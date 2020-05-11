Экономика

ProUfu.ruProUfu.ruПутин анонсировал новый пакет мер поддержки бизнеса

Президент Владимир Путин во время обращения к нации заявил о том, что он принял новый пакет мер поддержки бизнеса в условиях распространения коронавируса COVID-19.
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Какие новые меры поддержки бизнеса озвучил Путин

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Шесть новых мер для бизнеса и предпринимателей на период карантина после выступления Путина

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Владимир Путин озвучил новый пакет мер поддержки бизнеса

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Владимир Путин объявил о завершении «долгих» нерабочих дней и новых формах поддержки бизнеса

Континент Сибирь Online10:19

Путин анонсировал новый пакет мер поддержки бизнеса

ProUfu.ru09:49
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Общество

Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми

Сразу после завершения выступления президент России подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми.
НТВ 10:35
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Общество

Новые выплаты для семей с детьми ввёл Владимир Путин

Президент России Владимир Путин ввёл новые выплаты для семей с детьми.
Псковская правда 10:01
Политика

Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

Газета.Ru 12:54
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Политика

Путин объявил о завершении нерабочего периода

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 09:12
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Политика

Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде

Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.
Газета.Ru 07:35
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Культура

Сталинградская битва и освобождение Праги стали лидерами украинского телеэфира 9 мая

Абсолютным лидером украинского телеэфира и интернета с рекордной суточной аудиторией стал телеканал «Интер», организовавший он-лайн марш «Марафон Победы», во время которого демонстрировалось множество посвящённых 9 мая программ и телефильмов.
Новый День 09:09
Общество

На Кубани продлили карантин из-за коронавируса

На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 08:20
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Общество

Путин: работники соцсферы получат доплаты от 10 до 60 тысяч рублей

Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата устанавливается в размере 25 тысяч рублей.
Российская газета 09:40
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Происшествия

СК задержал организатора хосписа в Красногорске после пожара

В Красногорске следователи задержали организатора частного хосписа, в котором 11 мая при пожаре погибли пенсионеры.
РБК 04:21
Общество

На портале госуслуг произошел сбой после обращения Путина

Пользователи пожаловались на сбои в работе Единого портала госуслуг. Так, некоторые пользователи говорят, что не могут зайти на портал.
НТВ 13:39
Общество

В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 31 мая

В Челябинской области режим повышенной готовности из-за ситуации по коронавирусу продлен до 31 мая.
Челябинск Сегодня 10:51
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Авто

В РФ появилась Audi за 55 миллионов рублей

Российский офис Audi одним из первых в мире объявил о старте продаж бронированного седана Audi A8L Security в кузове D5, цена на который стартует с отметки в 55 млн рублей.
SpeedMe 08:07
Общество

В правительстве назвали число претендующих на выплаты семей с детьми

Дополнительную поддержку от государства в размере пяти тысяч рублей смогут получить почти 1,7 миллиона семей с детьми до трех лет.
Lenta.ru 13:32
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Общество

В Крыму самоизоляцию продлили до лета

До 31 мая продлен режим самоизоляции в Республике Крым.
Коммерсантъ 10:12
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Кино

Создатели «Ведьмака» рассказали о чудовищах из первого сезона сериала

Деловое.ТВ 07:34
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Здоровье

В Италии зафиксировали рекордно низкий прирост заражений коронавирусом

Рекордно низкий прирост числа заражений коронавирусом зафиксирован в Италии - за сутки выявлено 744 случая, количество пациентов на интенсивной терапии упало ниже одной тысячи, свидетельствует сводка службы гражданской обороны.
РИА Новости 12:42
Политика

Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин 11 мая во второй половине дня выступит с обращением к россиянам.
RT на русском 06:16
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Общество

Число смертей в Москве выросло в апреле почти на 20%

В апреле число смертей в Москве выросло почти на 20%, следует из данных столичных властей.
Ведомости 05:00
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Общество

Минобороны России сообщило о ситуации с коронавирусом среди военных

RT на русском 09 мая в 13:29
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Шоу-бизнес

Солидная пенсия Юрия Стоянова составляет 60 тысяч рублей

iReactor 07:28
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Общество

Путин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год

Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.
Челябинск Сегодня 10:21
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Общество

Михаил Ведерников дал наставления псковичам перед выходом на работу

Во вторник на работу выйдут все, чья деятельность не запрещена указом губернатора Псковской области.
Псковское агентство информации 12:26
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Политика

Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая

"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
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Происшествия

Жители села в Удмуртии вернулись в свои дома после взрывов боеприпасов

Известия вчера в 12:25
Политика

Путин поручил не задерживать медикам «коронавирусные» надбавки

Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов сделать так, чтобы все медработники, которые контактируют с пациентами с коронавирусом, получили положенные им выплаты до 15 мая.
Российская газета 12:46
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Общество

В Туле вводится обязательный масочный режим

Тула, 11 мая 2020, 12:44 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится в Туле, а также в Новомосковске, в Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах Тульской области.
REGNUM 05:44
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Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
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Шоу-бизнес

27-летняя Алена Шишкова кардинально изменила имидж

В отличие от многих своих коллег по шоу-бизнесу 27-летняя Алена Шишкова крайне редко делится подробностями личной жизни.
Вокруг ТВ вчера в 10:13
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Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
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Разработан калькулятор смерти от коронавируса

Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне.
Вести.Ru 07:42
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