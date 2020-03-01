Экономика
ПРАЙМТретий этап амнистии капитала в России завершается 2 марта
Третий этап добровольного декларирования физическими лицами зарубежных активов и счетов завершается 2 марта: в понедельник специальную декларацию еще можно представить в любую налоговую инспекцию или центральный аппарат ФНС с 9.00 до 18.00.
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Здоровье
Мясников назвал лекарства, которые нужно выбросить из домашней аптечки
Жители России хранят у себя дома в аптечках слишком много, антибиотиков, витаминов, обезболивающего и «пакетиками» от ОРВИ.
Армия и оружие
Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинции Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
Общество
На Сахалине хотят ограничить сообщение с Хоккайдо из-за коронавируса
Власти Сахалина решили обратиться в правительство России с просьбой ограничить регулярное транспортное сообщение с японским островом Хоккайдо из-за нового коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
Фигурное катание
Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее
Весной 2017-го Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве телекомментатора.
Хоккей
Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
Происшествия
В Маниле вооруженный человек захватил заложников в торговом центре
В столице Филиппин Маниле вооруженный человек захватил около 30 посетителей или работников торгового центра, сообщает телеканал "Россия 24".
Происшествия
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Космос
В океанах Марса водилась селедка
В океанах Марса водилась селедка Ученые NASA нашли на Марсе подтверждение того, что там когда-то зарождалась жизнь.
Общество
Aurus получил свыше 700 предзаказов на люксовые авто
Российская компания Aurus получила более 700 предзаказов на люксовые машины.
Политика
Названы возможные сценарии выборов в Госдуму РФ в 2021 году
Ещё одним сценарием думских выборов может стать вариант, при котором списки «Единой России» возглавит президент России Владимир Путин, как он уже делал в 2007 году.
Армия и оружие
Турция не хочет противостоять России в Сирии
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
Общество
Вильфанд назвал регионы России с аномальным теплом в марте
Накануне Вильфанд заявил, что температура воздуха будет расти в течение первой недели марта в Москве каждый день.
Политика
Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России
Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Теннис
Впервые трое россиян вошли в топ-15 рейтинга ATP
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию мирового рейтинга.
Экономика
«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens, продав ей 35%
"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
Общество
В НИИ Санкт-Петербурга назвали сроки создания вакцины от коронавируса
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России намерен создать вакцину от нового типа коронавируса в третьем квартале 2020 года.
Общество
Участница шоу «Холостяк» из Екатеринбурга не прошла первый отсев
В воскресенье на канале «ТНТ» начался новый сезон шоу «Холостяк». На это раз главным героем шоу стал звездный стоматолог Антон Криворотов.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Общество
Названы регионы России с высокой платёжной дисциплиной по кредитам
Добавим, что по итогам 2019 года просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении практически сохранилась на уровне конца 2018 года, а доля просрочки ощутимо снизилась с 5,1% на 1 января 2019 года до 4,33% на начало текущего года.
Хоккей
«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» в первом матче плей-офф КХЛ
«Салават Юлаев» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина проиграл «Авангарду».
Единоборства
Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC
Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
Космос
В России запатентовали заклеивание дырки в кораблях «Союз» салфеткой
Авто
Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км
Футбол
Геннадий Орлов: «Малком мне понравился. А вот Ерохину, Сутормину нужно брать пример с Бакаева»
Сергей Семак выпустил в атаку Дриусси и Ерохина.
Происшествия
Задержанные журналисты «Sputnik Турция» освобождены
Задержанные в Анкаре три журналиста российского агентства «Sputnik Турция» освобождены после дачи показаний, передает «РИА Новости» со ссылкой на их родственников.
Гаджеты
Очень полезный аксессуар для Xiaomi Mi 10 поступает в продажу
Напомним, 13 февраля Xiaomi официально представила смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, а также целых 7 аксессуаров, в том числе акустическую систему с функцией беспроводной зарядки, джойстик для смартфона, 65-ваттное зарядное устройство и так далее.
Футбол
«Реал» обыграл «Барселону» в чемпионате Испании и возглавил таблицу
Общество
Путин подписал закон о введении материнского капитала на первенца
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении материнского капитала за рождение первенца, соответствующий документ был опубликован 1 марта на официальном сайте правовой информации.