Третий этап испытаний вакцины от коронавируса проведут амбулаторно
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Все добровольцы будут застрахованы и получат компенсацию. Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что третий этап испытаний российской вакцины от коронавируса проведут амбулаторно.В источнике
Разумеется, добровольцы не будут госпитализироваться предварительно. Все будут из дома приходить и домой уходить.
С чего всё началось
Третий этап испытаний российской вакцины от коронавируса будет проводиться амбулаторно
Добровольцы, которые примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, будут проходить все необходимые процедуры амбулаторно.
ТАСС01:31
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В Центре Гамалеи рассказали, чем отличается третий этап испытаний вакцины от коронавируса
Комсомольская правда02:31