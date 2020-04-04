Третий тест Дибалы на коронавирус оказался положительным

В России испытывают два прототипа вакцины от коронавируса

В Москве умерли еще два пациента с подтвержденным коронавирусом

В России испытывают два прототипа вакцины от коронавируса

В Москве умерли еще два пациента с подтвержденным коронавирусом

Три дня назад анализы показали, что у нас нет инфекции. Мы решили сдать третий тест, который оказался положительным.