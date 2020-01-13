Экономика
РБКТри британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян
С 1 января 2020 года для россиян отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая участвует в автоматическом обмене информацией с Россией.
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с чего всё началось
Низконалоговые юрисдикции — острова Мэн, Гернси и Джерси — в 2020 году планируют сообщить России о счетах и активах россиян в этих офшорах, следует из официальных списков, которые изучил РБК.РБК00:00
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Авто
Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам
Кино
Киану Ривз попал в список номинантов антинаграды «Золотая малина»
В номинации "худший режиссер" за ягоду-малину "поборются": Майкл Доэрти ("Годзилла: Король монстров"), Фред Дерст ("Фанатик"), Андреа Берлофф ("Адская кухня"), Эдриан Грюнберг ("Рэмбо: Последняя кровь"), Джеймс Франко ("Зеровилль"), Ной Хоули ("Люси в небесах"), Том Хупер ("Кошки") и М. Найт Шьямалан ("Стекло"), Нил Маршалл ("Хеллбой") и Дэниэл Фэррандс ("Призраки Шэрон Тэйт").
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Полузащитник «Спартака» Крал заинтересовал «Ньюкасл»
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Общество
Мэр Миасса похвастался школьными туалетами без перегородок
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Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).
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СК задержал подозреваемого в убийстве и сожжении двух барнаульцев
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Сергея Лаврова объявили министром нон грата
Грузинские чиновники и депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» признают, что в имиджевом плане Грузия много выиграет от проведения министерской встречи Совета Европы, но предупреждают, что в случае приезда в Тбилиси Сергея Лаврова ему напомнят о проблеме «оккупированных территорий».
Армия и оружие
Китайский флот принял на вооружение самый мощный эсминец в мире
В порту Циндао 12 января состоялась церемония ввода в строй китайского флота самого мощного эсминца в мире проекта 055 "Наньчан".
Общество
Сотовые операторы начали повышать стоимость тарифов
С середины января "Мегафон" и "Билайн" повысят стоимость архивных тарифов.
Общество
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Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из элитной клиники домой
Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Футбол
Кокорин и Малком отправились с «Зенитом» на сборы в Катар
Нападающий Александр Кокорин и полузащитник Малком вошли в список футболистов петербургского "Зенита", которые отправились на зимний сбор в Катар, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
Хоккей
«Питтсбург» по буллитам обыграл «Аризону», Малкин набрал два очка
Российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин записал на свой счет две результативные передачи и закончили игру с показателем полезности "-3".
Происшествия
Рената Литвинова рассказала о том, как попала под машину
Сбитой сегодня, в свой день рождения, в центре Москвы актрисе, режиссеру и телеведущей Ренате Литвиновой наложили швы на лицо.
Кино
Комедия «Холоп» возглавила российский прокат в выходные
Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко возглавила российский прокат, собрав за выходные 315,5 миллиона рублей, общие сборы фильма за три недели проката составили 2,3 миллиарда рублей, сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.
Экономика
Из-за проблем у Boeing темпы роста ВВП США снизятся на 0,5 процента
Ранее глава минфина заявлял, что рост ВВП в 2020 году составит от 2% до 3%. "Возможно, он будет ближе к 2,5% в связи с коррекцией показателя из-за Boeing", - добавил министр.
Политика
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Большинство граждан России уверены, что наступивший 2020 год будет лучше, чем предыдущий.
Общество
Министр просвещения рассказала о новшествах в школьных аттестатах
По словам Васильевой, сегодня многие школы оценивают способности ребенка по этим предметам именно зачетами и незачетами, но при получении аттестата следует выставлять оценку по пятибалльной системе.
Авто
Цены на автомобили Opel снизят по мере добавления комплектаций
По словам Володина, в 2020 году Groupe PSA не ставит "амбициозных целей" по продажам автомобилей под брендом Opel.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Политика
Делегация ПНС Ливии прибыла в Москву для участия в переговорах
Делегация Правительства национального единства (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем приехала в Москву на переговоры с главой Ливийской национальной армии (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром.
Космос
Конспирологи утверждают, что со стороны инопланетян увеличился интерес к землянам
Технологии
Онлайн-ритейлеры протестировали упрощенную оплату товаров
Онлайн-ритейлеры протестировали функцию «мгновенный счет» системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет сделать покупку в интернет-магазине через сервис Банка России (ЦБ) без QR-кода, выяснили «Известия».
Кино
Умер режиссер «Чародеев» и «Приключений Электроника»
Шоу-бизнес
Настя Каменских порадовала поклонников пышными формами в бикини
На фото Каменских, полуобернувшись к зрителю, позирует в ярко-зелёном бикини, демонстрируя свой загар и аппетитные формы.
Общество
На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана
Из-за извержения вулкана Тааль началась эвакуация жителей трех филиппинских городов. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.