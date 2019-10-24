Происшествия
ИзвестияТри человека погибли при пожаре на кладбище во Владивостоке
Три человека стали жертвами пожара в двухэтажном здании на Морском кладбище во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
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Следователи устанавливают обстоятельства пожара на Морском кладбище во Владивостоке
Интерфакс - Россиявчера в 21:35
Пожар на кладбище во Владивостоке унес жизни двух человек, третий в больнице – СК
PrimaMedia.ruвчера в 21:20
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Шоу-бизнес
Игорь Петренко изменял первой жене с актрисой Екатериной Климовой
Известный российский актер Игорь Петренко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» признался в том, что изменял свой первой супруге Ирине Леоновой, родившей ему двоих детей, с Екатериной Климовой, в которую он влюбился с первого взгляда.
Политика
Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами
Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
Силуанов отметил, что возможности отчислять пенсионные взносы и тем самым формировать свои пенсионные права у самих самозанятых есть.
Общество
Минэкономики предложило МВД увеличить контроль над техосмотром
Министерство экономики предложило правительству наделить МВД полномочиями по выработке государственной политики в сфере технического осмотра, сообщает газета «Коммерсантъ».
Культура
Новый клип Артура Пирожкова собрал полмиллиона просмотров за три часа
Новый клип Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, только за первые три часа после премьеры в Сети набрал более полумиллиона просмотров.
Политика
Сноуден рассказал, как попал в ловушку в России
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден признался, что пребывание в России не облегчает его жизнь и что ему сложно быть в оппозиции властям сразу двух стран.
Армия и оружие
Минобороны показало на видео дозаправку и посадку Ту-160 в ЮАР
Последний эпизод представлен коротко, но от этого он не становится драматичнее. Видно, как Ту-160 сближается с заправщиком Ил-78.
Политика
Республиканцы сорвали допрос сотрудника Пентагона в рамках импичмента
Группа конгрессменов-республиканцев сорвала процесс дачи показаний советника заместителя министра обороны США Лауры Купер в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
Политика
Россия направит ноту протеста Армении из-за срыва оружейного тендера
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS.
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Шоу-бизнес
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.
Происшествия
Уволенную за интимное фото хотят допросить по делу о порнографии
Происшествия
СК завел дело о халатности после гибели задержанного в Калининграде
Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за смерти мужчины, который получил ожоги в отделе полиции в Калининграде.
Общество
На Украине напомнили об обращении хора имени Веревки к россиянам
Происшествия
Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
Происшествия
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором видно, как иномарка наехала на пешеходов в Санкт-Петербурге, сообщает РИА "Новости".
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
Армия и оружие
Шойгу: У США осталось полтора часа на выполнение обязательств по Сирии
У Вашингтона остается 1 час и 31 минута, чтобы выполнить все обязательства, взятые на себя по Сирии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу после переговоров российского и турецкого лидеров.
Футбол
«Зенит» уступил «РБ Лейпцигу» в Лиге Чемпионов
23 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов сезона 2019/20 между командами «Ред Булл Лейпциг» и «Зенит» был разыгран матч в городе Лейпциг (Германия) на стадионе «Ред Булл Арена».
Армия и оружие
Китайские СМИ объяснили, почему США боятся напасть на Россию
Политика
«Подглядывающая» за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети
Необычное поведение пресс-секретаря Зеленского рассмешило пользователей Сети. "Квартал в Японии", - заметил Александр Тимошенко.
Гаджеты
Пять экспериментальных приложений от Google помогут бороться с зависимостью от смартфонов
Виртуальный рычаг включает таймер, пока он будет в действии, никто из компании не сможет трогать смартфон.
Футбол
Волгоградский «Ротор» победил «Луч» со счетом 2:0
В среду, 23 октября, в городе-герое на стадионе «Волгоград Арена» состоялся матч между «Ротором» и «Лучом» из Владивостока.
Общество
У клиентов Сбербанка прослушали аудио
На теневых ресурсах снова продают их данные Персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались на черном рынке.
Экономика
В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
Авто
К дебюту готовится концепт электрического кроссовера Nissan Ariya
Известно, что новый электрический кроссовер Nissan Ariya будет представлен на многих мировых рынках, в том числе, возможно, и на российском.
Происшествия
В Мексике пять человек погибли при крушении небольшого самолета
Гаджеты