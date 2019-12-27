Армия и оружие
Газета.RuТри «Гонца-М» и военный спутник успешно выведены на орбиту
Запущенная в ночь с 26 на 27 декабря ракета-носитель "Рокот" вывела на расчетную орбиту три космических аппарата связи "Гонец-М" и военный спутник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны страны. Старт прошел 27 декабря в 02.11 по мск.
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