Низконалоговые юрисдикции — острова Мэн, Гернси и Джерси — в 2020 году планируют сообщить России о счетах и активах россиян в этих офшорах, следует из официальных списков, которые изучил РБК.

с чего всё началось

По данным на декабрь, ФНС получила информацию из 70 юрисдикций за отчетный период 2018 года и передала информацию налоговым органам 58 стран. Всего в списке юрисдикций — участников автообмена с Россией 77 стран и 12 территорий.

Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

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