Общество

Телеканал RTVIТелеканал RTVIТретья экспертиза по делу Серебренникова нашла завышение расходов

Третья экспертиза по делу «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова пришла к выводу, что расходы на постановку спектаклей были значительно меньше, чем на это выделили денег из бюджета. Об этом 1 июня сообщает ТАСС со ссылкой со адвоката Ирину Поверинову.
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Третья экспертиза по делу Серебренникова установила, что могло быть похищено 129 млн руб

Мещанский суд Москвы во вторник огласил выводы третьей комплексной экспертизы по делу "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, согласно которой расходы на реализацию театрального проекта "Платформа" были завышены в 2,5 раза, а ущерб государству мог составить около 129 млн рублей.
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Кирилл Серебренников
Российский театральный режиссёр
Российский теле-, кино- и театральный режиссёр, телеведущий. С 2012 года - художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». С 1990 года - на профессиональной театральной сцене, с 1998 года занимается кинематографом.
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