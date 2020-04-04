Коронавирус

РБКРБКТретий тест Дибалы на коронавирус оказался положительным

Три дня назад анализы показали, что у нас нет инфекции. Мы решили сдать третий тест, который оказался положительным.
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У Дибалы вновь диагностирован коронавирус

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Дибала сыграл на пианино песню своей девушки

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Третий тест Дибалы на коронавирус оказался положительным

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Девушка Дибалы про коронавирус: «Второй тест отрицательный, третий – вновь положительный. Не знаю, как это работает»

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Дибала с подругой снова сдали положительные тесты на коронавирус

Sport24.ru13:05

Повторный тест Дибалы на коронавирус оказался положительным. Хотя футболист успел объявить, что выздоровел

Спорт-Экспресс12:43
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Культура

Шесть российских музеев вошли в 100 самых посещаемых в мире

Издание The Art Newspaper опубликовало традиционный список самых посещаемых музеев мира.
News.ru вчера в 03:48
Шоу-бизнес

Самойлова работает с психологом из-за расставания с Джиганом

Gazeta.SPb 17:15
Общество

Мишустина попросили снять ограничения на продажу алкоголя в регионах

Члены Союза производителей алкогольной продукции (СПАП), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и «Опора России» попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина снять ограничения на продажу алкоголя в регионах.
Известия 08:51
Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса

Коронавирус в 96% случаев передаётся капельным путём, в 4% - это воздушный путь, при этом сохраняется на поверхности 72 часа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 12:47
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

РИА Новости 16:24
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru 09:36
Авто

Глава Volkswagen случайно раскрыл внешность нового Volkswagen Tiguan

Компания Volkswagen продолжает проектировать новые модели даже в онлайн-режиме.
Автоновости дня вчера в 04:04
Общество

Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

Основатель и управляющий сети закусочных «Теремок», рестораны которой работают в Москве, Петербурге и Краснодаре, допустил, что из-за ситуации с коронавирусом та может полностью прекратить работу.
РБК 12:01
Общество

Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 1225

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на Украине увеличилось до 1225, сообщает "Интерфакс"со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Украины.
Газета.Ru 15:23
Общество

Названа стоимость лечения от коронавируса в США

Лечение от коронавируса в США может обойтись человеку примерно в $75 тыс. (5,7 млн рублей), сообщает CNBC со ссылкой на подсчеты независимой некоммерческой организации FAIR Health.
Известия 17:08
Экономика

Путин подписал закон о полугодовых кредитных каникулах

Речь идет о кредитных каникулах. Как пишет «Интерфакс», закон подписан президентом в пятницу, 3 апреля.
BFM.ru 00:32
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета 10:31
Финансы

Курс доллара опускался ниже 77 рублей, курс евро — ниже 83 рублей

Курс доллара опускался ниже 77 рублей, курс евро — ниже 83 рублей Российская валюта уверенно укрепляется на фоне роста цен на нефть в ожиданиях переговоров между Россией и Саудовской Аравией и улучшения долларовой ликвидности в мире.
Коммерсантъ вчера в 06:41
Общество

Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса

"Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.
РИА Новости 13:57
Общество

В России испытывают два прототипа вакцины от коронавируса

RZN.info 12:22
Происшествия

В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт

"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
Интерфакс 05:59
Общество

Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
Lenta.ru 15:59
Политика

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
РБК 17:19
Общество

WP: тысячи записей видеозвонков в сервисе Zoom попали в интернет

Несколько тысяч записей частных видеозвонков, осуществленных через сервис компании Zoom Video Communications, позволяющий организовывать видеоконференции, оказались в открытом доступе в интернете.
ТАСС вчера в 22:14
Киберспорт

Новый патч к Mount & Blade 2 исправил ошибки и добавил новую функцию

REGNUM 02 апреля в 09:47
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты Союзного государства

Беларусь не исключает введения единой валюты для Союзного государства, однако требует, чтобы она была нейтральной — не белорусской, и не российской.
Хакасия-Информ 02 апреля в 22:14
Киберспорт

Fallout 76 раздадут бесплатно в Steam владельцам игры в Bethesda.net

Cyber.sports.ru вчера в 07:12
Общество

Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке

Как ранее стало известно, главврач Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19 во время работы с пациентами и персоналом.
RuNews24.ru 07:27
Общество

Жителей Мурманской области начнут наказывать за нарушение самоизоляции

С 6 апреля в Мурманской области ужесточаются правила самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.
Би-порт 17:25
Общество

Королева Великобритании Елизавета II обратится к нации

Королева Великобритании Елизавета II обратится к нации, сообщает официальный Twitter королевской семьи.
Газета.Ru вчера в 10:09
Авто

В России отзывают более 800 автомобилей Audi TT

Татар-информ 16:36
Происшествия

Суд арестовал экс-директора петербургского «Метростроя»

Фрунзенский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу бывшего директора ОАО "Метрострой" Николая Александрова, которому вменяется третий эпизод растраты денег компании.
Интерфакс 17:19
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:09
Происшествия

В подмосковном Орехово-Зуеве произошел взрыв в жилом доме

В подмосковном Орехово-Зуеве в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв. Один из подъездов разрушен полностью, с первого по пятый этаж.
Daily Storm 07:01
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Названо кардинальное отличие коронавируса от гриппа

Во время эпидемии гриппа у большинства населения есть иммунитет, что позволяет остановить распространение заболевания, рассказал специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон изданию Business Insider.
РИА Новости вчера в 13:13
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Пауло Дибала
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус» и сборной Аргентины. Участник чемпионата мира 2018 года.
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