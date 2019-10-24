Происшествия

RT на русскомRT на русскомТри человека погибли в результате пожара на кладбище во Владивостоке

В МЧС Приморского края заявили, что три человека погибли в результате пожара в бытовом помещении на территории кладбища во Владивостоке. Об этом говорится на сайте регионального отделения ведомства.
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Жертвами пожара на кладбище во Владивостоке стали два человека, уточнили в СК

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Названа вероятная причина пожара на кладбище во Владивостоке

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Следователи устанавливают обстоятельства пожара на Морском кладбище во Владивостоке

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Три человека погибли при пожаре на кладбище во Владивостоке

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Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о необходимости нормализации отношений с Южной Кореей, которым помешали торговые споры между странами.
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Футболист нидерландского «Витесса» Ришедли Базур нагрубил главному тренеру команды Леониду Слуцкому во время тренировки, сообщила «Газета.Ru».
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Посол России в США оценил опасения конгресса об угрозе «Азова»

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в американском конгрессе начинают осознавать угрозу батальона "Азов".
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