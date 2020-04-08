Ещё один пациент с коронавирусом умер в Пермском крае. Таким образом, число летальных исходов в регионе достигло трёх. Как сообщается в официальном Telegram-канале местных властей, у погибшего были тяжёлые сопутствующие заболевания — сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца.

Третий пациент с коронавирусом скончался в Пермском крае

Общество В Израиле суд приостановил передачу России Александровского подворья Иерусалимский окружной суд временно приостановил передачу России прав на Александровское подворье, которое находится в черте иерусалимского Старого города.

Здоровье Число заболевших коронавирусом пензенцев достигло 52 Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила оперативную информацию о заболеваемости коронавирусом в регионе на 8 апреля.

Технологии Sony представила геймпад PlayStation 5 Sony представила игровой контроллер для приставки PlayStation 5. Аксессуар DualSense получил курки с обратной связью, сообщается на сайте компании.

Происшествия Найденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер Ранее начальник регионального главка Валерий Синьков, говорил ТАСС, что состояние мужчины, которого достали из-под завалов после взрыва газа и обрушения дома в Вачском районе Нижегородской области, оценивается как крайне тяжелое.

Здоровье Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса «В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.

Общество Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.

Общество В России расширили круг тестирующих на коронавирус лабораторий Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что было принято решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Политика «Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга после скандала В пресс-службе уточнили, что комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить его за действия, несовместимые с этическими нормами партии.

Здоровье В Башкирии три больницы закрыты из-за коронавируса На брифинге Минздрава Башкирии и.о. начальника Роспотребнадзора Венер Изикаев заявил, что закрыты два отделения больницы №1 города Октябрьский, терапевтические и хирургические корпусы Бирской ЦРБ и Белебеевской ЦРБ.

Политика В Кремле ответили на заявление экс-послов США о возвращении Крыма Ранее три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и передачи Крыма Украине.

Экономика Сбербанк назвал категории товаров с падением трат практически до нуля За первую неделю режима самоизоляции с 30 марта по 5 апреля траты россиян упали почти до нуля в пяти категориях товаров, следует из отчета аналитиков Сбербанка о потребительской активности, поступившего в РБК.

Общество В Карелии малоимущим выдали паек из двух сосисок и пяти картофелин В карельском городе Питкяранта школьникам из малоимущих семей и детям-инвалидам выдали бесплатные продуктовые наборы, состоящие из пяти картофелин, двух сосисок, килограмма муки, 500 граммов сахара и куска маргарина.