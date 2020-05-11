Коронавирус

ВедомостиВедомостиТретий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей

Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%.
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с чего всё началось

Третий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей

Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%. За 2020 г. экономика может упасть на 4%, говорил ранее в интервью "Ведомостям" министр финансов Антон Силуанов.
Ведомостивчера в 13:36

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Новый антикризисный пакет мер, объявленный Владимиром Путиным, обойдется бюджету в 800 миллиардов рублей

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Третий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей

Ведомостивчера в 13:36

«Ведомости»: на новые антикризисные меры потратят 800 млрд рублей

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Названа стоимость объявленных Путиным антикризисных мер

Lenta.ruвчера в 18:18

Чиновники оценили стоимость третьего пакета мер поддержки бизнеса и граждан

ИА Красная Веснавчера в 14:49

«Ведомости»: Новый антикоронавирусный пакет обойдется в 800 млрд рублей

Фонтанка.Ру04:29
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Организаторы «Бессмертного полка онлайн» рассказали о хакерских атаках

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Политика

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Газета.Ru 08:08
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ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
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Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
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Общество

Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России

В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Происшествия

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РБК 09:30
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Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

Газета.Ru вчера в 12:54
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Политика

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Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
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Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
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Финансы

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей

Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
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Путин объявил о завершении нерабочего периода

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
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Компания Kia объявила старт продаж рестайлинговой модификации миниатюрного хэтчбека Kia Picanto.
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Министерство образования Калужской области сообщило, в каком случае детские сады возобновят свою работу.
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В Роскосмосе считают Марс наиболее подходящей для колонизации планетой

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Песков рассказал, когда лично контактировал с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что контактировал с Владимиром Путиным лично более месяца назад.
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В Краснодарском крае возобновят работу промышленные предприятия

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Суверенный фонд Норвегии продаст активы на $37 млрд

В нормальных условиях расходы из фонда за год не могут превышать 3% от суммы активов.
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