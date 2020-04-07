Коронавирус

Говорит МоскваГоворит МоскваТретий депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

Ранее диагноз подтвердился у Евгения Ступина и Людмилы Стебенковой. Накануне в Мосгордуме сообщили, что коронавирус также нашли у трёх сотрудников аппарата.
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Еще один депутат Мосгордумы сообщил о положительном тесте на коронавирус

РБК17:49

Депутату Мосгордумы подтвердили коронавирус

News.ru16:59

У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус

ТАСС16:40

Депутат Мосгордумы Тимонов сообщил о положительном тесте на коронавирус

Коммерсантъ16:53

У еще одного депутата Мосгордумы подтвердился коронавирус

Московский Комсомолец16:50

У депутата Мосгордумы обнаружили коронавирус

Lenta.ru16:55

Третий депутат Мосгордумы сообщил о заражении коронавирусом. Он был на общем заседании

Дождь16:38
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Происшествия

Художник Никас Сафронов попал в аварию в Москве

Вести.Ru 21:00
Общество

Несколько десятков россиян не попали в список на вылет из Нью-Йорка

Несколько десятков россиян не попали в список вылетающих рейсом в Москву, они собралась в терминале 1 аэропорта JFK в Нью-Йорке у стойки «Аэрофлота», сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 20:22
Кино

Вышел трейлер фильма Extraction с Крисом Хемсвортом

Piter.tv 08:40
Общество

«Вектор» сообщил дату начала клинических испытаний вакцин от COVID-19

Фазу клинических исследований трех потенциальных вакцин можно начать 29 июня на 180 добровольцах после проведения ускоренных испытаний на лабораторных животных, предложил 7 апреля генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов на встрече с президентом РФ.
ИА Красная Весна 12:22
Политика

Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма

Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
РИА Новости 21:16
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
Общество

Продуктовый набор из пяти картофелин и двух сосисок выдали в Карелии

Продуктовый набор из пяти картофелин, двух сосисок и пакета муки с жуком выдали малоимущим родителям и родителям детей с инвалидностью в Карелии.
News.ru 18:19
Политика

Трамп допустил прекращение финансирования ВОЗ

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон приостановит финансирование Всемирной организации здравоохранения.
РИА Новости 18:46
ЖКХ

За просрочку по оплате ЖКХ обещают не штрафовать

За долги по оплате ЖКХ обещают не отключать электричество, газ и воду, а также не будут начислять пени.
Мегаполис онлайн вчера в 06:29
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
ТАСС 06:03
Космос

Китай запустит IoT-спутник связи, названный в честь города Ухань

В апреле Китай запустит первые два спутника связи в рамках космического проекта Интернета вещей (IoT).
Свободная Пресса 16:13
Общество

Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Вести.Ru 06:30
Общество

Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
Шоу-бизнес

Иглесиас впервые показал видео с младшей дочкой от Курниковой

Испанский певец Энрике Иглесиас впервые показал поклонникам свою двухмесячную дочку Машу.
ФАН вчера в 06:52
Общество

Вывоз застрявших в Сеуле дальневосточников снова отложили

Рейс авиакомпании "Аврора", который должен были вывезти застрявших в Южной Корее россиян, снова отложен, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Российская газета 21:31
Авто

Самый дорогой Lada Xray Cross будет стоить дороже 1 млн рублей

По данным одного из столичных дилеров, на которого ссылается "Российская газета", Lada Xray Cross Instinct будет стоить 1 043 000 рублей, став самым дорогим автомобилем семейства.
Вести.Ru 12:36
Единоборства

Гэтжи заменит Хабиба в бою с Тони Фергюсоном на UFC 249

ODDS.ru вчера в 03:17
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Футбол

В «Локомотиве» пока не могут договориться о снижении зарплат

По данным «СЭ», переговоры о снижении зарплат между руководством и футболистами «Локомотива» по-прежнему не приносят результата.
Спорт-Экспресс 10:12
Происшествия

В Оренбуржье выявлено четыре новых случая коронавируса

Среди новых случаев коронавирус выявлен у мужчины в Орске и мужчины в Сорочинске. Оба приехали из других регионов.
REGNUM 07:15
Экономика

Бизнес-ассоциации просят Мишустина о новых срочных мерах господдержки

Крупнейшие российские бизнес-ассоциации сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о риске массового банкротства предприятий и роста безработицы.
Коммерсантъ 07:41
Общество

Еще у двоих кузбассовцев подтвердился коронавирус

Опасный вирус выявили ещё двоих жителей региона. Об этом сообщил Сергей Цивилев сегодня, 7 апреля, во время прямого эфира радио «Маяк».
Толк42 07:44
Происшествия

Второй человек скончался от коронавируса в Иркутской области

В Иркутской области скончался второй пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперштабе 8 апреля.
Твой Иркутск 21:39
Здоровье

Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили на Сахалине

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал о пяти новых случаях заражения коронавирусом в регионе.
РЕН ТВ 21:10
Авто

Начали производство внедорожного пикапа Lada 4x4

Как сообщает Lada 4х4.net, компания «ВИС-Авто», которая является дочерним подразделением «АвтоВАЗа», запустила в производство новые снегоболотоходы, базирующиеся на пикапе ВИС-23461.
Тарантас Ньюс вчера в 02:32
Здоровье

В Алтайском крае подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом

В Алтайском крае подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших составляет 18.
RT на русском 21:52
Происшествия

В жилом доме в Нижегородской области произошел взрыв

Lenta.ru 18:09
Футбол

Минюст США обвинил ФИФА во взятке от России за ЧМ-2018

Министерство юстиции США обвинило Международную федерацию футбола (ФИФА) в получении взятки от России за проведение Чемпионата мира 2018 года.
МонаВиста 13:16
Энергетика

Bloomberg: ОПЕК готовится к радикальному варианту сокращения нефтедобычи

Другим вариантом, анализ которого подготовила ОПЕК, предусматривается отказ от сокращения добычи нефти рядом производителей.
News.ru 19:24
Политика

Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
RT на русском 00:16
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