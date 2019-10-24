Происшествия
ИзвестияТри человека погибли при пожаре на кладбище во Владивостоке
Три человека стали жертвами пожара в двухэтажном здании на Морском кладбище во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
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Следователи устанавливают обстоятельства пожара на Морском кладбище во Владивостоке
Интерфакс - Россиявчера в 21:35
Пожар на кладбище во Владивостоке унес жизни двух человек, третий в больнице – СК
PrimaMedia.ruвчера в 21:20
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Происшествия
Двое пьяных омичей устроили дебош в новосибирском аэропорту Толмачево
Сотрудники правоохранительных органов в новосибирском аэропорту Толмачево задержали двух уроженцев Омска, которые намеревались улететь в Пхукет.
Экономика
РБК: ЦБ внедрит в Систему быстрых платежей механизм выплат из бюджета
В Системе быстрых платежей Банка России (СБП) могут появиться переводы из бюджета в адрес физических лиц.
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
Эдвард Сноуден дал интервью американскому телеведущему Джо Рогану, в котором признался, что оказался в ловушке, когда попал в Россию.
Футбол
«Ювентус» победил «Локомотив» в Лиге Чемпионов
Общество
«Коммерсантъ» узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка
В начале октября в Сбербанке заявили о выявлении очередного факта утечки данных кредитных карт клиентов.
Армия и оружие
Опубликовано видео полета Ту-160 в сопровождении самолетов ВВС ЮАР
В Сети появилось видео с заходом на посадку на аэродром Ватерклоф (ЮАР) стратегического ракетоносца Ту-160 ВКС России в сопровождении двух учебно-боевых самолетов южноафриканских ВВС.
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава России назвал чистку сосудов шарлатанством
Главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов назвал чистку сосудов шарлатанством.
Происшествия
В Красноярском крае опознали 17 погибших при прорыве дамб
В Красноярском крае опознаны тела всех 17 погибших при прорыве дамб технологического водоёма золотодобывающей артели, сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.
Футбол
Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Общество
Эксперт оценил наряд супруги Зеленского на церемонии в Японии
Супруга президента Украины Елена Зеленская, присутствовавшая на церемонии интронизации императора Японии Нарухито в платье жёлтого цвета, не нарушала никаких традиций, полагает профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историк-японист Александр Мещеряков.
Происшествия
В Кемеровской области медведь задрал охотника
В Топкинском районе Кемеровской области обнаружено тело 62-летнего местного жителя, на которого напал медведь, сообщают «Вести Кузбасс».
Общество
В России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС
Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.
Политика
В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram не запрещен для использования в России.
Гаджеты
Доступный флагман Xiaomi Mi 9 SE стал еще дешевле
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
Политика
Суд обязал Госдепартамент опубликовать документы по Украине
В США суд обязал Государственный департамент в течение 30 дней представить документы, связанные с ситуацией вокруг Украины, включая переписку госсекретаря Майкла Помпео с адвокатом Рудольфом Джулиани.
Армия и оружие
В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
Происшествия
Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
Армия и оружие
Бомбардировщик B-52 отработал атаку на Калининград
Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress отработал нанесение удара по базе Балтфлота под Калининградом.
Шоу-бизнес
Наталья Краско после развода чувствует себя использованной
Наталья Краско откровенно призналась, что после развода чувствует себя использованной.
Армия и оружие
Военная полиция РФ заняла господствующую высоту в Кобани
Военная полиция РФ приступила к патрулированию сирийского города Кобани, а база расположилась в двух километрах от турецкой границы.
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
Происшествия
В Британии нашли грузовик с 39 трупами
Общество
Генпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков
Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
Армия и оружие
Лукашенко: Белоруссия ответит на размещение танков США в Литве
Технологии
ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim
Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
Происшествия
СК завел дело о халатности после гибели задержанного в Калининграде
Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за смерти мужчины, который получил ожоги в отделе полиции в Калининграде.
Общество
Продажу пива на российских стадионах одобрили
Правительство России с незначительными замечаниями одобрило законопроект о возвращении продаж пива на стадионы во время футбольных матчей.