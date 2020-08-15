Распространенные места для установки скрытых камер назвал специалист

Если при нахождении дома, на работе или в отеле вас не покидает мания преследования и кажется, что за вами постоянно кто-то наблюдает, то нужно зрительно разбить площадь помещения на квадраты и досконально изучить каждый сектор, рассказал в беседе с агентством «Прайм» директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.