Экономика

ВедомостиВедомостиТретий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей

Силуанов говорил «Ведомостям», что для финансирования поддержки экономики будут использованы доходы от сделки по приобретению Сбербанка у ЦБ (покупка оплачена из ФНБ, и бюджет получает часть суммы назад в виде прибыли ЦБ) – 1,07 трлн руб. в этом году.
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с чего всё началось

Третий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей

Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%. За 2020 г. экономика может упасть на 4%, говорил ранее в интервью "Ведомостям" министр финансов Антон Силуанов.
Ведомостивчера в 13:36

Подробнее о событии

Стало известно, сколько стоят антикризисные меры Путина

Радио Комсомольская правда02:59

Подсчитано, во сколько обойдутся бюджету РФ новые антикризисные меры

Росбалт02:35

Названа стоимость объявленных Путиным антикризисных мер

Lenta.ruвчера в 18:18

Обзор СМИ за 12 мая

Право.ру02:15

Чиновники оценили стоимость третьего пакета мер поддержки бизнеса и граждан

ИА Красная Веснавчера в 14:49

Третий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей

Ведомостивчера в 13:36
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Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости вчера в 09:40
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Здоровье

Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы

Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы.
Lenta.ru вчера в 21:15
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Единоборства

Хабиб отреагировал на оскорбления Макгрегора

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления ирландца Конора Макгрегора.
Газета.Ru 01:46
Общество

Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
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Авто

Провал века: автомобильный рынок России пережил катастрофическое падение

С начала нулевых годов средние месячные продажи машин в России держались на уровне свыше 120 тысяч автомобилей и лишь в мёртвые периоды вроде январских праздников падали до отметок на уровне 50–60 тысяч автомобилей в месяц, поэтому результат нынешнего апреля можно считать антирекордом для авторынка с начала XXI века.
74.ru 02:51
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
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Общество

В Волгоградской области вводят обязательный масочный режим

Региональный оперативный штаб принял решение ввести обязательное ношение индивидуальных средств защиты на улицах Волгоградской области.
Московский Комсомолец вчера в 12:42
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Происшествия

При пожаре в больнице в Петербурге погибло пять человек

Коммерсантъ 00:56
596
Общество

Президент Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми

Сегодня Президент России объявил о новых выплатах семьям с детьми – сообщает K1NEWS.RU.
k1news.ru вчера в 10:30
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Общество

Вильфанд предсказал неоднородное лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
Газета.Ru 02:21
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Общество

Роспотребнадзор объяснил, какие магазины одежды начнут работу

По словам специалиста на первом этапе ограничений открыться смогут небольшие магазины.
Мойка78 09 мая в 23:40
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
2,5K
Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
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Происшествия

В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке

Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге, где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, Киемиддина Саидова, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
РИА Новости вчера в 09:01
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Фигурное катание

Плющенко хочет сделать Трусову «универсальным солдатом»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил желание сделать из бронзовой медалистки чемпионата Европы Александры Трусовой всесторонне развитую спортсменку.
RT на русском 01:48
Политика

В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство

В Государственную думу России внесли законопроект о наказании чиновников за хамство.
Газета.Ru 02:50
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Здоровье

В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу

Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
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Политика

Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту

Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
Вести.Ru вчера в 11:26
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Общество

У брата Малышевой и главврача Боткинской больницы нашли коронавирус

Брат Елены Малышевой и главный врач Боткинской больницы в Москве Алексей Шабунин заразился коронавирусом.
ТВ Центр 01:17
156
Здоровье

Калужская областная больница начала прием пациентов с коронавирусом

В пятом корпусе Калужской областной больнице утром 11 мая открылось отделение, в котором будут лечить пациентов с коронавирусной инфекцией.
Kaluga24.tv вчера в 01:56
Экономика

Саудовская Аравия принимает меры жесткой экономии

Крупнейший в мире производитель нефти принимает меры жесткой экономии, сообщает La Tribune.
BFM.ru вчера в 18:48
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Происшествия

В Екатеринбурге нарушителей самоизоляции жестко скрутили полицейские

Российская газета 02:59
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Армия и оружие

Норвежцы испугались реакции России из-за «американского» радара

Жители норвежского города Вардё выступили против модернизации радара системы «Глобус» американским оборудованием, считая это провокацией в адрес России, пишет NRK.
Известия вчера в 21:39
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Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 1820 человек

Еще 1820 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, число выздоровевших достигло 19642 человека, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник.
РИА Новости 02:20
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Происшествия

В Хабаровском крае нашли два разбившихся в 1942 году бомбардировщика

Сотрудники Поискового объединения "АвиаПоиск" обнаружили на территории Хабаровского края два разбившихся 78 лет назад советских бомбардировщика ДБ-3.
Российская газета 00:45
Армия и оружие

Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году

В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта.
РИА Новости вчера в 18:19
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Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
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Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне

Длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, ожидают россиян в июне.
ТАСС 10 мая в 05:29
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Музыка

Новый клип группы Little Big набрал более 15 млн просмотров

Клип получился сюжетным, гангстерским, при этом комическим. Он набрал уже 15 миллионов просмотров.
Наш Брянск.Ru вчера в 06:59
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Общество

Терапевт рассказала о правилах использования защитных масок

Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева рассказала, какие медицинские маски защитят лучше других, передает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 23:04
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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