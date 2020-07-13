Жители Хабаровска устроили третье шествие в поддержку Фургала
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В Хабаровске местные жители вновь вышли на несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.В источнике
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Жители Хабаровска вечером вновь вышли на улицы в поддержку арестованного губернатора
Интерфакс12 июля в 07:51