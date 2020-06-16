Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили о произошедшей в Назрани перестрелке из-за бытового конфликта. По их данным, погибли четыре человека, в том числе сотрудник полиции.

Три человека погибли при перестрелке в Ингушетии

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