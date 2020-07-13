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Жители Хабаровска устроили третье шествие в поддержку Фургала

В Хабаровске местные жители вновь вышли на несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.В источнике
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В Хабаровске вновь прошел митинг в поддержку Фургала

Московский Комсомолецвчера в 07:45

В Хабаровске проходит очередная акция в поддержку арестованного Фургала

Коммерсантъвчера в 07:04

Новая акция в поддержку губернатора Сергея Фургала началась в Хабаровске

Хабаров.todayвчера в 05:13

Протестующие в Хабаровске скандируют лозунги «Путина — в отставку» и «Фургала — домой»

Медиазонавчера в 06:13

В Хабаровске прошла очередная акция в поддержку губернатора Фургала

Профиль12 июля в 14:06

В Хабаровске завершилась третья несанкционированная акция в поддержку Фургала

ТАСС12 июля в 11:28

Жители Хабаровска вечером вновь вышли на улицы в поддержку арестованного губернатора

Интерфакс12 июля в 07:51
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В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
Газета.Ru12 июля в 06:06
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Apple поплатилась миллиардом долларов, поскольку не купила у Samsung обещанное количество OLED-панелей

По словам аналитиков Display Supply Chain Consultants, во втором квартале 2020 года Apple заплатила Samsung около $950 млн в качестве компенсации за то, что объёмы закупок панелей OLED оказались существенно ниже заявленных в прежних договорённостях между двумя компаниями.
3DNews17:19
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Задержанные в Сирии боевики собирали данные о российских объектах

Трое боевиков из группировки "Магавир ас-Саура", которых задержали и доставили в сирийский город Тадмор близ Пальмиры, сообщили, что им ставили задачу собирать информацию о российских объектах.
РИА Новости22:18

СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей

Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалтвчера в 07:56
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Собчак обратилась в СКР с заявлением о нападении в монастыре на Урале

Журналистка Ксения Собчак и режиссер Сергей Ерженков подали заявление в Следственный комитет России (СКР) о возбуждении уголовного дела после конфликта в Среднеуральском монастыре Свердловской области.
Известиявчера в 16:04
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В университете Гонконга опровергли информацию о сокрытии коронавируса

Пекин, 13 июля 2020, 10:48 — REGNUM Бежавшая в США вирусолог Янь Ли-мэнь, которая заявила, что власти КНР якобы знали о коронавирусе до того, как они об этом сообщили, никогда не участвовала в исследованиях о передаче SARS-CoV-2 от человека к человеку и ее заявления лишены научного основания.
REGNUMвчера в 03:48
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В Приморье разрешили возобновить уличную торговлю и работу лагерей

"Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, эпидемиологическая ситуация в Приморье сегодня позволяет начать летнюю оздоровительную кампанию, разрешить работу непродовольственных магазинов площадью до 800 кв. м, организовать уличную торговлю", - сообщает пресс-служба.
ТАСС22:23
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Венгрия первой в ЕС откроет границу для россиян

Граждане Российской Федерации смогут въезжать в Венгрию с 15 июля по открытым ранее визам, однако им необходимо будет предъявить на границе два отрицательных теста на коронавирусную инфекцию.
Национальная служба новостейвчера в 13:21
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Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новостивчера в 11:59
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