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Третий тест Дибалы на коронавирус оказался положительным
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Три дня назад анализы показали, что у нас нет инфекции. Мы решили сдать третий тест, который оказался положительным.В источнике
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