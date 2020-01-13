Экономика
РБКТри британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян
По данным на декабрь, ФНС получила информацию из 70 юрисдикций за отчетный период 2018 года и передала информацию налоговым органам 58 стран. Всего в списке юрисдикций — участников автообмена с Россией 77 стран и 12 территорий.
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с чего всё началось
Низконалоговые юрисдикции — острова Мэн, Гернси и Джерси — в 2020 году планируют сообщить России о счетах и активах россиян в этих офшорах, следует из официальных списков, которые изучил РБК.РБК00:00
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Происшествия
На Урале умер школьник, раненный в голову пьяным мужчиной
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Футбол
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Защитник «Севильи» Симон Кьер перешел в «Милан» на правах аренды, сообщает официальный Twitter испанского клуба.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Гаджеты
Microsoft советует пользователям Windows 7 купить новый ПК
Microsoft подвергается нападкам со стороны поклонников Windows 7 с тех пор, как объявила о прекращении поддержки операционной системы.
Экономика
Минфин США оценил замедление роста ВВП страны из-за проблем у Boeing
По словам главы Минфина, трудности у одного из крупнейших экспортеров страны могут уменьшить прирост ВВП в 2020 году примерно на 0,5 п. п. "Нет никаких сомнений в том, что ситуация с Boeing приведет к замедлению темпов роста ВВП", — сказал Мнучин, добавив, что в Минфине тем не менее ожидают, что рост экономики в 2020 году будет "весьма значительным".
Происшествия
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Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рината Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Здоровье
Врач дал советы по профилактике зимних заболеваний
По словам специалиста, наиболее распространенными в зимнее время года болезнями являются грипп и ОРВИ.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата
Авто
Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показали на фото
Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели.
Происшествия
В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке
Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.
Шоу-бизнес
Принц Уильям заявил, что принц Гарри стал ему чужим
Недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отреклись от британского престола.
Происшествия
Киллеры террористки Окуевой совершили еще два заказных убийства
Подозреваемые в убийстве жены выходца из Чечни Осмаева, который ранее обвинялся в покушении на президента России, террористки Окуевой совершили еще минимум два заказных убийства, считают в украинской полиции.
Фигурное катание
Пермские фигуристы забрали золотые медали на юношеской Олимпиаде
Пермские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов показали лучший результат в спортивном катании на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Кино
Третий сезон «Мира Дикого Запада» предрек гражданскую войну в России
В коротком тизере "Дивергенции", обнародованном 12 января, перечисляются серьезные политические катастрофы прошедшего года (протесты в Гонконге, импичмент президенту США и т.д.) и "анонсируются" новые, в том числе, вторая гражданская война в России в 2037 году и некое финальное "критическое событие" в феврале 2057-го.
Политика
Иран признал Пентагон террористической организацией
Президент Ирана Хасан Рухани одобрил предложенный парламентом законопроект, который подразумевает признание Пентагона террористической организацией.
Единоборства
Поединок борцов из Грузии и Украины закончился массовой дракой
В полуфинале международных соревнований по вольной борьбе, проходивших в Турции, схватка представителей Украины и Грузии завершилась массовой дракой, сообщило 13 января информационное агентство УНИАН.
Общество
Медведев поручил выделить до 22 млн рублей на закупку лекарств детям
До 22 млн рублей будет выделено на закупку незарегистрированных в России препаратов для лечения детей.
Хоккей
«Тампа» Кучерова проиграла «Нью-Джерси», Гусев сделал передачу
Нападающий "молний" Никита Кучеров заработал коэффициент полезности "-1", его одноклубники Александр Волков и Михаил Сергачев результативными действиями тоже не отметились.
Футбол
«Ювентус» обыграл «Рому» и возглавил чемпионат Италии
Туринский "Ювентус" в матче 19 тура итальянской Серии А обыграл в гостях "Рому" с результатом 2:1. Эта победа позволила чемпионам Италии вернуться на первое место и выиграть первый круг.
Общество
Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог в России
По данным аудитора, более трети всех аварий в 2017 (40,1%) и в 2018 году (35,3%) связаны с такими нарушениями.
Политика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
Общество
Худшие платья Critics’ Choice Awards
Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
Экономика
В ФАС оценили информацию о повышении тарифов сотовыми операторами
Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин высказался насчет повышения тарифов сотовыми операторами.
Экономика
Белоруссия и Россия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти
Представители антимонопольных ведомств Белоруссии и России не смогли достичь договоренности по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов, передает БелТА.
Автоспорт
Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»
Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб во время прохождения седьмого этапа ралли-рейда «Дакар».