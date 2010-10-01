Экономика
ИА ХакасияТретий пакет Путина: миллионы компаний исчезнут, полстраны потеряет работу
Кого спасут меры поддержки, которые сейчас предпринимает власть Владимир Путин утвердил третий пакет мер антикризисной поддержки населения и экономики, который оценивается в размере от 800 млрд до 1 трлн рублей.
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Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета 15:25
Армия и оружие
ЛНР и ДНР привели войска в полную боеготовность
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики привела подразделения в полную боевую готовность, заявил официальный представитель оборонного ведомства Яков Осадчий.
РИА Новости 10:05
Гаджеты
Оверклокеры раскочегарили десятиядерный Core i9-10900K до 7,7 ГГц
В результате шведскому энтузиасту с псевдонимом elmor удалось достичь на Core i9-10900K весьма впечатляющей частоты в 7707,62 МГц, причём чип сохранил активность всех десяти ядер и технологии Hyper-Threading.
3DNews 18:40
Транспорт
«Аэрофлот» разрешил дважды перенести дату вылета по купленным билетам
Крупнейший российский перевозчик «Аэрофлот» разрешил пассажирам, купившим билеты до 1 мая, дважды изменить дату или направление вылета без выплаты штрафа авиакомпании.
News.ru 14:15
Общество
В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса в мире
Опасность пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не миновала, возможна вторая волна заболевания, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 20:01
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 13:18
Космос
NASA обнаружила в Антарктике признаки параллельной вселенной
Sputnik Южная Осетия 14:13
Энергетика
Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть.
Lenta.ru вчера в 01:44
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер
Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор.
РИА Новости 09:50
Происшествия
В Забайкалье скончался ещё один пациент с COVID-19
REGNUM вчера в 23:48
Хоккей
Агенты считают контракт Лучича худшим в НХЛ, Маккиннона – лучшим
В опросе приняли участие 25 агентов. Худшим был признан контракт Милана Лучича.
Sports.ru 13:54
Общество
Ещё 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
"В Москве скончались 68 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в ночь на четверг "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Интерфакс 18:27
Политика
США заблокировали осуждающее вторжение в Венесуэлу заявление России
США заблокировали осуждающее вторжение в Венесуэлу заявление России, предоставленное в Совете Безопасности ООН.
Lenta.ru 18:58
Общество
Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов
В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 04:55
Экономика
Эксперты ожидают роста производства свинины до 9%
Говоря о производстве всех видов мяса в России, аналитики НКР прогнозируют рост производства в ближайшие два года, несмотря на девальвацию рубля и снижение располагаемых доходов населения.
ТАСС 17:19
Происшествия
На Украине под весом фуры рухнул мост
Никополь, Украина, 20 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Днепропетровской области Украины возле Никополя под весом фуры рухнула секция моста через Алексеевский залив Каховского водохранилища, сообщило 20 мая местное издание Vgorode со ссылкой на свои источники.
REGNUM 06:22
Общество
Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется
Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 06:04
Футбол
Пол Скоулз назвал два клуба, в которые он готов был перейти из «Манчестер Юнайтед»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поул Скоулз рассказал, в какие два зарубежных клуба он бы рассмотрел переход, если бы ему пришлось уйти из стана «манкунианцев».
Чемпионат 19:50
Авто
Почта России закупила более тысячи автомобилей LADA Largus
Липецкое время 18 мая в 07:05
Армия и оружие
Самолеты ВКС России получат новую технику для обнаружения ракет
Представители оборонно-промышленного комплекса России говорят, авиапарк ВКС вскоре получит новую технику для обнаружения ракет.
Дни24 вчера в 03:43
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
Энергетика
Россия нарастила импорт бензина из Белоруссии
В апреле российские компании импортировали с белорусских НПЗ 40,1 тыс. тонн топлива, тогда как за весь 2019 год - лишь 200 тонн бензина.
ИА REX 06:00
Кино
Sony снимет новый фильм Marvel про некую героиню
Газета DAILY 17:47
Авто
Быстрее Lada Vesta Sport: в гараже нашли ВАЗ-21106 «Желтую акулу»
Прототип ВАЗ-21106 дебютировал на Московском автосалоне в 1996 году и получил имя "Жёлтая акула".
Российская газета 01:01
Экономика
В Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов
Еще один законопроект о цифровых финансовых активах, который разрабатывается с 2017 года и должен задать правила для финансового обращения криптоактивов, Дума одобрила в первом чтении в мае 2018 года.
РБК 17:00
Политика
Путин наградил Захарову и Небензю орденами Почета
Президент Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами РФ.
Коммерсантъ 16:54
Общество
Суд в США разрешил разрезать «Титаник» для извлечения радиопередатчика
Федеральная судья американского штата Вирджиния разрешила частной компании RMS Titanic Inc. извлечь из обломков затонувшего в 1912 году судна «Титаник» радиопередатчик.
Известия 09:07
Музыка
Новый клип Little Big вошел в пятерку самых популярных в мире
Музыкальный клип российской рейв-группы Little Big об ограблении казино (Hypnodancer) занял четвертую строчку в рейтинге самых просматриваемых видео на YouTube.
Известия вчера в 20:34