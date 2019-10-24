Происшествия

ИзвестияИзвестияТри человека погибли при пожаре на кладбище во Владивостоке

Три человека стали жертвами пожара в двухэтажном здании на Морском кладбище во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
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Жертвами пожара на кладбище во Владивостоке стали два человека, уточнили в СК

ТАССвчера в 21:39

Названа вероятная причина пожара на кладбище во Владивостоке

РИА Новостивчера в 21:05

Следователи устанавливают обстоятельства пожара на Морском кладбище во Владивостоке

Интерфакс - Россиявчера в 21:35

В СК начали проверку из-за пожара на кладбище во Владивостоке

RT на русскомвчера в 23:20

Пожар на кладбище во Владивостоке унес жизни двух человек, третий в больнице – СК

PrimaMedia.ruвчера в 21:20

Третий пострадавший при пожаре на «Морском кладбище» скончался в больнице Владивостока

КП - Владивосток02:28

Три человека погибли при пожаре на кладбище во Владивостоке

Известиявчера в 16:30
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Происшествия

Двое пьяных омичей устроили дебош в новосибирском аэропорту Толмачево

Сотрудники правоохранительных органов в новосибирском аэропорту Толмачево задержали двух уроженцев Омска, которые намеревались улететь в Пхукет.
RuNews24.ru 02:44
Экономика

РБК: ЦБ внедрит в Систему быстрых платежей механизм выплат из бюджета

В Системе быстрых платежей Банка России (СБП) могут появиться переводы из бюджета в адрес физических лиц.
Ведомости 01:53
Политика

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

Эдвард Сноуден дал интервью американскому телеведущему Джо Рогану, в котором признался, что оказался в ловушке, когда попал в Россию.
Газета.Ru 02:35
Футбол

«Ювентус» победил «Локомотив» в Лиге Чемпионов

Телеканал 360° 22 октября в 17:35
Общество

«Коммерсантъ» узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка

В начале октября в Сбербанке заявили о выявлении очередного факта утечки данных кредитных карт клиентов.
RT на русском 02:27
Армия и оружие

Опубликовано видео полета Ту-160 в сопровождении самолетов ВВС ЮАР

В Сети появилось видео с заходом на посадку на аэродром Ватерклоф (ЮАР) стратегического ракетоносца Ту-160 ВКС России в сопровождении двух учебно-боевых самолетов южноафриканских ВВС.
РИА Новости вчера в 23:58
Здоровье

Главный кардиолог Минздрава России назвал чистку сосудов шарлатанством

Главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов назвал чистку сосудов шарлатанством.
Актуальные Новости 02:25
Происшествия

В Красноярском крае опознали 17 погибших при прорыве дамб

В Красноярском крае опознаны тела всех 17 погибших при прорыве дамб технологического водоёма золотодобывающей артели, сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.
RT на русском 02:35
Футбол

Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 18:15
Общество

Эксперт оценил наряд супруги Зеленского на церемонии в Японии

Супруга президента Украины Елена Зеленская, присутствовавшая на церемонии интронизации императора Японии Нарухито в платье жёлтого цвета, не нарушала никаких традиций, полагает профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историк-японист Александр Мещеряков.
RT на русском вчера в 05:33
Происшествия

В Кемеровской области медведь задрал охотника

В Топкинском районе Кемеровской области обнаружено тело 62-летнего местного жителя, на которого напал медведь, сообщают «Вести Кузбасс».
REGNUM вчера в 22:43
Общество

В России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС

Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.
REGNUM 00:33
Политика

В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram

Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram не запрещен для использования в России.
РИА Новости 01:33
Гаджеты

Доступный флагман Xiaomi Mi 9 SE стал еще дешевле

Российская газета вчера в 10:52
Политика

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
РИА Новости вчера в 20:03
Политика

Суд обязал Госдепартамент опубликовать документы по Украине

В США суд обязал Государственный департамент в течение 30 дней представить документы, связанные с ситуацией вокруг Украины, включая переписку госсекретаря Майкла Помпео с адвокатом Рудольфом Джулиани.
Московский Комсомолец вчера в 17:37
Армия и оружие

В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор

Известия вчера в 23:49
Происшествия

Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке

Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
RT на русском вчера в 12:05
Армия и оружие

Бомбардировщик B-52 отработал атаку на Калининград

Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress отработал нанесение удара по базе Балтфлота под Калининградом.
Российская газета 02:45
Шоу-бизнес

Наталья Краско после развода чувствует себя использованной

Наталья Краско откровенно призналась, что после развода чувствует себя использованной.
Актуальные Новости вчера в 07:40
Армия и оружие

Военная полиция РФ заняла господствующую высоту в Кобани

Военная полиция РФ приступила к патрулированию сирийского города Кобани, а база расположилась в двух километрах от турецкой границы.
РЕН ТВ вчера в 22:09
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
Происшествия

В Британии нашли грузовик с 39 трупами

МонаВиста вчера в 10:39
Общество

Генпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков

Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.
Известия вчера в 16:02
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Армия и оружие

Лукашенко: Белоруссия ответит на размещение танков США в Литве

RuNews24.ru 22 октября в 14:28
Технологии

ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim

Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
Ведомости вчера в 12:21
Происшествия

СК завел дело о халатности после гибели задержанного в Калининграде

Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за смерти мужчины, который получил ожоги в отделе полиции в Калининграде.
РБК вчера в 18:03
Общество

Продажу пива на российских стадионах одобрили

Правительство России с незначительными замечаниями одобрило законопроект о возвращении продаж пива на стадионы во время футбольных матчей.
Lenta.ru вчера в 13:07
Главное