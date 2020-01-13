Экономика

РБКРБКТри британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

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Низконалоговые юрисдикции — острова Мэн, Гернси и Джерси — в 2020 году планируют сообщить России о счетах и активах россиян в этих офшорах, следует из официальных списков, которые изучил РБК.
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Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

РБК00:00

Три британских офшора включили Россию в списки стран для автоматического обмена налоговой информацией

Эхо Москвы00:31

Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

Ведомости00:34
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