Коронавирус
News.ruТретий пациент с коронавирусом скончался в Пермском крае
Ещё один пациент с коронавирусом умер в Пермском крае. Таким образом, число летальных исходов в регионе достигло трёх. Как сообщается в официальном Telegram-канале местных властей, у погибшего были тяжёлые сопутствующие заболевания — сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца.
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Общество
В Израиле суд приостановил передачу России Александровского подворья
Иерусалимский окружной суд временно приостановил передачу России прав на Александровское подворье, которое находится в черте иерусалимского Старого города.
Экономика
В России утвердили размеры кредитов для обращений о каникулах
Правительство России определило максимальный размер потребкредитов, по которым пострадавшие от последствий пандемии коронавируса заемщики могут обратиться за кредитными каникулами.
Экономика
Россия накопила денежную подушку в 18 трлн рублей
Ликвидные активы, накопленные Россией, составляли по состоянию на начало марта почти 18 трлн рублей.
Общество
Земляне предстоящей ночью увидят самую большую Луну 2020 года
Здоровье
Число заболевших коронавирусом пензенцев достигло 52
Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила оперативную информацию о заболеваемости коронавирусом в регионе на 8 апреля.
Общество
Еврогруппа не смогла договориться о программе финансовой помощи ЕС
Еврогруппа не смогла согласовать пакет финансовой помощи странам ЕС в связи с пандемией коронавируса.
Технологии
Sony представила геймпад PlayStation 5
Sony представила игровой контроллер для приставки PlayStation 5. Аксессуар DualSense получил курки с обратной связью, сообщается на сайте компании.
Происшествия
Найденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер
Ранее начальник регионального главка Валерий Синьков, говорил ТАСС, что состояние мужчины, которого достали из-под завалов после взрыва газа и обрушения дома в Вачском районе Нижегородской области, оценивается как крайне тяжелое.
Здоровье
Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса
«В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.
Музыка
Певец Джон Прайн умер от коронавируса
Фолк-исполнитель Джон Прайн умер от коронавируса, сообщает ABC News. 73-летнего музыканта госпитализировали в конце марта.
Шоу-бизнес
Малахов сообщил о «пылающей от коронавируса» Рублевке
По словам Малахова, многие жители Рублевки заразились вирусом на горнолыжных курортах.
Общество
Минфин заявил, что перенос срока сдачи бухотчетности касается не всех
Объясняет свою позицию министерство тем, что срок сдачи отчетности установлен пунктом 47 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций».
Технологии
Эксклюзивная GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 появилась в продаже по цене до $5500
В минувшем феврале компания NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition — эксклюзивную версию флагмана, которая посвящена предстоящей игре Cyberpunk 2077.
Здоровье
Больницу в Крыму закрыли из-за коронавируса
В городе Армянске (Крым) закрыли на карантин местную больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус.
Общество
Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.
Общество
В России расширили круг тестирующих на коронавирус лабораторий
Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что было принято решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Политика
«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга после скандала
В пресс-службе уточнили, что комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить его за действия, несовместимые с этическими нормами партии.
Здоровье
В Башкирии три больницы закрыты из-за коронавируса
На брифинге Минздрава Башкирии и.о. начальника Роспотребнадзора Венер Изикаев заявил, что закрыты два отделения больницы №1 города Октябрьский, терапевтические и хирургические корпусы Бирской ЦРБ и Белебеевской ЦРБ.
Политика
В Кремле ответили на заявление экс-послов США о возвращении Крыма
Ранее три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и передачи Крыма Украине.
Экономика
Сбербанк назвал категории товаров с падением трат практически до нуля
За первую неделю режима самоизоляции с 30 марта по 5 апреля траты россиян упали почти до нуля в пяти категориях товаров, следует из отчета аналитиков Сбербанка о потребительской активности, поступившего в РБК.
Экономика
Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
Общество
На Украине решили спасать больных COVID-19 с помощью пакета на голове
Команда украинских врачей предложила использовать пакеты для неинвазивного CPAP (искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением - прим. ред.) в качестве альтернативы аппаратам ИВЛ для заболевших COVID-19.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 8,6 тысячи человек
За последние сутки новой коронавирусной инфекцией в России заболели 1175 человек. Таким образом, общее количество зараженных составило 8672.
Спорт
Йоханнес Клэбо планирует работать в спринтерской группе
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо хочет перейти в спринтерскую группу. Об этом спортсмен сообщил изданию «NRK» (Норвегия).
Общество
В Карелии малоимущим выдали паек из двух сосисок и пяти картофелин
В карельском городе Питкяранта школьникам из малоимущих семей и детям-инвалидам выдали бесплатные продуктовые наборы, состоящие из пяти картофелин, двух сосисок, килограмма муки, 500 граммов сахара и куска маргарина.
Экономика
Туроператорам выделили 3,5 млрд рублей на компенсации по авиабилетам
Правительство РФ выделит из своего резервного фонда 3,5 миллиарда рублей туроператорам для компенсаций убытков, связанных с невозвратными авиабилетами в составе турпродукта.
Общество
В Москве выделят средства на перепрофилирование больниц из-за COVID-19
Федеральным больницам Москвы выделят 5 млрд рублей для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации
Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".