Низконалоговые юрисдикции — острова Мэн, Гернси и Джерси — в 2020 году планируют сообщить России о счетах и активах россиян в этих офшорах, следует из официальных списков, которые изучил РБК.

с чего всё началось

По данным на декабрь, ФНС получила информацию из 70 юрисдикций за отчетный период 2018 года и передала информацию налоговым органам 58 стран. Всего в списке юрисдикций — участников автообмена с Россией 77 стран и 12 территорий.

Политика Южная Корея переводит борьбу с нелегалами в «цифру» Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило, что на пленарном заседании Национального собрания был принят пересмотренный Закон об иммиграции, предусматривающий введение системы ETA для содействия въезду иностранных туристов и предотвращения незаконного пребывания иностранцев.

Гаджеты Apple выпустит все модели iPhone 5G в 2020 году Все новые iPhone с полноценной поддержкой 5G будут выпущены во второй половине 2020 года, об этом сообщил аналитик по продукции Apple Минг-Чи Куо.

Технологии Онлайн-ритейлеры протестировали упрощенную оплату товаров Онлайн-ритейлеры протестировали функцию «мгновенный счет» системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет сделать покупку в интернет-магазине через сервис Банка России (ЦБ) без QR-кода, выяснили «Известия».

Общество Медведев пошутил на тему новогодних праздников, процитировав Чехова Вручение премий правительства в области средств массовой информации традиционно проходит в День российской печати, который, так получилось, в нашей стране выпадает на канун Старого Нового года.

Общество Полисы ОСАГО начнут оформлять на новых бланках Как сообщили в РСА, Гознак начал отгружать с 26 декабря 2019 года бланки полисов ОСАГО серии «РРР».

Культура В новогодние праздники НТВ занял второе место по рейтингам В новогодние праздники НТВ занял второе место по рейтингам Также стоит подчеркнуть, что в течение 2019 года НТВ неоднократно занимал второе место по популярности среди всех российских телеканалов, уступая опять же только "России 1".

Гаджеты Intel Core i3-10320 обходит по производительности Core i7-7700 Судя по данным теста, Core i3-10320 в некоторых тестах опережает Core i7-7700 на 8,9%. Но учитывая, что некоторые тесты завершились не в пользу новинки (пускай и с меньшей разницей), реальная разница в производительности будет примерно 5-7% в пользу Core i3-10320.

Политика Зеленский поставил свою жену на должность вместо жены Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский назначил свою жену Елену Зеленскую в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мыстецкий арсенал» («Художественный арсенал»), при этом супруга бывшего главы государства Петра Порошенко покинула этот совет.

Кино В США вручили премию «Выбор критиков» Желая как-то поддержать Мартина Скорсезе, чей фильм "Ирландец" в 2020 году представлен везде, но ничего не выигрывает, критики вручили картине премию "За лучший актерский состав".

Политика Кремль опубликовал новые архивные фото Путина Как сообщает пресс-служба Кремля, теперь пользователям интернета доступны фото- и видеоматериалы с 2005 по 2009 год.

Общество В Думе предложили амнистию для воевавших в Чечне и Афганистане Условно осужденных, которым до вступления постановления в силу изменят наказание на более мягкое либо отсрочат отбывание наказания, а также тех, кого осудили к наказанию, не связанному с лишением свободы, депутат предлагает освободить от наказания.

Армия и оружие NBC: Трамп санкционировал убийство Сулеймани семь месяцев назад Президент США Дональд Трамп семь месяцев назад согласился убить генерала Касема Сулеймани, если в результате иранской агрессии погибнет американец, сообщает NBC со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента.

Шоу-бизнес Представители Кадышевой и Бабкиной опровергли слухи о драке В театре "Русская песня" заявили о том, что слух о драке, произошедшей на "Голубом огоньке" между певицами Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой, является неправдой, сообщает РИА Новости.