На территории Республики зафиксирован третий летальный случай среди пациентов с коронавирусом. 76-летний пациент республиканской клинической больницы скончался в воскресенье, 3 мая. Печальную новость сообщила руководитель пресс-службы Президента Республики Татарстан Лилия Галимова.

Третий пациент с коронавирусом умер в Татарстане

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