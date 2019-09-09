Происшествия

Вести.RuВести.RuНесколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах

Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию. Инцидент произошел в городе Дордрехт (Dordrecht). Один из кварталов города оцеплен.
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Три человека погибли при стрельбе в Нидерландах

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Три человека погибли во время стрельбы в голландском городе Дордрехт

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В Нидерландах произошла стрельба в жилом доме в Дордрехте, есть жертвы

Интерфаксвчера в 14:12

В Нидерландах неизвестный застрелил трех человек

Коммерсантъвчера в 14:56
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Происшествия

В детском саду в Чите упал потолок

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Происшествия

В Сочи спасатели эвакуировали 20 человек из горящего дома

Спасатели потушили пожар в частном доме в Сочи, из которого эвакуировали 20 человек, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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Путин уволил почти 30 генералов и полковников

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Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
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Россия обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса на 89-й минуте

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Седан LADA Vesta Cross, официальная цветовая гамма которого состоит из десяти цветов, могла пополниться новым цветом.
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Недавно в базе Росстандарта появилось новое ОТТС, оформленное японской компанией, благодаря которому стали известны спецификации нового Toyota RAV4.
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Последнее обновление Windows 10 «ломает» цветопередачу экрана

В последнее время обновления для Windows 10 получаются у Microsoft очень сырыми.
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Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками

Газета.Ru вчера в 13:25
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Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко

Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.
Газета.Ru вчера в 11:36
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В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

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Телеведущая Ксения Собчак опровергла на слухи о беременности. Ее слова приводит телеграм-канал журнала Tatler.
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Депутаты Палаты общин в понедельник вечером приступили к обсуждению вопроса о необходимости проведения досрочных выборов в британский парламент.
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Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман прокомментировал разгромную победу над Эстонией (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020.
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Сама Денисова работала непосредственно с Ермаком.
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Россиянам дадут больше выходных и праздников

2. Пасхальный понедельник предложили сделать выходным Ожидается, что Госдума рассмотрит соответствующую инициативу во вторник, 10 сентября.
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Появилась информация о массовых увольнениях из онкоцентра им. Блохина

«С появлением новых технологий время пребывания на койке существенно сократилось, поэтому в данный момент более 700 ставок, сформированных в НМИЦ онкологии двумя десятилетиями ранее, не заняты», — прокомментировали в онкоцентре.
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Источник сообщил, почему жительница Камчатки утопила своих детей

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Приморские моряки спасли дрейфующего на пенопласте рыбака из КНДР

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