Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Накануне.Ru
Накануне.Ru

Третья ночь: в Минске проходят стычки силовиков с протестующими

В Минске третью ночь подряд по всему городу проходят акции протеста, сообщается о новых задержаниях. Больше всего собравшихся - в микрорайонах Серебрянка, Каменная горка, Уручье. В Каменной горке протестующие сооружают около метро баррикады.В источнике
Подробнее о событии
Дождь

Как прошел третий день протестов в Беларуси. Фотографии

Дождь01:52
Совершенно секретно

В Белоруссии третий день подряд прошли акции против результатов выборов президента

Совершенно секретно01:13
Государственные Вести

В Белоруссии третий день подряд прошли митинги против результатов выборов президента

Государственные Вести01:09
Интерфакс

Что случилось этой ночью: среда, 12 августа

Интерфакс00:40
Sputnik Молдова

Третья ночь протестов в Беларуси: вновь задержания - видео

Sputnik Молдова23:04
Накануне.Ru

Третья ночь: в Минске проходят стычки силовиков с протестующими

Накануне.Ru17:02
КП - Беларусь

Фотофакт: нулевые пробки в Минске, но весь город перекрыт

КП - Беларусьвчера в 16:08

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
649

Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области

В Ивановской области сотрудники ФСБ России пресекли деятельность крупной нарколаборатории, которая специализировалась на поточном производстве запрещённых веществ и продаже их через интернет.
RT на русском05:08
17

Путин поручил проверить неготовые к бесплатному питанию школы

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБКвчера в 08:01
106