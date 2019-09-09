«Три человека погибли в результате инцидента со стрельбой в Дордрехте», — говорится в сообщении. По данным полиции, ещё один человек получил тяжёлые ранения. Отмечается, что полицейские на месте ЧП устанавливают обстоятельства произошедшего.

Три человека погибли при стрельбе в Нидерландах

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