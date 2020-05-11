Экономика
ProUfu.ruПутин анонсировал новый пакет мер поддержки бизнеса
Президент Владимир Путин во время обращения к нации заявил о том, что он принял новый пакет мер поддержки бизнеса в условиях распространения коронавируса COVID-19.
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«Опора»: новый пакет по поддержке занятости будет востребован для запуска экономики
Будущее России. Национальные проекты12:14
Шесть новых мер для бизнеса и предпринимателей на период карантина после выступления Путина
PRO Город Чебоксары11:45
Владимир Путин объявил о завершении «долгих» нерабочих дней и новых формах поддержки бизнеса
Континент Сибирь Online10:19
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 14:03, Ашберн
Общество
Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми
Сразу после завершения выступления президент России подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми.
НТВ 10:35
Общество
Новые выплаты для семей с детьми ввёл Владимир Путин
Президент России Владимир Путин ввёл новые выплаты для семей с детьми.
Псковская правда 10:01
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Газета.Ru 12:54
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 09:12
Политика
Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде
Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.
Газета.Ru 07:35
Культура
Сталинградская битва и освобождение Праги стали лидерами украинского телеэфира 9 мая
Абсолютным лидером украинского телеэфира и интернета с рекордной суточной аудиторией стал телеканал «Интер», организовавший он-лайн марш «Марафон Победы», во время которого демонстрировалось множество посвящённых 9 мая программ и телефильмов.
Новый День 09:09
Общество
На Кубани продлили карантин из-за коронавируса
На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 08:20
Общество
Путин: работники соцсферы получат доплаты от 10 до 60 тысяч рублей
Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата устанавливается в размере 25 тысяч рублей.
Российская газета 09:40
Происшествия
СК задержал организатора хосписа в Красногорске после пожара
В Красногорске следователи задержали организатора частного хосписа, в котором 11 мая при пожаре погибли пенсионеры.
РБК 04:21
Общество
На портале госуслуг произошел сбой после обращения Путина
Пользователи пожаловались на сбои в работе Единого портала госуслуг. Так, некоторые пользователи говорят, что не могут зайти на портал.
НТВ 13:39
Общество
В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 31 мая
В Челябинской области режим повышенной готовности из-за ситуации по коронавирусу продлен до 31 мая.
Челябинск Сегодня 10:51
Авто
В РФ появилась Audi за 55 миллионов рублей
Российский офис Audi одним из первых в мире объявил о старте продаж бронированного седана Audi A8L Security в кузове D5, цена на который стартует с отметки в 55 млн рублей.
SpeedMe 08:07
Общество
В правительстве назвали число претендующих на выплаты семей с детьми
Дополнительную поддержку от государства в размере пяти тысяч рублей смогут получить почти 1,7 миллиона семей с детьми до трех лет.
Lenta.ru 13:32
Общество
В Крыму самоизоляцию продлили до лета
До 31 мая продлен режим самоизоляции в Республике Крым.
Коммерсантъ 10:12
Здоровье
В Италии зафиксировали рекордно низкий прирост заражений коронавирусом
Рекордно низкий прирост числа заражений коронавирусом зафиксирован в Италии - за сутки выявлено 744 случая, количество пациентов на интенсивной терапии упало ниже одной тысячи, свидетельствует сводка службы гражданской обороны.
РИА Новости 12:42
Политика
Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин 11 мая во второй половине дня выступит с обращением к россиянам.
RT на русском 06:16
Общество
Число смертей в Москве выросло в апреле почти на 20%
В апреле число смертей в Москве выросло почти на 20%, следует из данных столичных властей.
Ведомости 05:00
Общество
Минобороны России сообщило о ситуации с коронавирусом среди военных
RT на русском 09 мая в 13:29
Общество
Путин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год
Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.
Челябинск Сегодня 10:21
Общество
Михаил Ведерников дал наставления псковичам перед выходом на работу
Во вторник на работу выйдут все, чья деятельность не запрещена указом губернатора Псковской области.
Псковское агентство информации 12:26
Политика
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
Происшествия
Жители села в Удмуртии вернулись в свои дома после взрывов боеприпасов
Известия вчера в 12:25
Политика
Путин поручил не задерживать медикам «коронавирусные» надбавки
Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов сделать так, чтобы все медработники, которые контактируют с пациентами с коронавирусом, получили положенные им выплаты до 15 мая.
Российская газета 12:46
Общество
В Туле вводится обязательный масочный режим
Тула, 11 мая 2020, 12:44 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится в Туле, а также в Новомосковске, в Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах Тульской области.
REGNUM 05:44
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
Шоу-бизнес
27-летняя Алена Шишкова кардинально изменила имидж
В отличие от многих своих коллег по шоу-бизнесу 27-летняя Алена Шишкова крайне редко делится подробностями личной жизни.
Вокруг ТВ вчера в 10:13
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
Здоровье
Разработан калькулятор смерти от коронавируса
Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне.
Вести.Ru 07:42