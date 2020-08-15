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Моя Москва.онлайн

Третий этап испытаний вакцины от коронавируса проведут амбулаторно

Все добровольцы будут застрахованы и получат компенсацию. Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что третий этап испытаний российской вакцины от коронавируса проведут амбулаторно.В источнике
Александр Гинцбургучёный
Разумеется, добровольцы не будут госпитализироваться предварительно. Все будут из дома приходить и домой уходить.
С чего всё началось
ТАСС

Третий этап испытаний российской вакцины от коронавируса будет проводиться амбулаторно

Добровольцы, которые примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, будут проходить все необходимые процедуры амбулаторно.
ТАСС01:31
Подробнее о событии
ТАСС

Третий этап испытаний российской вакцины от коронавируса будет проводиться амбулаторно

ТАСС01:31
Газета.Ru

Глава центра Гамалеи назвал сроки полного обеспечения россиян вакциной от COVID-19

Газета.Ru02:53
Комсомольская правда

В Центре Гамалеи рассказали, чем отличается третий этап испытаний вакцины от коронавируса

Комсомольская правда02:31
RT на русском

Глава центра Гамалеи рассказал о третьем этапе испытаний вакцины

RT на русском02:29
Lenta.ru

Названы отличия третьего этапа испытаний российской вакцины от коронавируса

Lenta.ru02:05
Известия

Гинцбург рассказал о ходе третьего испытания вакцины от COVID-19

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РБК

Третий этап испытаний российской вакцины от COVID-19 пройдет амбулаторно

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