Третья ночь: в Минске проходят стычки силовиков с протестующими
В Минске третью ночь подряд по всему городу проходят акции протеста, сообщается о новых задержаниях. Больше всего собравшихся - в микрорайонах Серебрянка, Каменная горка, Уручье. В Каменной горке протестующие сооружают около метро баррикады.В источнике
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