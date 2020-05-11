Коронавирус
ВедомостиТретий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей
Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%.
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с чего всё началось
Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%. За 2020 г. экономика может упасть на 4%, говорил ранее в интервью "Ведомостям" министр финансов Антон Силуанов.Ведомостивчера в 13:36
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Чиновники оценили стоимость третьего пакета мер поддержки бизнеса и граждан
ИА Красная Веснавчера в 14:49
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 10:03, Ашберн
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Газета.Ru 08:08
Общество
Кому Путин увеличил минимальное пособие по уходу за ребенком
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Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
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Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
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Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
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Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
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