Экономика

РБКРБКТри британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

По данным на декабрь, ФНС получила информацию из 70 юрисдикций за отчетный период 2018 года и передала информацию налоговым органам 58 стран. Всего в списке юрисдикций — участников автообмена с Россией 77 стран и 12 территорий.
Читать в источнике
Комментировать216
с чего всё началось

Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

Низконалоговые юрисдикции — острова Мэн, Гернси и Джерси — в 2020 году планируют сообщить России о счетах и активах россиян в этих офшорах, следует из официальных списков, которые изучил РБК.
РБК00:00

Подробнее о событии

Острова Мэн, Гернси и Джерси решили передавать данные ФНС в рамках соглашения, которое было заключено странами OECD

Эхо Москвы07:05

Три британских офшора начнут передавать ФНС данные о счетах россиян

RT на русском03:45

Британские офшоры рассекретят данные о счетах россиян

URA.Ru01:49

Три британских офшора будут передавать ФНС данные о счетах россиян

Коммерсантъ01:56

Три британских офшора передадут ФНС данные о счетах россиян

РИА Новости03:17

Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

Ведомости00:34

Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

РБК00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 07:30, Ашберн
Общество

Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Мадриде

Газета.Ru 06:52
Общество

Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 15:27
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru 11 января в 17:34
Политика

Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
РБК 00:15
Финансы

Официальный курс евро на вторник снизился до 67,82 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 22,88 копейки - до 67,8162 рубля, курс доллара - на 31,58 копейки - до 60,9474 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 04:49
Общество

Медведев поручил выделить до 22 млн рублей на закупку лекарств детям

До 22 млн рублей будет выделено на закупку незарегистрированных в России препаратов для лечения детей.
REGNUM 06:10
Энергетика

«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину

Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
РБК 01:50
Здоровье

После сигнала архангельских активистов ОНФ детский сад в Васильевской, подтопленный канализационными стоками, приостановил свою работу

После обращения активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта в Управление Роспотребнадзора по Архангельской области Холмогорский районный суд вынес решение о приостановлении деятельности детского сада №47 «Золушка» в деревне Васильевская.
Общероссийский Народный Фронт 06:02
Общество

Худшие платья Critics’ Choice Awards

Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
Peopletalk 05:07
Общество

Медведев отменил 1259 устаревших правительственных актов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене 1259 устаревших правительственных актов в рамках механизма «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:25
Автоспорт

Экипаж Каргинова победил на восьмом этапе ралли-рейда «Дакар»

Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова занял первое место в классе грузовиков на восьмом этапе ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии.
RT на русском 06:43
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова начала сильно поправляться на 9-м месяце беременности

Некоторое время назад Самойлова поделилась с фолловерами, что почти не прибавила в весе и свой живот она называла маленьким по сравнению с другими беременностями.
OAnews вчера в 12:07
Кино

Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России

Фильм Клима Шипенко "Холоп" менее чем за три недели собрал в российском прокате 2,32 миллиарда рублей и обогнал другую отечественную киноленту "Т- 34", которая принесла создателям 2,27 млрд рублей за 2019 год.
Комсомольская правда 01:12
Происшествия

Директор школы попросила бывших учеников убить жену своего любовника

В конце прошлого года 35-летняя заказчица убийства Василина Маслова, занимающая должность директора частной школы "Русский Гарвард", решила расправиться с женой своего любовника.
Вести.Ru 05:08
Политика

Медведев пришел на работу в галстуке с розовыми лебедями

Председатель правительства России Дмитрий Медведев пришел на работу в галстуке с принтом из лебедей.
Lenta.ru 06:48
Армия и оружие

Стало известно о решении Трампа убить Сулеймани еще семь месяцев назад

Президент США Дональд Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани еще семь месяцев назад в случае гибели гражданина США по вине Ирана, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высших должностных лиц Белого дома.
Взгляд.ру 07:09
Армия и оружие

Китай ввел в строй самый мощный в мире эсминец

Головной эсминец проекта 055 "Наньчан" введен в состав ВМФ НОАК. Церемония состоялась 12 января в порту Циндао.
Российская газета 02:04
Армия и оружие

Летающая бритва: ракету с лезвиями впервые применили в Афганистане

В Афганистане впервые задействовали ракету AGM-114R9X с лезвиями для уничтожения одного из лидеров бандформирований.
Российская газета 04:12
Экономика

Борис Ротенберг проиграл иск к скандинавским банкам

Бизнесмен Борис Ротенберг проиграл в суде иск к скандинавски банкам, отказавшимся обслуживать его счета из-за введенных санкций, сообщает издание Helsingin Sanomat.
РБК 07:24
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили семье громким интервью

8 января герцоги Сассекские объявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.
Известия 07:02
Армия и оружие

В Индии усомнились в способности РФ создавать надёжные авиадвигатели

Военное обозрение вчера в 23:31
Экономика

Россия и Белоруссия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти

Москва и Минск не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в в пресс-службе белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
РИА Новости 05:40
Общество

Фонд кино подал иск на 45 млн руб. против создателей фильма «Эбигейл»

РБК 07:21
Армия и оружие

Обнародована полная хронология катастрофы украинского самолета в Иране

Lenta.ru 05:09
Экономика

«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах

Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
РИА Новости 11 января в 22:56
Общество

В Омске ребенка, которого ставили на гречку, оставили с матерью

В Омске восьмилетнего мальчика, которого родители заставляли часами стоять на коленях на гречневой крупе, оставили жить с матерью.
Российская газета 07:19
Авто

Какие новинки АвтоВАЗ готовит в 2020 году

В 2019 году АвтоВАЗ вывел на рынок сразу несколько новых автомобилей: «заряженный» седан Vesta Sport, «вседорожный» универсал Granta Cross, драйверскую Granta Drive Active, а также «вариаторные» Xray Cross и Vesta.
110km.ru вчера в 16:01
Общество

На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 02:57
Происшествия

СКР установил коррупционное происхождение денег Захарченко

СК нашел доказательства незаконного происхождения восьми миллиардов рублей, ранее изъятых из квартиры экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Газета.Ru 01:55
Происшествия

Семь автомобилей столкнулись в трех ДТП в Ленинградской области

В результате ДТП пострадали три человека.
РБК 02:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гернси
Остров в проливе Ла-Манш, в составе Нормандских островов. Население - 63 026 человек. Столица - Сент-Питер-Порт. Официальные языки - английский, французский. Гернси - коронное владение британской короны, но не является частью Великобритании. В состав коронного владения Гернси, кроме одноимённого острова, входят и другие маленькие островки.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Джерси
Остров в проливе Ла-Манш, в составе Островной Нормандии. Самый крупный среди Нормандских островов, площадь - 116 км². Население - 105 500 человек.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное