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Третий этап испытаний вакцины «Спутник V» начнется на следующей неделе

Решение Минздрава РФ о начале третьего этапа испытаний российской вакцины от коронавируса ожидается не позже следующей недели, поскольку Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи подал заявку и все сопроводительные документы еще в пятницу, 21 августа.В источнике
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Российская газета

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Российская газетавчера в 12:13
РИА Новости

Россия направила в Белоруссию документы по вакцине от коронавируса

РИА Новостивчера в 06:38
Газета.Ru

Россия передала Белоруссии документы по испытаниям вакцины от COVID-19

Газета.Ruвчера в 06:33
ТАСС

Москва передала Минску документы по третьему этапу испытаний вакцины «Спутник V»

ТАССвчера в 06:24
РБК

В России начнется набор добровольцев для новых испытаний вакцины от COVID

РБКвчера в 05:20
Известия

Мурашко анонсировал набор пациентов для третьего этапа испытаний вакцины от COVID-19

Известиявчера в 04:42
Москва 24

Центр Гамалеи готов к третьему этапу испытаний вакцины от COVID-19

Москва 24вчера в 04:28

В Пекине не осталось ни одного заражённого коронавирусом пациента

Пекин, 26 августа 2020, 05:02 — REGNUM В Пекине из больницы выписались два последних инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 пациента, после чего в медицинских учреждениях столицы Китая впервые с начала пандемии не осталось больных с коронавирусом.
REGNUM22:02
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В Москве арестован глава Агентства кибербезопасности

В Москве по решению Пресненского суда арестован руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.
BFM.ru24 августа в 12:59
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Модернизированная «Армата» может получить пушку калибра 152 мм

Российские военные предлагают в перспективе оснастить танки Т-14 "Армата" новой необитаемой башней с пушкой калибра 152 мм, следует из материалов 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и военной техники (НИИИ БТВТ), имеющихся в распоряжении ТАСС.
ТАСС20:07
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США арестовали гражданина РФ по обвинению в попытке киберпреступления

По обвинению в попытке подкупа сотрудника американской компании с целью совершения киберпреступления в США арестован гражданин РФ Егор Крючков, сообщило американское министерство юстиции.
Интерфакс20:18
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В Италии врачи рассказали, чем вторая волна эпидемии отличается от первой

Милан, Италия, 25 августа 2020, 13:20 — REGNUM В августе 2020 года в Италии вновь наблюдается много случаев заражения коронавирусом, но ситуация имеет очень мало общего с первой волной эпидемии, заявил в интервью Corriere della Sera во вторник, 25 августа, главный инфекционист миланского госпиталя «Сакко» Массимо Галли.
REGNUMвчера в 06:20

Гол и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Колорадо»

Поединок состоялася в Эдмонтоне на стадионе «Родерс Плэйс» и закончилась победой «Далласа» со счетом 5:2.Одним из героев встречи стал росийский нападающий Александр Радулов, который в этом матче отметился результативной передачей и забил победный гол в этой встрече.
Vprognoze.ruвчера в 04:40