с чего всё началось

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ранее подобные инциденты уже происходили в ходе строительства зданий. Три человека погибли из-за обрушения в строящемся торговом центре в городе Зуевка Кировской области, сообщил РИА "Новости" представитель экстренных служб региона.

Три человека погибли при обрушении на стройке в Кировской области

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