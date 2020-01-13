Экономика
РБКТри британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян
По данным на декабрь, ФНС получила информацию из 70 юрисдикций за отчетный период 2018 года и передала информацию налоговым органам 58 стран. Всего в списке юрисдикций — участников автообмена с Россией 77 стран и 12 территорий.
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с чего всё началось
Низконалоговые юрисдикции — острова Мэн, Гернси и Джерси — в 2020 году планируют сообщить России о счетах и активах россиян в этих офшорах, следует из официальных списков, которые изучил РБК.РБК00:00
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Общество
Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Мадриде
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Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Финансы
Официальный курс евро на вторник снизился до 67,82 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 22,88 копейки - до 67,8162 рубля, курс доллара - на 31,58 копейки - до 60,9474 рубля, следует из данных Банка России.
Общество
Медведев поручил выделить до 22 млн рублей на закупку лекарств детям
До 22 млн рублей будет выделено на закупку незарегистрированных в России препаратов для лечения детей.
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
Здоровье
После сигнала архангельских активистов ОНФ детский сад в Васильевской, подтопленный канализационными стоками, приостановил свою работу
После обращения активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта в Управление Роспотребнадзора по Архангельской области Холмогорский районный суд вынес решение о приостановлении деятельности детского сада №47 «Золушка» в деревне Васильевская.
Общество
Худшие платья Critics’ Choice Awards
Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
Общество
Медведев отменил 1259 устаревших правительственных актов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене 1259 устаревших правительственных актов в рамках механизма «регуляторной гильотины».
Автоспорт
Экипаж Каргинова победил на восьмом этапе ралли-рейда «Дакар»
Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова занял первое место в классе грузовиков на восьмом этапе ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова начала сильно поправляться на 9-м месяце беременности
Некоторое время назад Самойлова поделилась с фолловерами, что почти не прибавила в весе и свой живот она называла маленьким по сравнению с другими беременностями.
Кино
Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России
Фильм Клима Шипенко "Холоп" менее чем за три недели собрал в российском прокате 2,32 миллиарда рублей и обогнал другую отечественную киноленту "Т- 34", которая принесла создателям 2,27 млрд рублей за 2019 год.
Происшествия
Директор школы попросила бывших учеников убить жену своего любовника
В конце прошлого года 35-летняя заказчица убийства Василина Маслова, занимающая должность директора частной школы "Русский Гарвард", решила расправиться с женой своего любовника.
Политика
Медведев пришел на работу в галстуке с розовыми лебедями
Председатель правительства России Дмитрий Медведев пришел на работу в галстуке с принтом из лебедей.
Армия и оружие
Стало известно о решении Трампа убить Сулеймани еще семь месяцев назад
Президент США Дональд Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани еще семь месяцев назад в случае гибели гражданина США по вине Ирана, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высших должностных лиц Белого дома.
Армия и оружие
Китай ввел в строй самый мощный в мире эсминец
Головной эсминец проекта 055 "Наньчан" введен в состав ВМФ НОАК. Церемония состоялась 12 января в порту Циндао.
Армия и оружие
Летающая бритва: ракету с лезвиями впервые применили в Афганистане
В Афганистане впервые задействовали ракету AGM-114R9X с лезвиями для уничтожения одного из лидеров бандформирований.
Экономика
Борис Ротенберг проиграл иск к скандинавским банкам
Бизнесмен Борис Ротенберг проиграл в суде иск к скандинавски банкам, отказавшимся обслуживать его счета из-за введенных санкций, сообщает издание Helsingin Sanomat.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили семье громким интервью
8 января герцоги Сассекские объявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.
Армия и оружие
В Индии усомнились в способности РФ создавать надёжные авиадвигатели
Экономика
Россия и Белоруссия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти
Москва и Минск не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в в пресс-службе белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Экономика
«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах
Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
Общество
В Омске ребенка, которого ставили на гречку, оставили с матерью
В Омске восьмилетнего мальчика, которого родители заставляли часами стоять на коленях на гречневой крупе, оставили жить с матерью.
Авто
Какие новинки АвтоВАЗ готовит в 2020 году
В 2019 году АвтоВАЗ вывел на рынок сразу несколько новых автомобилей: «заряженный» седан Vesta Sport, «вседорожный» универсал Granta Cross, драйверскую Granta Drive Active, а также «вариаторные» Xray Cross и Vesta.
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Происшествия
СКР установил коррупционное происхождение денег Захарченко
СК нашел доказательства незаконного происхождения восьми миллиардов рублей, ранее изъятых из квартиры экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Происшествия
Семь автомобилей столкнулись в трех ДТП в Ленинградской области
В результате ДТП пострадали три человека.