Экономика
РБКТри британских офшора решили передавать ФНС сведения о счетах россиян
По данным на декабрь, ФНС получила информацию из 70 юрисдикций за отчетный период 2018 года и передала информацию налоговым органам 58 стран. Всего в списке юрисдикций — участников автообмена с Россией 77 стран и 12 территорий.
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с чего всё началось
Низконалоговые юрисдикции — острова Мэн, Гернси и Джерси — в 2020 году планируют сообщить России о счетах и активах россиян в этих офшорах, следует из официальных списков, которые изучил РБК.РБК00:00
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Космос
В NASA заявили об обнаружении первой похожей на Землю планеты
Армия и оружие
Военные из Дании плакали во время ракетного обстрела Ирака
Датский телеканал TV 2 взял интервью у датского сержанта по имени Джон, который находился во время иранского ракетного обстрела на базе Айн-Аль-Асад в Ираке.
Происшествия
Выпавшую из окна российскую модель подключили к аппарату ИВЛ
Выпавшую из окна дома в Москве российскую модель Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Общество
Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать «новую жизнь»
Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала принца Гарри и его жену Меган после того, как они приняли решение проводить часть времени в Канаде, говорится в заявлении Букингемского дворца.
Политика
Путин и Меркель провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили подготовку к международной конференции в Берлине по ливийскому урегулированию, сообщила пресс-служба Кремля.
Общество
В «Столото» заявили о честности новогодней лотереи
«Столото» опровергает информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи «Русское лото», а также о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надеждой Бартош до розыгрыша.
Политика
Иран подаст в суд на Трампа из-за убийства Сулеймани
Иран собирается преследовать главу США Дональда Трампа в судебном порядке после убийства генерала Касема Сулеймани, командовавшего силами «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Исламской Республики).
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).
Футбол
Футболист Роша расплакался на презентации в бразильском «Фламенго»
Кино
Вышел тизер третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада»
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы
По информации некоторых российских СМИ, известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга 48-летнюю актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Фигурное катание
Синицына завоевала серебро на юношеской Олимпиаде, у Фроловой – бронза
Ксения Синицына заняла второе место по итогам двух программ в женском одиночном катании она получила 200,03 балла.
Политика
Зеленский подписал закон о создании на Украине реестра педофилов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании в стране единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Политика
Опровергнуты данные о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Ранее 13 января депутат Госдумы Константин Затулин сообщил, что за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань сотрудники украинских спецслужб планировали теракт на Крымском мосту.
Общество
Россия отмечает Старый Новый год
В ночь с 13 на 14 декабря Россия отмечает Старый Новый год – неофициальный народный праздник, связанный с наступлением Нового года по юлианскому календарю.
Футбол
Выступление Головина в матче с ПСЖ впечатлило французский Foot Mercato
Сайт Foot Mercato проставил оценки футболистам по итогам поединка между ПСЖ и «Монако».
Общество
«Мисс Бельгия 2020» потеряла бюстгальтер во время дефиле
Во время дефиле на конкурсе "Мисс Бельгия 2020" одна из участниц потеряла бюстгальтер.
Политика
Украина решила вернуться в ПАСЕ
Украина вдруг решила, что ей пора восстановить свое участие в ПАСЕ, которое она истерично прекратила, когда туда вернули Россию.
Армия и оружие
В Афганистане впервые применили ракету с лезвиями
В Афганистане впервые применили новейшую ракету AGM-114R9X с лезвиями для ликвидации одного из лидеров местной банды.
Общество
В «Единой России» не поддержали идею о налогах для домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Музыка
Сергей Шнуров ответил стихами на слова о своей скоропостижной смерти
Футбол
«Милан» объявил о переходе вратаря Беговича из «Борнмута»
Голкипер «Борнмута» Асмир Бегович на правах аренды перешел в «Милан».
Происшествия
Крупнейший торговый центр Киева затоплен горячей водой
В социальных сетях люди делятся кадрами из затопленного ТРЦ — весь первый этаж Ocean Plaza затоплен горячей водой.
Происшествия
Умер мальчик, которому сосед выстрелил в голову
Культура
Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут
Здоровье
Новый приказ Минздрава РФ не исключает оказание ВМП пожилым людям
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав, новый приказ ведомства не исключает оказание высокотехнологичной медицинской помощи пожилым людям.
Политика
У Абхазии появился и.о. президента
Примечательно, что Валерий Бганба во второй раз временно возглавляет республику: в 2014 году, в ситуации похожего политического кризиса, завершившегося отставкой президента Александра Анкваба, Бганба в течение трех месяцев исполнял обязанности главы государства.
Экономика
Россия увеличила экспорт алкоголя
Аналитический центр при правительстве России сообщил об увеличении в первом полугодии 2019 года экспорта ряда алкогольных напитков из России.