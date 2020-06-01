Мещанский суд Москвы во вторник огласил выводы третьей комплексной экспертизы по делу "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, согласно которой расходы на реализацию театрального проекта "Платформа" были завышены в 2,5 раза, а ущерб государству мог составить около 129 млн рублей.

с чего всё началось

Третья экспертиза по делу «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова выявила хищение около 129 млн рублей при реализации проекта «Платформа», сообщила адвокат Ирина Поверинова.

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