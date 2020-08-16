В Петербурге за полгода на 48% стало больше пустующих офисов

Как сообщают эксперты консалтинговой компании Knight Frank, за полгода в городе арендовали около 33 тысяч квадратных метров офисов класса А и В. Это на 23% меньше, чем в прошлом году.