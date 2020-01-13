Экономика
РБКТри британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян
С 1 января 2020 года для россиян отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая участвует в автоматическом обмене информацией с Россией.
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с чего всё началось
Низконалоговые юрисдикции — острова Мэн, Гернси и Джерси — в 2020 году планируют сообщить России о счетах и активах россиян в этих офшорах, следует из официальных списков, которые изучил РБК.РБК00:00
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Космос
«Роскосмос» потратит восемь миллиардов рублей на корабль «Орел»
Здоровье
Новый приказ Минздрава не исключает оказание ВМП пожилым людям
Новый приказ Минздрава об изменениях в оказании медпомощи пожилым людям не исключает высокотехнологичную медицинскую помощь для них, порядок ее оказания прописан в другом документе, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Политика
МИД России подтвердил встречу Сараджа и Хафтара в Москве
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар примут в понедельник участие в переговорах в Москве под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции.
Общество
Сотовые операторы повысят стоимость тарифов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») повысится.
Экономика
В Белоруссии уточнили, кто будет платить экологический налог на транзит нефти
Экологический налог на транзит нефти через Белоруссию не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил источник в нефтяной отрасли республики, знакомый с разработкой проекта указа.
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Общество
Приморье намерено привлечь инвесторов для решения проблемы избытка ТКО
Власти Приморья заинтересованы в приходе инвесторов для строительства мощностей для переработки бытовых отходов, что позволило бы решить проблему переизбытка ТКО, сообщила РИА Новости зампредседателя правительства приморского края Елена Пархоменко.
Происшествия
Superjet, вылетевший в Ставрополь, экстренно вернулся в Шереметьево
Решение вернуться в московский аэропорт Шереметьево принял экипаж самолета Sukhoi SuperJet 100, выполнявшего рейс Москва — Ставрополь, передает 13 января ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Политика
Ирак захотел купить у России С-400
Члены ирaкского пaрлaментa зaявили, что Ирaк нaчaл обсуждaть с российской стороной возможность покупки ЗРК С-400.
Хоккей
Форвард «Адмирала» забил «Ак Барсу» гол сезона
Политика
Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном, но главное - чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие.
Происшествия
Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила
Происшествия
Массовое ДТП с автобусом произошло в Ленобласти
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Общество
FT: в Nissan готовят план возможного выхода из альянса с Renault
Экономика
Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков в 2019 году
Россия за первые семь месяцев 2019 года увеличила экспорт ряда алкогольных напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Политика
Вучич назвал размер ежегодного дохода Сербии от «Турецкого потока»
Сербский лидер Александр Вучич в эфире канала Pink оценил ожидаемый ежегодный доход страны от участия в проекте газопровода «Турецкий поток» в $185 млн.
Политика
Украинское клеймо импичмента не радует Трампа — глава Белого дома настойчиво затягивает Киев в американские разборки
По словам главы Белого дома, демократам не удастся реализовать план его смещения.
Происшествия
Рената Литвинова рассказала о том, как попала под машину
Сбитой сегодня, в свой день рождения, в центре Москвы актрисе, режиссеру и телеведущей Ренате Литвиновой наложили швы на лицо.
Авто
Россиянам назвали имеющие госскидку автомобили в 2020 году
Автопроизводители назвали автомобили, которые имеют госскидку в 2020 году в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Политика
Климкин назвал Украину сырьевым придатком
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна является сырьевым придатком, об этом он написал в своем Twitter.
Происшествия
Экс-начальнику угрозыска Приморья вынесли приговор
Фрунзенский районный суд приговорил начальника уголовного розыска УМВД Приморского края Андрею Миляеву к 1,5 годам колонии-поселения за превышение должностных полномочий, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС.
Авто
В Токио представлен концепт-кар на базе Toyota Prius
На выставке Tokyo Auto Salon компания Toyota показала футуристичный концепт под названием Ambivalent RD Prius PHV.
Футбол
Зидан выиграл все девять финалов в качестве тренера «Реала»
Начиная с 2016 года, Зинедин Зидан вместе с «Реалом» выиграл три Лиги чемпионов кряду (2015/16, 2016/17, 2017/18), два Суперкубка УЕФА (2016 и 2017), клубный чемпионат мира (2016, 2017) и Суперкубок Испании (2017, 2020).
Общество
На животных Австралии обрушили морковный ливень
В Австралии за последние месяцы выгорело более 6,5 млн гектаров леса, погибли 23 человека и сотни животных.
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»
В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи".
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы
Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Гаджеты
Самые популярные комплектующие ПК в 2019 году в России
Крупнейший российский ценовой агрегатор Яндекс.Маркет подвёл итоги прошедшего года, и рассказал о том, какие комплектующие для ПК пользовались у покупателей наибольшей популярностью.