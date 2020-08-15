Третий этап испытаний вакцины от коронавируса проведут амбулаторно

Все добровольцы будут застрахованы и получат компенсацию. Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что третий этап испытаний российской вакцины от коронавируса проведут амбулаторно.

Александр Гинцбург учёный Разумеется, добровольцы не будут госпитализироваться предварительно. Все будут из дома приходить и домой уходить.