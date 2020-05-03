Коронавирус
Kursk.comТретий пациент с коронавирусом умер в Татарстане
На территории Республики зафиксирован третий летальный случай среди пациентов с коронавирусом. 76-летний пациент республиканской клинической больницы скончался в воскресенье, 3 мая. Печальную новость сообщила руководитель пресс-службы Президента Республики Татарстан Лилия Галимова.
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Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
РИА Новости 07:34
Политика
В захвате Капитолия в Мичигане участвовала милиция «Свобода Мичигана»
В захвате здания правительства в Лансинге, столице штата Мичиган, участвовали вооруженные члены милиции «Свобода Мичигана», 2 мая сообщает Associated Press.
ИА Красная Весна вчера в 14:38
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Общество
Временный госпиталь в «Ленэкспо» принял первых пациентов
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:21
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
BFM.ru вчера в 03:50
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 10:56
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать
Российский режиссер Никита Михалков выступил с критикой идеи миллиардера Билла Гейтса, заключающаяся в чипировании всего населения Земли.
Piter.tv вчера в 11:38
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы
Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
Общество
Украинский журналист призвал бороться с русскоязычными гостями Львова
Львов, Украина, 3 мая 2020, 08:59 — REGNUM Львовский журналист Остап Дрозов призвал львовян обманывать русскоязычных туристов, приехавших во Львов.
REGNUM 01:59
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
Общество
Власти Болгарии решили отменить чрезвычайное положение
Отменить чрезвычайное положение, введенное 13 марта для сдерживания распространения нового коронавируса, решили власти Болгарии, заявил премьер-министр республики Бойко Борисов 3 мая на брифинге, сообщает Sofia Globe.
ИА Красная Весна 08:13
Армия и оружие
В Боснии и Герцеговине признали помощь России нежеланной
Член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович заявил, что страна сама может справиться с дезинфекцией, и признал помощь России нежеланной.
Lenta.ru 07:35
Игры
Ubisoft раздаёт Assassin’s Creed II в честь анонса новой части про викингов-ассасинов
Ubisoft устроила раздачу в честь анонса новой части, Assassin's Creed Valhalla, которая перенесёт противостояние между тамплиерами и ассасинами в эпоху викингов.
3DNews 01 мая в 13:00
Здоровье
Вирусологи объяснили рост числа зараженных коронавирусом в России
Увеличение числа заразившихся коронавирусом в России может быть связано с тем, что выросло количество тестируемых на определение инфекции, заявил РБК инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев.
РБК 08:01
Общество
Правительство изменило временные правила регистрации безработных
Центры занятости населения с 1 июня начнут запрашивать данные у Министерства внутренних дел России при постановке на учет граждан в качестве безработных, соответствующее постановление о внесении изменений во временные правила регистрации безработных опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 02:52
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Глава Подмосковья предложил нарушителям изоляции поработать на скорой
Походы на шашлыки во время майских праздников и вечеринки во дворах микрорайонов должны стать «дурным тоном», пока продолжает действовать режим самоизоляции.
РБК 06:52
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС вчера в 13:15
Происшествия
В Москве напавший на полицейского нарушитель самоизоляции признал вину
Нарушитель режима самоизоляции в Москве, который напал на сотрудника полиции на улице Вешняковская, признал свою вину.
Известия 07:40
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) отклонит заявку оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG на освобождение от требований обновленной газовой директивы Евросоюза.
Деловое.ТВ 01 мая в 11:16
Здоровье
Медсестра калининградской больницы умерла от коронавируса
В Калининградской области скончалась медсестра Областной клинической больницы Надежда Дивак.
Российская газета 08:27
Политика
Анонсировано новое обращение Путина к россиянам
Планируется, что именно оттуда Владимир Путин сделает обращение к стране.
Замана вчера в 19:46
Космос
Космонавт Иванишин сообщил о необычном биоэксперименте на МКС
Эксперимент с магнитным 3D-биопринтером Иванишин в интервью журналу Роскосмоса "Русский космос" назвал "новым и необычным".
РЕН ТВ 07:46
Происшествия
В Петербурге пьяный мужчина напал на приехавших к его матери медиков
В Санкт-Петербурге пьяный мужчина напал на медицинских работников, которые оказывали помощь его матери, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МВД России По данным ведомства, инцидент произошел в доме 26 по улице Шпалерной.
РБК 06:11
Шоу-бизнес
Заболевшая коронавирусом актриса Васильева сообщила о своем состоянии
Народная артистка России Татьяна Васильева, которая ранее 2 мая сообщила, что у нее обнаружен коронавирус, рассказала о своем состоянии.
РБК вчера в 21:25
Общество
Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине
Известия вчера в 22:50
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова закрутила роман с сыном российского бизнесмена
Известная модель Алеся Кафельникова уже месяц как вернулась из Дубая.
Kleo.ru 02:02
Происшествия
На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок
Российская газета 01 мая в 06:33
Политика
Познер объяснил, почему Россия тратит меньше других стран на поддержку
Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о том, почему Россия тратит в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса на поддержку граждан и бизнеса "несравнимо" меньше, других стран.
Московский Комсомолец 04:10