В составе «Ювентуса» коронавирусом заразились три футболиста. Положительный тест также сдали французский хавбек Блез Матюиди и итальянский защитник Даниэле Ругани. Дибала переехал в Европу из аргентинского клуба «Институто» в 2012 году.

Третий тест Дибалы на коронавирус оказался положительным

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