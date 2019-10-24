Два человека погибли при пожаре в бытовом помещении на территории "Морского кладбища" во Владивостоке, еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Аврора Римская.

Во Владивостоке два человека погибли при пожаре на кладбище

Политика Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера Протестное обращение Нота протеста уже поступила в МИД и в ближайшее время будет передана по дипломатическим каналам армянской стороне, рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

Экономика Минфин выступил за сокращение доли государства в компаниях до 50% Позицию Минфина насчет приватизации на форуме высказал именно Моисеев, сообщил РБК экономист одной из иностранных консалтинговых компаний и подтвердила модератор панельной сессии, экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.

Армия и оружие Военная полиция России заняла господствующую высоту в районе Кобани Российская военная полиция будет базироваться на господствующей высоте около сирийского города Кобани, который располагается в двух километрах от границы с Турцией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя командования группировки войск в Сирии Игоря Серицкого.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова показала свой живот через шесть дней после родов Молодая мама Анастасия Решетова не собирается терять время зря: сразу после родов она надела специальный бандаж, а теперь вот сокрушается по поводу предстоящей работы над фигурой.

Общество Комиссия РАН нашла признаки лженауки в статьях кандидатов в академики Комиссия Российской академии наук по борьбе с лженаукой подготовила доклад о псевдонаучных публикациях у ряда кандидатов в члены-корреспонденты и академики (документ есть у РБК).

Здоровье На Украине зафиксирована вспышка дифтерии Как сообщало ИА REGNUM, ранее известный украинский детский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский заявил, что на Украине нет достаточного количества лекарств против дифтерии.

Экономика России грозит массовая потеря вагонов Россия рискует лишиться половины парка вагонов из-за решения об обязательном переходе на кассетные подшипники с 2021 года.

Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Происшествия В Красноярском крае опознали 17 погибших при прорыве дамб В Красноярском крае опознаны тела всех 17 погибших при прорыве дамб технологического водоёма золотодобывающей артели, сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.

Фигурное катание 11-летняя ученица Тутберидзе исполнила рекордный прыжок Российская фигуристка, 11-летняя Вероника Жилина, которая является ученицей группы Этери Тутберидзе в Ледовом дворце «Хрустальный», исполнила четверной сальхов на тренировке.