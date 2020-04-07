Коронавирус
ТАССУ депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус
Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки. Об этом он сообщил во вторник на своей странице в соцсети Facebook.
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Общество
Банк России предупредил о новых схемах мошенников на теме коронавируса
Представители Банка России рассказали об основных схемах хищений денег с банковских карт.
Происшествия
Один человек погиб в результате взрыва газа в Нижегородской области
В результате взрыва бытового газа в жилом доме в селе Филинское под Нижним Новгородом погиб один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Общество
Уровень изоляции российских регионов сравнили
Эксперты фонда «Петербургская политика» сравнили уровень изоляции российских регионов в связи с эпидемией коронавируса.
Авто
Компания Toyota продает новые Land Cruiser 70 и FJ Cruiser
Олдскульные Land Cruiser 70, 76 и 79, а также вездеход в стиле FJ Cruiser до сих пор продают в ОАЭ и Южной Африке.
Общество
Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России
Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
Экономика
Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом
Конкретные сроки сдачи отчетности представлены в таблице.
Общество
В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736
За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Экономика
Компания бывшего топ-менеджера ТНК-BP лишилась нефтяных активов в США
Нефтяная компания Matra Petroleum, в которой бывшему зампреду ТНК-BP и экс-главе «Сибантрацита» Максиму Барскому принадлежало около 28%, в 2019 году не смогла выполнить обязательства перед кредиторами и лишилась всех своих нефтегазовых активов, следует из опубликованных материалов компании, которые изучил РБК.
Экономика
Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Шоу-бизнес
Звезда российского сериала заразилась коронавирусом
Российская актриса Галина Боб сообщила в Instagram, что сдала положительный тест на коронавирус.
Шоу-бизнес
Диагноз «коронавирус» у Надежды Бабкиной не подтвердился
Политика
Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
Общество
Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля
Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Политика
La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии
Итальянская газета La Stampa опубликовала ответ Минобороны РФ на свои публикации о "бесполезности" российской помощи для Италии и якобы разведывательном характере миссии, но усмотрела в нем "недвусмысленные оскорбления".
Общество
Сегодня куряне смогут увидеть Суперлуние
Как стемнеет над городом взойдет Суперлуна. Астрономы уточняют - Луна достигнет так называемого перигея, ближайшей к нам точки.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Энергетика
ФАС предложила с 1 июля повысить цены на газ на 3%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 1 июля повысить оптовые цены на газ, предназначенный для населения и промышленности, в среднем на 3%. Это следует из проекта приказа, опубликованного на официальном портале проектов правовых актов.
Политика
Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Общество
Росавиация сформировала график вывоза граждан РФ из-за рубежа
Москва, 8 апреля 2020, 02:02 — REGNUM Предварительный график вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля сформировала Росавиация, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
Здоровье
В Саратовской области растет число тяжелых внебольничных пневмоний
В Саратовской области растет число зарегистрированных случаев внебольничных пневмоний: если в среднем ежемесячно регистрируется 1,5-1,6 тысячи случаев, то в этом месяце наблюдается рост их количества.
Происшествия
Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Общество
«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян
«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян в связи с отзывом разрешения Росавиации, сообщили «РИА Новости» в в пресс-службе авиакомпании.
Музыка
Группа «Ария» сыграет уникальный юбилейный онлайн-концерт
Здоровье
Более 200 тысяч анализов на коронавирус сделали в Москве за месяц
145 тысяч человек обследовались на коронавирус в Москве за прошедший месяц, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Гаджеты
Открывается предзаказ на планшет Huawei MatePad Pro в России
В России стартует предзаказ на премиальный планшет Huawei MatePad Pro, который может стать полноценной альтернативой ноутбуку для решения как рабочих, так и повседневных задач.
Кино
Disney выпустил сериал про снеговика Олафа из «Холодного сердца»
Во вторник, 7 апреля, стало известно о том, что Disney выпустил сериал про снеговика Олафа из "Холодного сердца".
Общество
Не уйти в подполье: бьюти-индустрия просит Томенко отменить локдаун
Бизнес просит разрешить работу в период локдауна. Пока в список доступных видов деятельности бьюти-индустрия не входит.
Политика
В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне
Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.