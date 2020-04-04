Третий тест форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы оказался положительным. Об этом El Mundo Deportivo сообщила девушка футболиста Ориана Сабатини.

Третий тест Дибалы на коронавирус оказался положительным

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