Коронавирус
Вечерняя МоскваТретий пациент с коронавирусом умер в Пермском крае
Заболевший коронавирусом 69-летний пациент утром в среду, 8 апреля, умер в больнице Пермского края. Об этом сообщили в Telegram-канале властей о ситуации с COVID-19 в регионе. У скончавшегося были тяжелые сопутствующие заболевания — сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца.
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Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Политика
Трамп допустил приостановку финансирования ВОЗ со стороны США
Вашингтон, 8 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассмотрят в Вашингтоне, заявил 7 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
Происшествия
В очередном регионе России подтвердили первую смерть пациента с коронавирусом
Политика
Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса
В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
Футбол
Роналдиньо вышел из парагвайской тюрьмы
Авто
Hyundai продлит гарантию на автомобили из-за коронавируса
Компания Hyundai объявила о продлении гарантии для более чем 1,21 млн автомобилей по всему миру, владельцы которых столкнулись с трудностями в посещении сервиса на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции.
Общество
В России за сутки выявили 1175 новых случаев заражения коронавирусом
Следом идет Санкт-Петербург - 34 новых инфицированных. Всего в России на данный момент зафиксировано 8672 случаев заражения коронавирусом.
Общество
Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Общество
В Приморье парикмахерские возобновят работу с 9 апреля
Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что парикмахерские смогут возобновить работу с 9 апреля при соблюдении ряда норм, которые позволят не допустить распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В России выявили еще 1175 больных коронавирусом
За последние сутки в стране выявили еще 1175 больных коронавирусом, такие данные сообщает федеральный оперативный штаб.
Экономика
Агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам 15 российских банков
Рейтинговое агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по рейтингам 14 российских банков и с "позитивного" на "негативный" - прогноз по одному банку (Альфа-Банку).
Происшествия
В Нижегородской области рассказали о пострадавших при взрыве газа
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о состоянии пострадавших при взрыве газа в жилом доме.
Общество
В России подорожают лимоны – Турция объявила эмбарго на экспорт
Власти Турции ввели ограничения на экспорт лимонов в связи с выросшим спросом на внутреннем рынке, который возник на фоне вспышки коронавирусной инфекции, пишет Daily Sabah со ссылкой на официальное заявление властей страны.
Политика
Лукашенко объяснил отказ от ввода карантина в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил на совещании с правительством во вторник, 7 апреля, почему в стране не вводится карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает tvr.by.
Футбол
Коноплянка: «Болею за Черышева. Хотелось бы, чтобы он взял Примеру»
Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал, что болеет за хавбека «Валенсии» Дениса Черышева.
Общество
Грозный требует у авиапассажиров из Москвы справку о тесте на COVID-19
Пассажиров просят до покупки билетов пройти указанный тест, авиакомпаниям рекомендовано не продавать билеты с отсутствием справки.
Общество
Сбербанк временно отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков
Сбербанк отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков на период карантина из-за коронавируса COVID-19 до 1 мая.
Общество
В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом
Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Культура
Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»
Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Экономика
Сроки уплаты налогов и страховых взносов перенесены
Правительство РФ утвердило предложенный ФНС план мер по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях эпидемии коронавируса.
Политика
В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне
Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
Происшествия
На Кубани COVID-19 за сутки подтвердился у 24 человек
Всего на территории Краснодарского края лабораторно подтверждено 85 случаев COVID-19. Четыре пациента находятся в тяжёлом состоянии.
Общество
Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю
Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек.
Общество
Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля
Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Политика
В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики
Российское правительство готовит новый пакет мер, направленных на поддержку населения и спасение экономики в условиях распространения коронавируса.
Общество
Еще 48 человек вылечились от коронавируса в Москве
Еще 48 человек вылечились от коронавируса в Москве.
Единоборства
UFC определилась с точным местом боя Фергюсон — Гэтжи
Наука
Ученые уточнили сроки выживаемости коронавируса на поверхности банкнот, одежды и медицинских масок
Что касается наружного слоя медицинских масок, то на нем SARS-CoV-2 мог жить до семи дней, а на внутреннем слое оставался активным в течение четырех суток.