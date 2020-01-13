Экономика
РБКТри британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян
Низконалоговые юрисдикции — острова Мэн, Гернси и Джерси — в 2020 году планируют сообщить России о счетах и активах россиян в этих офшорах, следует из официальных списков, которые изучил РБК.
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Экономика
Счетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов
Финансирование "Науки" без гарантий Достижение результатов нацпроекта "Наука" напрямую зависит от финансирования за счет внебюджетных средств, которые не гарантированы, указывает Счетная палата.
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Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД России Дмитрий Захарченко, осужденный летом прошлого года за коррупцию, мог получать ежемесячные взятки от группы компаний.
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Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина
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Назван мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Мотивом нападения на российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 года, был грабеж.
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Пострадавший в новосибирском аквапарке подросток скончался в больнице
16-летний подросток, который 8 января пострадал в новосибирском аквапарке «Аквамир», скончался в больнице, передает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 13 января.
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Анастасию Заворотнюк выписали из клиники домой
Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
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Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).
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Климкин назвал Украину сырьевым придатком
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал данные по уровню экспорта страной сельскохозяйственной продукции в ЕС.
Политика
В Австрии выступили против санкций по «Северному потоку — 2»
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг раскритиковал американские санкции против "Северного потока — 2".
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Названы самые популярные автомобили Toyota в России
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку
Глава Абхазии Рауль Хаджимба решил сложить свои полномочия спустя полтора часа после приезда в Сухум помощника президента России Владислава Суркова.
Общество
В России подорожает стоимость тарифов у сотовых операторов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") подорожает, передает РИА "Новости".
Общество
Австралия выделит $35 млн на восстановление природы после пожаров
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Хоккей
«Нью-Джерси» одержал волевую победу над «Тампа-Бэй» в матче НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях уступила «Нью-Джерси Дэвилз» 13 января в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Общество
В России изменят систему оплаты труда учителей
Министерство просвещения России готовит поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей.
Футбол
«Барселона» предложила Почеттино должность главного тренера
Руководство каталонской «Барселоны» связалось с бывшим главным тренером лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино и предложило сменить Эрнесто Вальверде на посту наставника команды, сообщает RAC1.
Энергетика
Умеренный рост демонстрирует цена на нефть марки WTI
Цена на февральские поставки нефти WTI демонстрирует рост после продолжительного падения.
Общество
Учебные заведения на Дальнем Востоке массово эвакуировали
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Армия и оружие
Сатановский иронично ответил на слова Турчинова о вине РФ в крушении Boeing
Политолог Евгений Сатановский прокомментировал слова украинского политика о причастности РФ к авиакатастрофе в Иране.
Футбол
«Реал» сравнялся с «Барселоной» по количеству титулов
«Барселона» 26 раз побеждала в чемпионате страны, но выиграла 30 Кубков Испании.
Общество
Министр просвещения рассказала о новшествах в школьных аттестатах
По словам Васильевой, сегодня многие школы оценивают способности ребенка по этим предметам именно зачетами и незачетами, но при получении аттестата следует выставлять оценку по пятибалльной системе.
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»
Происшествия
Из-за прорыва трубы в Петербурге затопило проспект Непокоренных
Вода затопила проезжую часть, а краны жителей окрестных домов, наоборот, остались без холодной воды.
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге 13-летняя девочка вернулась домой
Тринадцатилетняя девочка, которая пропала в Екатеринбурге 31 декабря, самостоятельно вернулась домой, сообщает в понедельник пресс-служба городского УМВД.
Политика
США потребовали у Китая отказаться от иранской нефти
США намерены добиться от китайских властей прекращения поставок нефти из Ирана в КНР.
Политика
Сергея Лаврова объявили министром нон грата
Грузинские чиновники и депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» признают, что в имиджевом плане Грузия много выиграет от проведения министерской встречи Совета Европы, но предупреждают, что в случае приезда в Тбилиси Сергея Лаврова ему напомнят о проблеме «оккупированных территорий».
Происшествия
В Москве уволили полицейского из-за ошибочного обыска у помощницы генпрокурора
Руководство столичной полиции уволило сотрудника, допустившего ошибку в документах, из-за которой полицейские и спецназ пытались провести обыск в квартире старшего помощника генпрокурора России по особым поручениям Марины Гридневой.