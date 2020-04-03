Коронавирус

BFM.ruBFM.ruРоссия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Самолеты Минобороны РФ осуществят 11 рейсов в Сербию. Помимо медоборудования и специалистов, будут доставлены средства защиты и 16 единиц военной техники для борьбы с коронавирусом. По последним данным, от коронавируса в Сербии умер 31 человек, общее число больных достигло 1 171.
Читать в источнике
Комментировать1K

Подробнее о событии

В Сербию прибыли первые российские военные самолеты с помощью в борьбе с коронавирусом

ТАСС10:44

В Сербию вылетело несколько самолетов с российскими военными медиками и вирусологами

Эхо Москвы10:00

Российские медики намерены переломить ситуацию с COVID-19 в Сербии

РИА Новости10:53

Два Ил-76 с оборудованием для борьбы с коронавирусом прибыли в Сербию

РБК09:42

Третий российский самолет с военными медиками вылетел в Сербию

Известия07:38

В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии

RT на русском05:01

Третий Ил-76 прилетел в Сербию

ТК Звезда10:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 11:21, Ашберн
Политика

ВЦИОМ зафиксировал рост рейтинга Путина после нового обращения к нации

В четверг Владимир Путин выступил с новым обращением к нации в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:12
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против идеи раздачи финансовой помощи на руки россиянам в нерабочие дни, объявленные из-за карантина.
Газета.Ru 09:49
Общество

Пульмонолог назвал лучший способ борьбы с коронавирусом

Врач-пульмонолог Александр Пальман заявил, что карантин и самоограничение являются лучшим способом борьбы с коронавирусом, поскольку лекарства от него пока нет.
АБН 09:54
Происшествия

В петербургском роддоме коронавирус обнаружили у беременной

В Петербурге в роддоме № 16 коронавирус нового типа обнаружили у женщины на 28 неделе беременности, учреждение приостановило прием новых пациентов.
Znak.com вчера в 13:57
Общество

Билл Гейтс рассказал, как бороться в США с коронавирусом

Основатель Microsoft Билл Гейтс высказал свое мнение о том, как можно улучшить ситуацию во время эпидемии коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 09:38
Общество

У дочери Охлобыстина нашли коронавирус

Газета.Ru 09:48
Здоровье

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Lenta.ru 07:51
Здоровье

В Саратове принимать пациентов с коронавирусом смогут в 3 больницах

Регион 64 06:41
Общество

Посольство РФ в Чехии возмущено сносом памятника маршалу Коневу

Прага, 3 апреля 2020, 14:49 — REGNUM Российское посольство в Чехии глубоко возмущено демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
REGNUM 07:49
Общество

В Мосгордуме разъяснили порядок передвижения на машине по Москве

Передвигаться на одном автомобиле по Москве могут те граждане, которые вместе соблюдают режим самоизоляции.
ТАСС 07:07
Общество

Карантин в школах и вузах Самарской области продлили

Напомним, в Самарской области школьники находятся на дистанционном обучении с 17 марта этого года.
Скат 09:05
Общество

Россия приостанавливает все вывозные рейсы

Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
BFM.ru 09:19
Общество

В Москве три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции

Говорит Москва 10:24
Экономика

Кудрин предрекает сильное падение экономики России

Сильное падение экономики России в 2020 году прогнозирует глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Neva.Today вчера в 01:55
Политика

Глава Башкирии Хабиров: режим самоизоляции могут демократизировать

Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать, заявил глава региона Радий Хабиров.
iReactor 04:03
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 08:45
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 09:14
Общество

Собянин объяснил отказ от введения пропусков «корректным поведением»

В Москве планировали ввести жесткий карантин с пропускным режимом, однако ситуация изменилась, поскольку москвичи «ведут себя корректно».
РБК 08:43
Экономика

ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля

Для информирования клиентов о режиме работы офисов, изменениях в порядке предоставления услуг и работе онлайн-сервисов Банк России рекомендует своевременно обновлять данную информацию на сайтах либо предоставлять ее потребителям иным доступным способом.
ПРАЙМ 07:21
Общество

В России зафиксирован 601 новый случай заражения коронавирусом

По данным оперштаба в России подтвержден 601 новый случай коронавируса. 448 пациентов находятся в Москве.
Live24 04:05
Общество

В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
REGNUM 02:27
Религия

Показан объезд Москвы патриархом Кириллом с иконой

Lenta.ru 10:57
Происшествия

В Сочи женщине грозит арест за поддельный пропуск при карантине

Женщине грозит арест до шести месяцев. Напомним, на всей территории Краснодарского края карантин был введен главой региона с 31 марта.
Российская газета 09:43
Общество

Полиция ограничит въезд и выезд из Омска из-за коронавируса

Как сообщили сегодня, 3 апреля, в региональном управлении МВД России, с завтрашнего дня въезд и выезд транспорта из Омска будет ограничен.
НГС55 10:31
Политика

Путин призвал не ограничивать работу предприятий «под одну гребенку»

"Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", - сказал Путин на заседании Совбеза, кадры которого показал телеканал "Россия 24".
РИА Новости 09:29
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Газета.Ru 03:15
Авто

«АвтоВАЗ» объявил скидки на машины Lada в апреле

CarsWeek.ru вчера в 03:52
Общество

Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до 30 апреля

Уважаемые жители Волгоградской области, эффективность принимаемых мер для сдерживания распространения коронавирусной инфекции зависит от каждого из нас и наших совместных действий.
МТВ онлайн 10:02
Политика

В МИД оценили возможность визита польской делегации в Катынь

РИА Новости вчера в 08:50
Авто

В Сети показали редкую «Ниву», сделанную для немцев в 80-х годах

В начале 80-х годах вывоз моделей Волжского завода в Германию активно осуществлялся, а бестселлером продаж бесспорно была доработанная "Нива".
Car.ru 07:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное