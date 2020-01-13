Экономика
РБКТри британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян
Низконалоговые юрисдикции — острова Мэн, Гернси и Джерси — в 2020 году планируют сообщить России о счетах и активах россиян в этих офшорах, следует из официальных списков, которые изучил РБК.
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Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.
Экономика
Счетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов
Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
Политика
Климкин назвал Украину сырьевым придатком
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал данные по уровню экспорта страной сельскохозяйственной продукции в ЕС.
Общество
Министр просвещения рассказала о новшествах в школьных аттестатах
По словам Васильевой, сегодня многие школы оценивают способности ребенка по этим предметам именно зачетами и незачетами, но при получении аттестата следует выставлять оценку по пятибалльной системе.
Политика
Завершены переговоры Путина и Меркель
Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель заершены, передает РИА "Новости".
Происшествия
Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске
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Австралия выделит $35 млн на восстановление природы после пожаров
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»
Авто
Объявлены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова начала сильно поправляться на 9-м месяце беременности
Некоторое время назад Самойлова поделилась с фолловерами, что почти не прибавила в весе и свой живот она называла маленьким по сравнению с другими беременностями.
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Пропавшая в Екатеринбурге 13-летняя девочка вернулась домой
Тринадцатилетняя девочка, которая пропала в Екатеринбурге 31 декабря, самостоятельно вернулась домой, сообщает в понедельник пресс-служба городского УМВД.
Кино
Комедия «Холоп» обогнала «Т-34» по кассовым сборам в России
Автоспорт
Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»
Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб во время прохождения седьмого этапа ралли-рейда «Дакар».
Происшествия
В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса
В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
Футбол
Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина
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Форвард «Адмирала» Коростелев забил первый гол в КХЛ
Политика
В Австрии выступили против санкций по «Северному потоку — 2»
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг раскритиковал американские санкции против "Северного потока — 2".
Шоу-бизнес
Полина Гагарина показала снимок в бикини после рекордного похудения
Полина Гагарина продемонстрировала снимок в бикини, сделанный после после рекордного похудения.
Происшествия
Самолет из Челябинска в Москву не смог вылететь из-за неисправности
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" не смог вылететь из аэропорта Челябинска в понедельник утром в Москву из-за неисправности, рейс перенесли, сообщила пресс-служба аэропорта.
Футбол
Михаил Вартапетов: «Обид и претензий к руководству „Спартака“ нет»
Бывший глава медицинского департамента московского «Спартака» Михаил Вартапетов в интервью «РИА Новости» рассказал, что его расстраивает в клубе.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Общество
Назван мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Мотивом нападения на российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 года, был грабеж.
Происшествия
В Новосибирске умер захлебнувшийся в аквапарке мальчик
В больнице Новосибирска умер 16-летний мальчик, который захлебнулся в местном аквапарке.
Общество
В России подорожает стоимость тарифов у сотовых операторов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") подорожает, передает РИА "Новости".
Происшествия
В Москве уволили полицейского из-за ошибочного обыска у помощницы генпрокурора
Руководство столичной полиции уволило сотрудника, допустившего ошибку в документах, из-за которой полицейские и спецназ пытались провести обыск в квартире старшего помощника генпрокурора России по особым поручениям Марины Гридневой.
Шоу-бизнес
Принц Уильям впервые прокомментировал отречение брата
Принц Уильям впервые прокомментировал отречение брата Принц Уильям нарушил молчание после скандала.
Политика
В Белом доме Россию и Китай назвали главными угрозами для США
Роберт О’Брайен, советник президента США по нацбезопасности, заявил, что главная угроза для США – Россия и Китай.
Космос
«Роскосмос» потратит восемь миллиардов рублей на корабль «Орел»
"Роскосмос" в 2021 году планирует выделить больше восьми миллиардов рублей на производство серийного пилотируемого корабля нового поколения "Орел", предназначенных для полетов на МКС и к Луне.
Политика
В Москву прибыл ливийский маршал Хафтар
Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву, где могут состояться его переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.
Происшествия
Уроженка России вышла замуж за расчленившего журналистку датчанина
Родившаяся в Москве женщина Йенни Курпен вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена, сообщает РИА Новости.