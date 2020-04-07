Коронавирус

ТАССТАССУ депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус

Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки. Об этом он сообщил во вторник на своей странице в соцсети Facebook.
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У еще одного депутата Мосгордумы подтвердился коронавирус

Московский Комсомолецвчера в 16:50

Еще один депутат Мосгордумы сообщил о положительном тесте на коронавирус

РБКвчера в 17:49

У депутата Мосгордумы обнаружили коронавирус

Lenta.ruвчера в 16:55

Депутат Мосгордумы Тимонов сообщил о положительном тесте на коронавирус

Коммерсантъвчера в 16:53

Депутат Мосгордумы Тимонов сообщил о положительном тесте на коронавирус

Интерфаксвчера в 18:59

У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус

ТАССвчера в 16:40

Третий депутат Мосгордумы сообщил о заражении коронавирусом. Он был на общем заседании

Дождьвчера в 16:38
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Общество

Банк России предупредил о новых схемах мошенников на теме коронавируса

Представители Банка России рассказали об основных схемах хищений денег с банковских карт.
Вести Воронеж вчера в 08:06
Происшествия

Один человек погиб в результате взрыва газа в Нижегородской области

В результате взрыва бытового газа в жилом доме в селе Филинское под Нижним Новгородом погиб один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Коммерсантъ вчера в 19:48
Общество

Уровень изоляции российских регионов сравнили

Эксперты фонда «Петербургская политика» сравнили уровень изоляции российских регионов в связи с эпидемией коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:39
Авто

Компания Toyota продает новые Land Cruiser 70 и FJ Cruiser

Олдскульные Land Cruiser 70, 76 и 79, а также вездеход в стиле FJ Cruiser до сих пор продают в ОАЭ и Южной Африке.
Автоновости дня 05 апреля в 05:09
Общество

Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России

Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
BFM.ru вчера в 16:37
Экономика

Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом

Конкретные сроки сдачи отчетности представлены в таблице.
Время Бухгалтера вчера в 07:23
Общество

В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736

За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
РИА Новости вчера в 22:42
Экономика

Компания бывшего топ-менеджера ТНК-BP лишилась нефтяных активов в США

Нефтяная компания Matra Petroleum, в которой бывшему зампреду ТНК-BP и экс-главе «Сибантрацита» Максиму Барскому принадлежало около 28%, в 2019 году не смогла выполнить обязательства перед кредиторами и лишилась всех своих нефтегазовых активов, следует из опубликованных материалов компании, которые изучил РБК.
РБК 01:00
Экономика

Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Lenta.ru вчера в 17:31
Шоу-бизнес

Звезда российского сериала заразилась коронавирусом

Российская актриса Галина Боб сообщила в Instagram, что сдала положительный тест на коронавирус.
РИА Новости вчера в 23:51
Шоу-бизнес

Диагноз «коронавирус» у Надежды Бабкиной не подтвердился

Известия вчера в 23:45
Политика

Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
RT на русском вчера в 00:16
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости вчера в 06:09
Политика

La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии

Итальянская газета La Stampa опубликовала ответ Минобороны РФ на свои публикации о "бесполезности" российской помощи для Италии и якобы разведывательном характере миссии, но усмотрела в нем "недвусмысленные оскорбления".
РИА Новости вчера в 14:51
Общество

Сегодня куряне смогут увидеть Суперлуние

Как стемнеет над городом взойдет Суперлуна. Астрономы уточняют - Луна достигнет так называемого перигея, ближайшей к нам точки.
Московский Комсомолец вчера в 12:41
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском 06 апреля в 16:02
Энергетика

ФАС предложила с 1 июля повысить цены на газ на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 1 июля повысить оптовые цены на газ, предназначенный для населения и промышленности, в среднем на 3%. Это следует из проекта приказа, опубликованного на официальном портале проектов правовых актов.
Коммерсантъ вчера в 09:18
Политика

Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 10:19
Происшествия

В Хабаровском крае умерла первая пациентка с коронавирусом

РБК 00:39
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Российская газета вчера в 12:52
Общество

Росавиация сформировала график вывоза граждан РФ из-за рубежа

Москва, 8 апреля 2020, 02:02 — REGNUM Предварительный график вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля сформировала Росавиация, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
REGNUM вчера в 19:02
Здоровье

В Саратовской области растет число тяжелых внебольничных пневмоний

В Саратовской области растет число зарегистрированных случаев внебольничных пневмоний: если в среднем ежемесячно регистрируется 1,5-1,6 тысячи случаев, то в этом месяце наблюдается рост их количества.
FreeNews-Volga вчера в 12:01
Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

ТАСС вчера в 20:00
Общество

«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян

«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян в связи с отзывом разрешения Росавиации, сообщили «РИА Новости» в в пресс-службе авиакомпании.
Коммерсантъ 00:32
Музыка

Группа «Ария» сыграет уникальный юбилейный онлайн-концерт

Molnet.ru 06 апреля в 07:40
Здоровье

Более 200 тысяч анализов на коронавирус сделали в Москве за месяц

145 тысяч человек обследовались на коронавирус в Москве за прошедший месяц, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Москва 24 00:31
Гаджеты

Открывается предзаказ на планшет Huawei MatePad Pro в России

В России стартует предзаказ на премиальный планшет Huawei MatePad Pro, который может стать полноценной альтернативой ноутбуку для решения как рабочих, так и повседневных задач.
Газета.Ru вчера в 08:19
Кино

Disney выпустил сериал про снеговика Олафа из «Холодного сердца»

Во вторник, 7 апреля, стало известно о том, что Disney выпустил сериал про снеговика Олафа из "Холодного сердца".
Piter.tv вчера в 14:01
Общество

Не уйти в подполье: бьюти-индустрия просит Томенко отменить локдаун

Бизнес просит разрешить работу в период локдауна. Пока в список доступных видов деятельности бьюти-индустрия не входит.
АМИТЕЛ 01:06
Политика

В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
ТАСС вчера в 06:02
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