Происшествия
RT на русскомТри человека погибли в результате пожара на кладбище во Владивостоке
В МЧС Приморского края заявили, что три человека погибли в результате пожара в бытовом помещении на территории кладбища во Владивостоке. Об этом говорится на сайте регионального отделения ведомства.
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Следователи устанавливают обстоятельства пожара на Морском кладбище во Владивостоке
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Пожар на кладбище во Владивостоке унес жизни двух человек, третий в больнице – СК
PrimaMedia.ruвчера в 21:20
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