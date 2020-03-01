Экономика

ПРАЙМПРАЙМТретий этап амнистии капитала в России завершается 2 марта

Третий этап добровольного декларирования физическими лицами зарубежных активов и счетов завершается 2 марта: в понедельник специальную декларацию еще можно представить в любую налоговую инспекцию или центральный аппарат ФНС с 9.00 до 18.00.
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В России 2 марта завершается третий этап налоговой амнистии

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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 01:37, Ашберн
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В океанах Марса водилась селедка Ученые NASA нашли на Марсе подтверждение того, что там когда-то зарождалась жизнь.
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Ещё одним сценарием думских выборов может стать вариант, при котором списки «Единой России» возглавит президент России Владимир Путин, как он уже делал в 2007 году.
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Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
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В НИИ Санкт-Петербурга назвали сроки создания вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России намерен создать вакцину от нового типа коронавируса в третьем квартале 2020 года.
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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
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Названы регионы России с высокой платёжной дисциплиной по кредитам

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Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
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В России запатентовали заклеивание дырки в кораблях «Союз» салфеткой

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Сергей Семак выпустил в атаку Дриусси и Ерохина.
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Задержанные журналисты «Sputnik Турция» освобождены

Задержанные в Анкаре три журналиста российского агентства «Sputnik Турция» освобождены после дачи показаний, передает «РИА Новости» со ссылкой на их родственников.
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Путин подписал закон о введении материнского капитала на первенца

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении материнского капитала за рождение первенца, соответствующий документ был опубликован 1 марта на официальном сайте правовой информации.
REGNUM вчера в 11:38
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