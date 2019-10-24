Происшествия
РИА НовостиВо Владивостоке два человека погибли при пожаре на кладбище
Два человека погибли при пожаре в бытовом помещении на территории "Морского кладбища" во Владивостоке, еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Аврора Римская.
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Следователи устанавливают обстоятельства пожара на Морском кладбище во Владивостоке
Интерфакс - Россиявчера в 21:35
Пожар на кладбище во Владивостоке унес жизни двух человек, третий в больнице – СК
PrimaMedia.ruвчера в 21:20
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Происшествия
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Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
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Минфин выступил за сокращение доли государства в компаниях до 50%
Позицию Минфина насчет приватизации на форуме высказал именно Моисеев, сообщил РБК экономист одной из иностранных консалтинговых компаний и подтвердила модератор панельной сессии, экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
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Как президент России дал старт африканскому саммиту в Сочи
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Комиссия Российской академии наук по борьбе с лженаукой подготовила доклад о псевдонаучных публикациях у ряда кандидатов в члены-корреспонденты и академики (документ есть у РБК).
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Происшествия
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Российская фигуристка, 11-летняя Вероника Жилина, которая является ученицей группы Этери Тутберидзе в Ледовом дворце «Хрустальный», исполнила четверной сальхов на тренировке.
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