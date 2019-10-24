Происшествия

ИзвестияИзвестияТри человека погибли при пожаре на кладбище во Владивостоке

Три человека стали жертвами пожара в двухэтажном здании на Морском кладбище во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
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Жертвами пожара на кладбище во Владивостоке стали два человека, уточнили в СК

ТАССвчера в 21:39

Названа вероятная причина пожара на кладбище во Владивостоке

РИА Новостивчера в 21:05

Следователи устанавливают обстоятельства пожара на Морском кладбище во Владивостоке

Интерфакс - Россиявчера в 21:35

В СК начали проверку из-за пожара на кладбище во Владивостоке

RT на русскомвчера в 23:20

Пожар на кладбище во Владивостоке унес жизни двух человек, третий в больнице – СК

PrimaMedia.ruвчера в 21:20

Двое человек погибли в пожаре на кладбище во Владивостоке

КП - Владивостоквчера в 20:39

Три человека погибли при пожаре на кладбище во Владивостоке

Известиявчера в 16:30
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
Общество

Елену Малышеву госпитализировали

Москва 24 вчера в 01:47
Шоу-бизнес

Игорь Петренко изменял первой жене с актрисой Екатериной Климовой

Известный российский актер Игорь Петренко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» признался в том, что изменял свой первой супруге Ирине Леоновой, родившей ему двоих детей, с Екатериной Климовой, в которую он влюбился с первого взгляда.
RuNews24.ru 22 октября в 06:08
Политика

Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами

Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).
Российская газета вчера в 20:40
Экономика

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

Силуанов отметил, что возможности отчислять пенсионные взносы и тем самым формировать свои пенсионные права у самих самозанятых есть.
РИА Новости вчера в 05:38
Общество

Минэкономики предложило МВД увеличить контроль над техосмотром

Министерство экономики предложило правительству наделить МВД полномочиями по выработке государственной политики в сфере технического осмотра, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК вчера в 23:36
Культура

Новый клип Артура Пирожкова собрал полмиллиона просмотров за три часа

Новый клип Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, только за первые три часа после премьеры в Сети набрал более полумиллиона просмотров.
News.ru вчера в 17:47
Политика

Сноуден рассказал, как попал в ловушку в России

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден признался, что пребывание в России не облегчает его жизнь и что ему сложно быть в оппозиции властям сразу двух стран.
РИА Новости вчера в 20:34
Армия и оружие

Минобороны показало на видео дозаправку и посадку Ту-160 в ЮАР

Последний эпизод представлен коротко, но от этого он не становится драматичнее. Видно, как Ту-160 сближается с заправщиком Ил-78.
Российская газета вчера в 14:51
Политика

Республиканцы сорвали допрос сотрудника Пентагона в рамках импичмента

Группа конгрессменов-республиканцев сорвала процесс дачи показаний советника заместителя министра обороны США Лауры Купер в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
Российская газета вчера в 17:28
Политика

Россия направит ноту протеста Армении из-за срыва оружейного тендера

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS.
Газета.Ru вчера в 22:38
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Шоу-бизнес

Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа

Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.
Экспресс газета 22 октября в 06:23
Происшествия

Уволенную за интимное фото хотят допросить по делу о порнографии

РЕН ТВ вчера в 14:40
Происшествия

СК завел дело о халатности после гибели задержанного в Калининграде

Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за смерти мужчины, который получил ожоги в отделе полиции в Калининграде.
РБК вчера в 18:03
Общество

На Украине напомнили об обращении хора имени Веревки к россиянам

Известия вчера в 21:14
Происшествия

Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке

Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
RT на русском вчера в 12:05
Происшествия

Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео, на котором видно, как иномарка наехала на пешеходов в Санкт-Петербурге, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:32
Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Армия и оружие

Шойгу: У США осталось полтора часа на выполнение обязательств по Сирии

У Вашингтона остается 1 час и 31 минута, чтобы выполнить все обязательства, взятые на себя по Сирии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу после переговоров российского и турецкого лидеров.
Взгляд.ру 22 октября в 13:46
Футбол

«Зенит» уступил «РБ Лейпцигу» в Лиге Чемпионов

23 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов сезона 2019/20 между командами «Ред Булл Лейпциг» и «Зенит» был разыгран матч в городе Лейпциг (Германия) на стадионе «Ред Булл Арена».
REGNUM вчера в 23:46
Армия и оружие

Китайские СМИ объяснили, почему США боятся напасть на Россию

РИА Новости вчера в 22:28
Политика

«Подглядывающая» за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети

Необычное поведение пресс-секретаря Зеленского рассмешило пользователей Сети. "Квартал в Японии", - заметил Александр Тимошенко.
РИА Новости вчера в 19:59
Гаджеты

Пять экспериментальных приложений от Google помогут бороться с зависимостью от смартфонов

Виртуальный рычаг включает таймер, пока он будет в действии, никто из компании не сможет трогать смартфон.
ГЛАС.RU вчера в 13:20
Футбол

Волгоградский «Ротор» победил «Луч» со счетом 2:0

В среду, 23 октября, в городе-герое на стадионе «Волгоград Арена» состоялся матч между «Ротором» и «Лучом» из Владивостока.
Московский Комсомолец вчера в 14:04
Общество

У клиентов Сбербанка прослушали аудио

На теневых ресурсах снова продают их данные Персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались на черном рынке.
Коммерсантъ вчера в 16:04
Экономика

В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
РБК 22 октября в 10:28
Авто

К дебюту готовится концепт электрического кроссовера Nissan Ariya

Известно, что новый электрический кроссовер Nissan Ariya будет представлен на многих мировых рынках, в том числе, возможно, и на российском.
SpeedMe 22 октября в 23:19
Происшествия

В Мексике пять человек погибли при крушении небольшого самолета

Российская газета вчера в 21:55
Гаджеты

Новый iPhone SE 2 запустят в производство в январе 2020 года

Вести Подмосковья вчера в 06:52
Главное