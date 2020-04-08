Заболевший коронавирусом 69-летний пациент утром в среду, 8 апреля, умер в больнице Пермского края. Об этом сообщили в Telegram-канале властей о ситуации с COVID-19 в регионе. У скончавшегося были тяжелые сопутствующие заболевания — сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца.

Третий пациент с коронавирусом умер в Пермском крае

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Культура Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска» Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.

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