Три человека стали жертвами пожара в двухэтажном здании на Морском кладбище во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Три человека погибли при пожаре на кладбище во Владивостоке

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