Коронавирус
BFM.ruРоссия направила в Сербию первый борт с вирусологами
Самолеты Минобороны РФ осуществят 11 рейсов в Сербию. Помимо медоборудования и специалистов, будут доставлены средства защиты и 16 единиц военной техники для борьбы с коронавирусом. По последним данным, от коронавируса в Сербии умер 31 человек, общее число больных достигло 1 171.
Читать в источнике
Оценить1,5K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 11:21, Ашберн
Политика
ВЦИОМ зафиксировал рост рейтинга Путина после нового обращения к нации
В четверг Владимир Путин выступил с новым обращением к нации в связи с пандемией коронавируса.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против идеи раздачи финансовой помощи на руки россиянам в нерабочие дни, объявленные из-за карантина.
Общество
Пульмонолог назвал лучший способ борьбы с коронавирусом
Врач-пульмонолог Александр Пальман заявил, что карантин и самоограничение являются лучшим способом борьбы с коронавирусом, поскольку лекарства от него пока нет.
Происшествия
В петербургском роддоме коронавирус обнаружили у беременной
В Петербурге в роддоме № 16 коронавирус нового типа обнаружили у женщины на 28 неделе беременности, учреждение приостановило прием новых пациентов.
Общество
Билл Гейтс рассказал, как бороться в США с коронавирусом
Основатель Microsoft Билл Гейтс высказал свое мнение о том, как можно улучшить ситуацию во время эпидемии коронавируса.
Общество
У дочери Охлобыстина нашли коронавирус
Здоровье
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Общество
Посольство РФ в Чехии возмущено сносом памятника маршалу Коневу
Прага, 3 апреля 2020, 14:49 — REGNUM Российское посольство в Чехии глубоко возмущено демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Общество
В Мосгордуме разъяснили порядок передвижения на машине по Москве
Передвигаться на одном автомобиле по Москве могут те граждане, которые вместе соблюдают режим самоизоляции.
Общество
Карантин в школах и вузах Самарской области продлили
Напомним, в Самарской области школьники находятся на дистанционном обучении с 17 марта этого года.
Общество
Россия приостанавливает все вывозные рейсы
Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
Общество
В Москве три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции
Экономика
Кудрин предрекает сильное падение экономики России
Сильное падение экономики России в 2020 году прогнозирует глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Политика
Глава Башкирии Хабиров: режим самоизоляции могут демократизировать
Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать, заявил глава региона Радий Хабиров.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Общество
Собянин объяснил отказ от введения пропусков «корректным поведением»
В Москве планировали ввести жесткий карантин с пропускным режимом, однако ситуация изменилась, поскольку москвичи «ведут себя корректно».
Экономика
ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля
Для информирования клиентов о режиме работы офисов, изменениях в порядке предоставления услуг и работе онлайн-сервисов Банк России рекомендует своевременно обновлять данную информацию на сайтах либо предоставлять ее потребителям иным доступным способом.
Общество
В России зафиксирован 601 новый случай заражения коронавирусом
По данным оперштаба в России подтвержден 601 новый случай коронавируса. 448 пациентов находятся в Москве.
Общество
В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России
Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
Происшествия
В Сочи женщине грозит арест за поддельный пропуск при карантине
Женщине грозит арест до шести месяцев. Напомним, на всей территории Краснодарского края карантин был введен главой региона с 31 марта.
Общество
Полиция ограничит въезд и выезд из Омска из-за коронавируса
Как сообщили сегодня, 3 апреля, в региональном управлении МВД России, с завтрашнего дня въезд и выезд транспорта из Омска будет ограничен.
Политика
Путин призвал не ограничивать работу предприятий «под одну гребенку»
"Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", - сказал Путин на заседании Совбеза, кадры которого показал телеканал "Россия 24".
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Авто
«АвтоВАЗ» объявил скидки на машины Lada в апреле
Общество
Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до 30 апреля
Уважаемые жители Волгоградской области, эффективность принимаемых мер для сдерживания распространения коронавирусной инфекции зависит от каждого из нас и наших совместных действий.
Политика
В МИД оценили возможность визита польской делегации в Катынь
Авто
В Сети показали редкую «Ниву», сделанную для немцев в 80-х годах
В начале 80-х годах вывоз моделей Волжского завода в Германию активно осуществлялся, а бестселлером продаж бесспорно была доработанная "Нива".