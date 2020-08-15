Третий этап испытаний вакцины от коронавируса проведут амбулаторно
Смотрите также
В России запустили производство вакцины от коронавируса
Загитова набрала 51 балл на ЕГЭ по русскому языку
Валентина Легкоступова скончалась в Москве после травмы головы
В возрасте 35 лет умер актер «Битвы за Севастополь» Сергей Куницкий
Лукашенко заявил о почти сформированном новом правительстве
Жителей Сочи возмутило видео, на котором мужчина размахивает младенцем
В Хабаровске шестую субботу подряд провели митинг в поддержку Фургала
Киркоров отказался комментировать слухи о разводе Пугачевой и Галкина
МВД отчиталось о поимке организатора вывода за рубеж миллиардов рублей
«Спартак» уверенно обыграл «Ахмат» на своем поле
В Абхазии нашли тело туристки из Петербурга в реке
Музыка: 30 лет назад погиб легенда русского рока Виктор Цой
Чак Норрис обратился к Лукашенко и пообещал заставить его плакать
США и Польша подписали соглашение об усиленном военном сотрудничестве
Цепкало назвал Тихановскую избранным президентом Белоруссии
В Минске началась акция памяти погибшего в ходе протестов
В России запустили производство вакцины от коронавируса
Россиян планируют обеспечить вакциной от коронавируса за год
В России объяснили создание вакцины от коронавируса в короткие сроки
Лукашенко намерен обсудить сложившуюся в Белоруссии ситуацию с Путиным
В России запустили производство вакцины от коронавируса
Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях Белоруссии
В Минске началась акция памяти погибшего в ходе протестов
Чак Норрис обратился к Лукашенко и пообещал заставить его плакать
Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН
США и Польша подписали соглашение об усиленном военном сотрудничестве
Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
«Спартак» уверенно обыграл «Ахмат» на своем поле
В Хабаровске шестую субботу подряд провели митинг в поддержку Фургала
Все добровольцы будут застрахованы и получат компенсацию. Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что третий этап испытаний российской вакцины от коронавируса проведут амбулаторно.В источнике
Разумеется, добровольцы не будут госпитализироваться предварительно. Все будут из дома приходить и домой уходить.
С чего всё началось
Третий этап испытаний российской вакцины от коронавируса будет проводиться амбулаторно
Добровольцы, которые примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, будут проходить все необходимые процедуры амбулаторно.
ТАСС01:31
Подробнее о событии
В Центре Гамалеи рассказали, чем отличается третий этап испытаний вакцины от коронавируса
Комсомольская правда02:31