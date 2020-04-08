Коронавирус

News.ruNews.ruТретий пациент с коронавирусом скончался в Пермском крае

Ещё один пациент с коронавирусом умер в Пермском крае. Таким образом, число летальных исходов в регионе достигло трёх. Как сообщается в официальном Telegram-канале местных властей, у погибшего были тяжёлые сопутствующие заболевания — сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца.
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В Пермском крае умер третий пациент с коронавирусом

ВЕТТА02:06

В Пермском крае скончался третий пациент с коронавирусом

РБК Пермский край01:58

В Перми скончался третий пациент с коронавирусом

Новости Перми 59.ru01:41

В Перми скончался третий заражённый коронавирусом

Новый компаньон01:45

В Перми скончался уже третий пациент с коронавирусом

Properm.ru01:42

В Пермском крае умер пациент с коронавирусом

РИА Новости01:56

В Перми сотрудница предприятия отравилась химикатами

КП - Пермь04:59
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Общество

В Израиле суд приостановил передачу России Александровского подворья

Иерусалимский окружной суд временно приостановил передачу России прав на Александровское подворье, которое находится в черте иерусалимского Старого города.
Евразия Daily 05:23
Экономика

В России утвердили размеры кредитов для обращений о каникулах

Правительство России определило максимальный размер потребкредитов, по которым пострадавшие от последствий пандемии коронавируса заемщики могут обратиться за кредитными каникулами.
ФедералПресс 06 апреля в 03:00
Экономика

Россия накопила денежную подушку в 18 трлн рублей

Ликвидные активы, накопленные Россией, составляли по состоянию на начало марта почти 18 трлн рублей.
Известия 05:20
Общество

Земляне предстоящей ночью увидят самую большую Луну 2020 года

РИА Новости вчера в 09:22
Здоровье

Число заболевших коронавирусом пензенцев достигло 52

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила оперативную информацию о заболеваемости коронавирусом в регионе на 8 апреля.
Пенза-Пресс 05:26
Общество

Еврогруппа не смогла договориться о программе финансовой помощи ЕС

Еврогруппа не смогла согласовать пакет финансовой помощи странам ЕС в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 03:28
Технологии

Sony представила геймпад PlayStation 5

Sony представила игровой контроллер для приставки PlayStation 5. Аксессуар DualSense получил курки с обратной связью, сообщается на сайте компании.
Lenta.ru 05:35
Происшествия

Найденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер

Ранее начальник регионального главка Валерий Синьков, говорил ТАСС, что состояние мужчины, которого достали из-под завалов после взрыва газа и обрушения дома в Вачском районе Нижегородской области, оценивается как крайне тяжелое.
РБК 01:39
Единоборства

Фергюсон: UFC — спорт для настоящих мужчин, а Хабиб — тряпка

РИА Новости 05:40
Здоровье

Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса

«В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.
Lenta.ru 05:23
Музыка

Певец Джон Прайн умер от коронавируса

Фолк-исполнитель Джон Прайн умер от коронавируса, сообщает ABC News. 73-летнего музыканта госпитализировали в конце марта.
Газета.Ru 02:47
Общество

Основатель Twitter пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом

РБК вчера в 19:44
Шоу-бизнес

Малахов сообщил о «пылающей от коронавируса» Рублевке

По словам Малахова, многие жители Рублевки заразились вирусом на горнолыжных курортах.
Lenta.ru 05:06
Общество

Минфин заявил, что перенос срока сдачи бухотчетности касается не всех

Объясняет свою позицию министерство тем, что срок сдачи отчетности установлен пунктом 47 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций».
ИА Клерк.Ру вчера в 11:23
Технологии

Эксклюзивная GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 появилась в продаже по цене до $5500

В минувшем феврале компания NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition — эксклюзивную версию флагмана, которая посвящена предстоящей игре Cyberpunk 2077.
3DNews 05:14
Здоровье

Больницу в Крыму закрыли из-за коронавируса

В городе Армянске (Крым) закрыли на карантин местную больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 05:17
Общество

Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.
Газета.Ru 02:50
Общество

В России расширили круг тестирующих на коронавирус лабораторий

Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что было принято решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 05:17
Политика

«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга после скандала

В пресс-службе уточнили, что комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить его за действия, несовместимые с этическими нормами партии.
РИА Новости 05:39
Здоровье

В Башкирии три больницы закрыты из-за коронавируса

На брифинге Минздрава Башкирии и.о. начальника Роспотребнадзора Венер Изикаев заявил, что закрыты два отделения больницы №1 города Октябрьский, терапевтические и хирургические корпусы Бирской ЦРБ и Белебеевской ЦРБ.
ProUfu.ru 05:06
Политика

В Кремле ответили на заявление экс-послов США о возвращении Крыма

Ранее три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и передачи Крыма Украине.
РИА Новости 05:35
Экономика

Сбербанк назвал категории товаров с падением трат практически до нуля

За первую неделю режима самоизоляции с 30 марта по 5 апреля траты россиян упали почти до нуля в пяти категориях товаров, следует из отчета аналитиков Сбербанка о потребительской активности, поступившего в РБК.
РБК 05:37
Экономика

Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%

Коммерсантъ вчера в 05:35
Общество

На Украине решили спасать больных COVID-19 с помощью пакета на голове

Команда украинских врачей предложила использовать пакеты для неинвазивного CPAP (искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением - прим. ред.) в качестве альтернативы аппаратам ИВЛ для заболевших COVID-19.
РИА Новости вчера в 19:44
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 8,6 тысячи человек

За последние сутки новой коронавирусной инфекцией в России заболели 1175 человек. Таким образом, общее количество зараженных составило 8672.
Карелинформ 04:11
Спорт

Йоханнес Клэбо планирует работать в спринтерской группе

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо хочет перейти в спринтерскую группу. Об этом спортсмен сообщил изданию «NRK» (Норвегия).
ГЛАС.RU 02:54
Общество

В Карелии малоимущим выдали паек из двух сосисок и пяти картофелин

В карельском городе Питкяранта школьникам из малоимущих семей и детям-инвалидам выдали бесплатные продуктовые наборы, состоящие из пяти картофелин, двух сосисок, килограмма муки, 500 граммов сахара и куска маргарина.
Профиль вчера в 17:55
Экономика

Туроператорам выделили 3,5 млрд рублей на компенсации по авиабилетам

Правительство РФ выделит из своего резервного фонда 3,5 миллиарда рублей туроператорам для компенсаций убытков, связанных с невозвратными авиабилетами в составе турпродукта.
BFM.ru 04:49
Общество

В Москве выделят средства на перепрофилирование больниц из-за COVID-19

Федеральным больницам Москвы выделят 5 млрд рублей для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:56
Политика

La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации

Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".
Газета.Ru вчера в 17:06
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