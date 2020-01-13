Экономика
РБКТри британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян
С 1 января 2020 года для россиян отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая участвует в автоматическом обмене информацией с Россией.
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с чего всё началось
Низконалоговые юрисдикции — острова Мэн, Гернси и Джерси — в 2020 году планируют сообщить России о счетах и активах россиян в этих офшорах, следует из официальных списков, которые изучил РБК.РБК00:00
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