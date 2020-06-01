Общество
ИзвестияТретья экспертиза по делу «Седьмой студии» обнаружила факты хищения
Третья экспертиза по делу «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова выявила хищение около 129 млн рублей при реализации проекта «Платформа», сообщила адвокат Ирина Поверинова.
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с чего всё началось
Мещанский суд Москвы во вторник огласил выводы третьей комплексной экспертизы по делу "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, согласно которой расходы на реализацию театрального проекта "Платформа" были завышены в 2,5 раза, а ущерб государству мог составить около 129 млн рублей.ТАСС06:32
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