Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиТретий тест Дибалы на коронавирус оказался положительным

Третий тест форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы оказался положительным. Об этом El Mundo Deportivo сообщила девушка футболиста Ориана Сабатини.
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Девушка Дибалы про коронавирус: «Второй тест отрицательный, третий – вновь положительный. Не знаю, как это работает»

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Источник: повторный тест Дибалы на коронавирус оказался положительным

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У Дибалы и его девушки снова обнаружили коронавирус

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Дибала с подругой снова сдали положительные тесты на коронавирус

Sport24.ru13:05
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Экономика

Два нижнекамских предприятия вошли в список системообразующих

Правительство России составило список из 646 системообразующих компаний страны.
НТР 24 вчера в 14:31
Происшествия

В Рязанской области мужчина застрелил пять человек

Российская газета 20:14
Общество

СМИ назвали стоимость лечения от коронавируса в США

Стоимость лечения от коронавируса в США составляет десятки тысяч долларов. Такую информацию опубликовали западные СМИ.
News.ru 09:22
Общество

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Газета.Ru 12:39
Авто

«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA в апреле

При покупке LADA Granta скидка может составить до 20 тысяч рублей, а в случае с другими моделями LADA она будет варьироваться от 30 до 50 тысяч рублей.
Народные новости 00:29
Гаджеты

Microsoft выпустит обновление для Windows 10 для слабых компьютеров

Американская корпорация Microsoft готовит обновление для ОС Windows 10, которое снизит количество занимаемой файлами оперативной памяти и нагрузку на процессор, ее можно использовать на слабых ПК.
МонаВиста вчера в 17:09
Политика

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
РБК 17:19
Энергетика

Трамп назвал основу экономического благосостояния России

Президент США Дональд Трамп назвал основу экономического благосостояния России. Его слова передает «Интерфакс».
Lenta.ru 20:34
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19

Российская газета 20:35
Общество

Академик РАН: коронавирус навсегда пришел в человечество

ToDay News Ufa 05:16
Происшествия

Спасательные работы на месте взрыва газа в Орехово-Зуеве завершились

В подмосковном Орехово-Зуеве спасатели завершили работы на месте взрыва газа в жилом пятиэтажном доме.
Вести.Ru 19:43
Происшествия

Забыли права дома, а вас остановил инспектор ГИБДД. Что делать?

Инспектор ГИБДД остановил машину, а у водителя при себе не оказалось ни водительского удостоверения, ни документов на машину - такое может произойти с любым автомобилистом.
Российская газета 05:00
Общество

Власти Хакасии разрешили гулять с детьми в условиях самоизоляции

Правительство Хакасии разрешило гулять с детьми в условиях режима самоизоляции, действующему в регионе с 1 апреля.
ТАСС 10:46
Общество

Правительство утвердило порядок выплат на детей от трех до семи лет

Россияне могут обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет как лично, так и через МФЦ и с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
DP.RU 03:53
Общество

Врачам в Нью-Йорке придется носить мусорные мешки вместо халатов

На фоне эпидемии коронавируса медикам нью-йоркского медицинского центра в Бруклине придется носить мусорные пакеты вместо халатов, сообщил президент медцентра SUNY Downstate Medical Center Уэйн Райли.
Известия 19:11
Здоровье

Первые заразившиеся коронавирусом выявлены на Камчатке

Два первых случая заражения коронавирусом COVID-19 подтверждены на Камчатке, сообщается на сайте краевого правительства.
Интерфакс 22:11
Финансы

Несколько банков из топ-10 подняли ставки по вкладам

На последней неделе марта несколько российских банков повысили доходность вкладов, заметили «Ведомости».
Forbes 12:12
Здоровье

Врач рассказал об опасности карантина для пожилых людей

"Пожилые люди, которые сегодня находятся в изоляции и мало двигаются, могут превратиться в сидячих или даже лежачих больных, которые не смогут восстановить свою физическую активность после изоляции", - добавил врач.
РИА Новости 20:47
Общество

Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.
РБК 13:54
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Гузеева объяснила, почему закрыла комментарии в соцсети

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева на своей странице в соцсети написала, что закрыла комментарии, потому что не хочет читать их от злобных людей.
Вечерняя Москва 18:44
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:09
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
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Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
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Волк напал на животных и женщину в амурском селе

Телепорт 22:00
Политика

США перехватили в Бангкоке партию купленных Германией масок

США в Бангкоке перехватили партию защитных масок от коронавируса COVID-19, заказанных Германией в Китае и предназначавшихся для берлинских полицейских, аварийных служб и медицинского персонала.
Газета.Ru 06:32
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В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных пространств

В Москве в воскресенье намерены провести масштабную дезинфекцию общественных пространств, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Москва 24 08:20
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru 09:36
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В США капитана зараженного коронавирусом авианосца сняли с должности

Бретт Крозье, капитан американского авианосца "Теодор Рузвельт", борющегося со вспышкой коронавируса, был освобожден от командования после утечки в СМИ письма, в котором он просил руководство флота о помощи.
Российская газета вчера в 01:46
Происшествия

В Александровской больнице обнаружен коронавирус у пациентов и врачей

Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 13:35 — REGNUM У пяти сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы обнаружена и подтверждена новая коронавирусная инфекция.
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В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
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Пауло Дибала
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус» и сборной Аргентины. Участник чемпионата мира 2018 года.
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