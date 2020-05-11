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с чего всё началось

Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%.

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