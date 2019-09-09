Происшествия
RT на русскомТри человека погибли при стрельбе в Нидерландах
«Три человека погибли в результате инцидента со стрельбой в Дордрехте», — говорится в сообщении. По данным полиции, ещё один человек получил тяжёлые ранения. Отмечается, что полицейские на месте ЧП устанавливают обстоятельства произошедшего.
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Здоровье
Эксперт рассказала о вреде сухих завтраков для детей
RT на русском 10:30
Политика
Раскрыта возможная личность эвакуированного из России шпиона США
Американским шпионом, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, мог быть сотрудник управления делами президента РФ Олег Смоленков, внезапно покинувший Москву вскоре после переговоров политиков.
Lenta.ru 13:17
Политика
В Болгарии задержали пророссийского активиста по обвинению в шпионаже
В Болгарии задержан глава движения «Русофилы» и бывший главред газеты «Дума» Юрий Борисов, говорится на сайте издания.
Московский Комсомолец 13:06
Политика
Королева Елизавета II одобрила закон об очередной отсрочке Brexit
Напомним, что оппозиция в парламенте смогла протащить законопроект об обязательной отсрочке Brexit в том случае, если к 31 октября Лондон и Брюссель так и не достигнут соглашения по выходу Великобритании из Евросоюза.
REGNUM 12:31
Финансы
Россия за 10 лет заработала на золоте миллиарды долларов
Золотые резервы России с 2009 года выросли в четыре раза, что дало возможность заработать миллиарды долларов.
Pravda.Ru 09:18
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Авто
Бюджетное семейство Hyundai HB20 пополнилось новыми моделями
Бюджетное семейство Hyundai HB20 разрабатывалось специально для авторынка Бразилии.
CarsWeek.ru 07:52
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Шоу-бизнес
Ирина Муромцева разводится с мужем после шести лет брака
Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева решила расстаться со своим мужем, продюсером Максимом Волковым.
Телепрограмма 01:09
Политика
Подведены итоги выборов в Мосгордуму
По итогам обработки 100% протоколов 26 мест занимают самовыдвиженцы, кандидаты от партии КПРФ побеждают в 13 округах, от партии "Яблоко" попадают все трое зарегистрированных кандидата, еще три места займет "Справедливая Россия".
Газета.Ru 04:59
Армия и оружие
Северная Корея вновь запустила две ракеты в сторону Японского моря
Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря.
РБК 20:01
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удар на востоке Сирии
ANNA-News 05:11
Политика
США передали Украине похищенную из СССР в 1941 году картину
Украинское посольство получило от ФБР картину Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало украинскому посольству в Вашингтоне картину, которая была похищена в СССР в 1941 году, передает ТАСС со ссылкой на ФБР.
Аргументы и Факты 19:05
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Экономика
ВЦИОМ: две трети россиян предпочитают сберегать деньги, а не тратить
Большинство россиян (66%) считает, что сейчас лучше сберегать и меньше тратить.
ТАСС 07:24
Футбол
Сборная России вырвала победу у Казахстана в отборе Евро-2020
В Калининграде прошел матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Казахстана.
Мойка78 16:56
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».
Коммерсантъ 15:36
Авто
Volkswagen выводит на рынок самый дешёвый седан Jetta VA3
Осенью текущего года бюджетный суббренд Volkswagen выведет на рынок самый дешевый седан Jetta VA3.
Новые автомобили 11:42
Футбол
Савичев из «Торпедо» назван лучшим тренером ФНЛ в августе
Лучшим тренером ФНЛ по версии самой лиги был признан главный тренер «Торпедо» Николай Савичев.
Sport24.ru 04:22
Политика
Британский парламент вновь отверг идею Джонсона о досрочных выборах
4 сентября британский парламент проголосовал против предложения Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 15 октября.
RT на русском 19:42
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия вчера в 05:14
Культура
Рэпер Серега намерен получить украинское гражданство
Телепрограмма 10:34
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Владимир Путин провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, на которой председатель правления госкорпорации рассказал об условиях продажи газа Украине со скидкой в 25 процентов.
РИА Новости 12:05
Кино
Четвертая «Матрица» получила название «Мороженое»
Фильм "Матрица 4", который станет продолжением знаменитой фантастической трилогии о борьбе в стиле кунг-фу людей с машинами, обрел рабочее название.
Kinonews.ru 04:21
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56