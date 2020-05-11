Экономика
ВедомостиТретий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей
Силуанов говорил «Ведомостям», что для финансирования поддержки экономики будут использованы доходы от сделки по приобретению Сбербанка у ЦБ (покупка оплачена из ФНБ, и бюджет получает часть суммы назад в виде прибыли ЦБ) – 1,07 трлн руб. в этом году.
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с чего всё началось
Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%. За 2020 г. экономика может упасть на 4%, говорил ранее в интервью "Ведомостям" министр финансов Антон Силуанов.Ведомостивчера в 13:36
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Чиновники оценили стоимость третьего пакета мер поддержки бизнеса и граждан
ИА Красная Веснавчера в 14:49
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