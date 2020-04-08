Коронавирус

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваТретий пациент с коронавирусом умер в Пермском крае

Заболевший коронавирусом 69-летний пациент утром в среду, 8 апреля, умер в больнице Пермского края. Об этом сообщили в Telegram-канале властей о ситуации с COVID-19 в регионе. У скончавшегося были тяжелые сопутствующие заболевания — сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца.
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В Пермском крае умер третий пациент с коронавирусом

ВЕТТА02:06

В Пермском крае скончался третий пациент с коронавирусом

РБК Пермский край01:58

Коронавирус в Перми: скончался третий человек

КП - Пермь02:00

В Перми скончался третий заражённый коронавирусом

Новый компаньон01:45

В Перми скончался уже третий пациент с коронавирусом

Properm.ru01:42

В Перми скончался третий пациент с коронавирусом

Новости Перми 59.ru01:41

В Пермском крае умер пациент с коронавирусом

РИА Новости01:56
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Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости 01:47
Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Ведомости вчера в 12:58
Политика

Трамп допустил приостановку финансирования ВОЗ со стороны США

Вашингтон, 8 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассмотрят в Вашингтоне, заявил 7 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM вчера в 19:26
Происшествия

В очередном регионе России подтвердили первую смерть пациента с коронавирусом

Lenta.ru 04:10
Политика

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
РБК 02:36
Футбол

Роналдиньо вышел из парагвайской тюрьмы

Вечерняя Москва вчера в 17:29
Авто

Hyundai продлит гарантию на автомобили из-за коронавируса

Компания Hyundai объявила о продлении гарантии для более чем 1,21 млн автомобилей по всему миру, владельцы которых столкнулись с трудностями в посещении сервиса на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции.
Автоновости дня 03:32
Общество

В России за сутки выявили 1175 новых случаев заражения коронавирусом

Следом идет Санкт-Петербург - 34 новых инфицированных. Всего в России на данный момент зафиксировано 8672 случаев заражения коронавирусом.
Московский Комсомолец 03:50
Общество

Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:45
Общество

В Приморье парикмахерские возобновят работу с 9 апреля

Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что парикмахерские смогут возобновить работу с 9 апреля при соблюдении ряда норм, которые позволят не допустить распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 03:54
Общество

В России выявили еще 1175 больных коронавирусом

За последние сутки в стране выявили еще 1175 больных коронавирусом, такие данные сообщает федеральный оперативный штаб.
НГС55 03:46
Экономика

Агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам 15 российских банков

Рейтинговое агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по рейтингам 14 российских банков и с "позитивного" на "негативный" - прогноз по одному банку (Альфа-Банку).
Российская газета 03:42
Происшествия

В Нижегородской области рассказали о пострадавших при взрыве газа

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о состоянии пострадавших при взрыве газа в жилом доме.
RT на русском 03:23
Общество

В России подорожают лимоны – Турция объявила эмбарго на экспорт

Власти Турции ввели ограничения на экспорт лимонов в связи с выросшим спросом на внутреннем рынке, который возник на фоне вспышки коронавирусной инфекции, пишет Daily Sabah со ссылкой на официальное заявление властей страны.
Новый День 03:21
Политика

Лукашенко объяснил отказ от ввода карантина в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил на совещании с правительством во вторник, 7 апреля, почему в стране не вводится карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает tvr.by.
Известия вчера в 08:30
Футбол

Коноплянка: «Болею за Черышева. Хотелось бы, чтобы он взял Примеру»

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал, что болеет за хавбека «Валенсии» Дениса Черышева.
Бомбардир.ру вчера в 18:26
Общество

Грозный требует у авиапассажиров из Москвы справку о тесте на COVID-19

Пассажиров просят до покупки билетов пройти указанный тест, авиакомпаниям рекомендовано не продавать билеты с отсутствием справки.
РИА Новости вчера в 16:20
Общество

Сбербанк временно отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков

Сбербанк отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков на период карантина из-за коронавируса COVID-19 до 1 мая.
Коммерсантъ 03:45
Общество

В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом

Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Коммерсантъ 02:20
Культура

Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Народные новости 06 апреля в 04:11
Экономика

Сроки уплаты налогов и страховых взносов перенесены

Правительство РФ утвердило предложенный ФНС план мер по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях эпидемии коронавируса.
Главная книга 06 апреля в 10:43
Политика

В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
ТАСС вчера в 06:02
Происшествия

На Кубани COVID-19 за сутки подтвердился у 24 человек

Всего на территории Краснодарского края лабораторно подтверждено 85 случаев COVID-19. Четыре пациента находятся в тяжёлом состоянии.
REGNUM 04:00
Общество

Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю

Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек.
Ведомости вчера в 16:45
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости вчера в 06:09
Политика

В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики

Российское правительство готовит новый пакет мер, направленных на поддержку населения и спасение экономики в условиях распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:38
Общество

Еще 48 человек вылечились от коронавируса в Москве

Еще 48 человек вылечились от коронавируса в Москве.
Известия 03:32
Единоборства

UFC определилась с точным местом боя Фергюсон — Гэтжи

Metaratings 03:26
Наука

Ученые уточнили сроки выживаемости коронавируса на поверхности банкнот, одежды и медицинских масок

Что касается наружного слоя медицинских масок, то на нем SARS-CoV-2 мог жить до семи дней, а на внутреннем слое оставался активным в течение четырех суток.
Naked Science 06 апреля в 13:21
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