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АТВмедиа

Ставропольское «Динамо» не сыграет с «Ротором» из-за коронавируса

Ставропольское «Динамо» не сыграет против команды Александра Хацкевича в элитном раунде Кубка России 23 сентября, сообщает «Газета. ru».В источнике
Подробнее о событии
Sports.ru

«Ротору» отменили третий матч подряд. Похоже, теперь технарь в Кубке

Sports.ru10:18
Победа 26

«Игра будет непростой»: в ставропольском «Динамо» оценили шансы против «Крыльев Советов»

Победа 2609:48
Спорт-Экспресс

«Ротор» не сыграет со ставропольским «Динамо» в Кубке России

Спорт-Экспресс05:51
ТАСС Спорт

В ставропольском «Динамо» разочарованы отменой матча Кубка России с «Ротором»

ТАСС Спорт08:14
Матч ТВ

«Ротор» не сыграет со ставропольским «Динамо» в Кубке России

Матч ТВ06:50
Чемпионат

«Ротор» пропустит третий матч подряд из-за вспышки коронавируса в клубе

Чемпионат06:16
Sport24.ru

Директор ставропольского «Динамо» об отмене матча с «Ротором»: «Очень расстроены. Город 20 лет ждал команды РПЛ»

Sport24.ru08:44

Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
РИА Новости07:26
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Ученые Британии пообещали десятки тысяч смертей от коронавируса

Десятки тысяч человек могут погибнуть в Великобритании за зиму из-за COVID-19, если не принять срочных мер, заявил главный научный советник британского правительства Патрик Валланс 21 сентября на официальном правительственном брифинге, посвященном ужесточению санитарных мер.
ИА Красная Весна08:35

Видеообращение Путина для Генассамблеи ООН направили в Нью-Йорк

Видеообращение президента России Владимира Путина для Генассамблеи ООН уже направлено в Нью-Йорк, оно будет обнародовано во вторник после 18:00 мск, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:22
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Трамп подписал указ о санкциях за поставки неядерного оружия в Иран

Президент США Дональд Трамп подписал указ о жестких экономических санкциях против тех, кто будет способствовать поставкам неядерного оружия в Иран и из этой страны, сообщил в понедельник советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости11:51

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
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Воробьев поручил включить отопление в жилых домах Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил включить отопление в многоквартирных домах (МКД) региона, чтобы «не морозить людей», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Ведомости10:41
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Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе

В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится.
ТАСС11:45
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Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака

Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны.
Lenta.ru07:58
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Командующий ВДВ ВС России прибыл в Белоруссию для участия в учениях

Генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий Воздушно-десантными войсками Вооружённых сил России, прибыл в Белоруссию для участия во втором этапе совместных белорусско-российских учений «Славянское братство».
RT на русском11:18
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В Минздраве назвали причину смерти Ярослава Мудрого и князя Владимира

При Ярославе Мудром на Руси начали строить храмы, стали развиваться культура и образованность, выросла численность населения, Киев стал богатейшим городом, был составлен первый известный свод законов русского права, который вошел в историю как «Русская правда».
Live2413:29
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