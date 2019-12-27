Запущенная в ночь с 26 на 27 декабря ракета-носитель "Рокот" вывела на расчетную орбиту три космических аппарата связи "Гонец-М" и военный спутник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны страны. Старт прошел 27 декабря в 02.11 по мск.

Три «Гонца-М» и военный спутник успешно выведены на орбиту

Экономика Фондовые индексы США достигли новых исторических максимумов Индекс NASDAQ вырос на 0,5% до уровня 9 022,39 пункта. Для S&P 500 и NASDAQ это также абсолютные исторические максимумы.

Общество Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.

Культура Рязанский школьник выступил в Кремле вместе с Долиной Рязанский школьник Данила Прошин выступил в Кремлевском дворце на новогоднем концерте сводного Детского хора России и Ларисы Долиной и Дмитрия Маликова.

Экономика Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов За отсуженную квартиру можно получить компенсацию С 1 января собственник, лишившийся жилья в судебном порядке, сможет требовать компенсацию из федерального бюджета РФ.

Происшествия Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).

Происшествия В Зауралье задержали бывшего замглавы района за хищение 18 миллионов По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержаны бывший заместитель главы Шадринского района, а также бывшие директор и начальник производственно-технического отдела подрядной организации, сообщили в пресс-службе Следственного управления по Курганской области.

Происшествия Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.

Культура Мединский помог вернуть сериал «Эпидемия» на экраны Во вторник, 24 декабря, появилась информация, что за возвращением сериала Павла Костомарова "Эпидемия" в ротацию онлайн-сервиса PREMIER стоит министр культуры РФ Владимир Мединский.

Единоборства Федор Емельяненко рассказал, как относится к своему брату Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал об отношении к своему младшему брату Александру Емельяненко в интервью порталу Sport24ru.

Общество Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".

Футбол «Спартак» предложил Айртона «Фламенго» Московский «Спартак» предложил «Фламенго» приобрести бразильского защитника Айртона Лукаса, утверждает Flamengo RG со ссылкой на Torcedores.

Общество Росстат сделал прогноз об убыли населения на ближайшие 16 лет Росстат опубликовал демографический прогноз до 2035 года, согласно пессимистичному варианту, за 16 лет численность населения сократится со 146 млн в 2020 до 134,2 млн, по среднему — до 142,9 млн, согласно оптимистичному — вырастет до 150 млн.

Общество В ГД предложили признать новогодние традиции россиян наследием ЮНЕСКО Распространённые приметы россиян, по мнению депутата, тоже могли бы стать частью нематериального наследия ЮНЕСКО: это посещение "русской бани" накануне Нового года и загадывание желания в момент наступления следующего года, пока полночь бьют часы-куранты на Спасской башне Московского Кремля.