Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Петербургский дневник
Петербургский дневник

Третий этап испытаний вакцины от коронавируса начнется уже в августе

Третий этап испытания российской вакцины от коронавируса начнется в течение 7-10 дней, заявил директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, которые приводит ТАСС, в ближайший понедельник будет представлена первая версия протокола пострегистрационных исследований.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Третий этап исследований вакцины от коронавируса может начаться в течение 7-10 дней

Третий или пострегистрационный этап исследований вакцины против коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, может начаться в течение 7-10 дней, сообщил ТАСС директор центра Александр Гинцбург.
ТАСС01:02
Подробнее о событии
Известия

Третий этап испытаний вакцины от COVID-19 сравнили с массовой вакцинацией

Известия06:13
Коммерсантъ

Российскую вакцину планируют запустить в гражданский оборот в течение 1,5 месяца

Коммерсантъ02:22
Газета.Ru

Гинцбург: третий этап испытаний вакцины от COVID-19 является массовой вакцинацией

Газета.Ru06:18
РБК

Центр Гамалеи сообщил детали третьего этапа испытаний вакцины от COVID

РБК03:11
RT на русском

Гинцбург назвал сроки поступления вакцины в гражданский оборот

RT на русском02:09
Комсомольская правда

Третий этап исследования российской вакцины от коронавируса может начаться в течение двух недель

Комсомольская правда01:26
ТАСС

Разработчик вакцины от коронавируса назвал третий этап ее испытаний «массовой вакцинацией»

ТАСС05:46

Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
278

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости13 августа в 14:54
1,6K

Глава МВД Белоруссии обещает разобраться с насилием со стороны милиции

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев обещает разобраться с каждым случаем насилия со стороны сотрудников милиции в отношении протестующих, проверки будут проводиться после стабилизации ситуации в стране, сообщает "БелТА".
Газета.Ru06:43
32

Кабмин изменил правила составления перечня важнейших лекарств

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об оперативном включении в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) медикаменты для лечения и профилактики заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
ТАСС04:00
1

Участвовавших в служениях схимонаха Сергия отлучили от церкви

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл выступил с обращением, в котором назвал предательством участие в служениях лишенного сана схимонаха Сергия, одного из основателей Среднеуральского женского монастыря.
ТАСС01:43
73