Экономика

РБКРБКТри британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

С 1 января 2020 года для россиян отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая участвует в автоматическом обмене информацией с Россией.
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с чего всё началось

Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

Низконалоговые юрисдикции — острова Мэн, Гернси и Джерси — в 2020 году планируют сообщить России о счетах и активах россиян в этих офшорах, следует из официальных списков, которые изучил РБК.
РБК00:00

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Три британских офшора передадут ФНС данные о счетах граждан России

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Три британских офшора будут передавать ФНС данные о счетах россиян

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Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

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Эхо Москвы00:31

Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

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FT: в Nissan готовят план возможного выхода из альянса с Renault

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Зидан выиграл все девять финалов в качестве тренера «Реала»

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