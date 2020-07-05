Происшествия
Газета.RuТри человека погибли при обрушении на стройке в Кировской области
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ранее подобные инциденты уже происходили в ходе строительства зданий. Три человека погибли из-за обрушения в строящемся торговом центре в городе Зуевка Кировской области, сообщил РИА "Новости" представитель экстренных служб региона.
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с чего всё началось
СК из-за обрушения возбудил дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди (ст. 216 УК).Новая газета05:51
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