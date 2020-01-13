Экономика

РБКРБКТри британских офшора решили передавать ФНС сведения о счетах россиян

По данным на декабрь, ФНС получила информацию из 70 юрисдикций за отчетный период 2018 года и передала информацию налоговым органам 58 стран. Всего в списке юрисдикций — участников автообмена с Россией 77 стран и 12 территорий.
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с чего всё началось

Три британских офшора решили передавать ФНС сведения о счетах россиян

Низконалоговые юрисдикции — острова Мэн, Гернси и Джерси — в 2020 году планируют сообщить России о счетах и активах россиян в этих офшорах, следует из официальных списков, которые изучил РБК.
РБК00:00

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РБК10:31

Острова Мэн, Гернси и Джерси решили передавать данные ФНС в рамках соглашения, которое было заключено странами OECD

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Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

Ведомости00:34

Три британских офшора передадут ФНС данные о счетах россиян

РИА Новости03:17

Три британских офшора будут передавать ФНС данные о счетах россиян

Коммерсантъ01:56

Британские офшоры рассекретят данные о счетах россиян

URA.Ru01:49

Три британских офшора начнут передавать ФНС данные о счетах россиян

RT на русском03:45
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