Общество
Телеканал RTVIТретья экспертиза по делу Серебренникова нашла завышение расходов
Третья экспертиза по делу «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова пришла к выводу, что расходы на постановку спектаклей были значительно меньше, чем на это выделили денег из бюджета. Об этом 1 июня сообщает ТАСС со ссылкой со адвоката Ирину Поверинову.
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с чего всё началось
Мещанский суд Москвы во вторник огласил выводы третьей комплексной экспертизы по делу "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, согласно которой расходы на реализацию театрального проекта "Платформа" были завышены в 2,5 раза, а ущерб государству мог составить около 129 млн рублей.ТАСС06:32
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