Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский". Об этом сообщает пресс-служба "Норникеля".

Три человека погибли при аварии на руднике «Таймырский»

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