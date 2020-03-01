Третий этап добровольного декларирования физическими лицами зарубежных активов и счетов завершается 2 марта: в понедельник специальную декларацию еще можно представить в любую налоговую инспекцию или центральный аппарат ФНС с 9.00 до 18.00.

Третий этап амнистии капитала в России завершается 2 марта

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Общество На Сахалине хотят ограничить сообщение с Хоккайдо из-за коронавируса Власти Сахалина решили обратиться в правительство России с просьбой ограничить регулярное транспортное сообщение с японским островом Хоккайдо из-за нового коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Происшествия Задержанные журналисты «Sputnik Турция» освобождены Задержанные в Анкаре три журналиста российского агентства «Sputnik Турция» освобождены после дачи показаний, передает «РИА Новости» со ссылкой на их родственников.

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