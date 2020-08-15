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Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнТретий этап испытаний вакцины от коронавируса проведут амбулаторно

Все добровольцы будут застрахованы и получат компенсацию. Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что третий этап испытаний российской вакцины от коронавируса проведут амбулаторно.
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Разумеется, добровольцы не будут госпитализироваться предварительно. Все будут из дома приходить и домой уходить.
— Александр Гинцбург, учёныйRT на русском 02:29
с чего всё началось

Третий этап испытаний российской вакцины от коронавируса будет проводиться амбулаторно

Добровольцы, которые примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, будут проходить все необходимые процедуры амбулаторно.
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