Происшествия
Вести.RuНесколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию. Инцидент произошел в городе Дордрехт (Dordrecht). Один из кварталов города оцеплен.
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Происшествия
В детском саду в Чите упал потолок
ТАСС вчера в 20:55
Происшествия
В Сочи спасатели эвакуировали 20 человек из горящего дома
Спасатели потушили пожар в частном доме в Сочи, из которого эвакуировали 20 человек, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
РИА Новости 00:35
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Гаджеты
10 сентября Apple покажет новый iPhone
10 сентября состоится презентация новых продуктов Apple.
Газета Кемерова вчера в 12:40
Происшествия
Мужчина в Югре оставил спутницу медведю и убежал
Как говорится в оперативной сводке казенного учреждения «Центроспас-Югория», мужчине удалось убежать и вызвать спасателей, а 55-летняя женщина осталась наедине с животным.
Известия вчера в 22:19
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия 08 сентября в 23:52
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru вчера в 02:14
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета вчера в 09:18
Футбол
Россия обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса на 89-й минуте
Вести.Ru вчера в 16:40
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Авто
Lada Vesta Cross замечена в новом голубом цвете
Седан LADA Vesta Cross, официальная цветовая гамма которого состоит из десяти цветов, могла пополниться новым цветом.
Автоновости дня вчера в 04:09
Авто
В России опубликовали спецификации нового Toyota RAV4
Недавно в базе Росстандарта появилось новое ОТТС, оформленное японской компанией, благодаря которому стали известны спецификации нового Toyota RAV4.
Газета DAILY вчера в 12:04
Гаджеты
Последнее обновление Windows 10 «ломает» цветопередачу экрана
В последнее время обновления для Windows 10 получаются у Microsoft очень сырыми.
Ferra вчера в 14:01
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
Газета.Ru вчера в 13:25
Политика
Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко
Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.
Газета.Ru вчера в 11:36
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
Коммерсантъ вчера в 15:36
Шоу-бизнес
Ксения Собчак отреагировала на слухи о беременности
Телеведущая Ксения Собчак опровергла на слухи о беременности. Ее слова приводит телеграм-канал журнала Tatler.
Росбалт вчера в 07:49
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
СМИ рассказали об еще одной попытке «эвакуации» шпиона США из России
СМИ стали проявлять к нему интерес и ЦРУ предприняло попытку вывезти шпиона.
Известия вчера в 23:11
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Политика
Британский парламент обсуждает вопрос о проведении досрочных выборов
Депутаты Палаты общин в понедельник вечером приступили к обсуждению вопроса о необходимости проведения досрочных выборов в британский парламент.
ТАСС вчера в 18:26
Футбол
Роналд Куман: «Эстония была хуже, чем в прошлом матче»
Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман прокомментировал разгромную победу над Эстонией (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020.
Спорт-Экспресс вчера в 21:23
Политика
Обмен между Украиной и Россией курировали Ермак и Козак
Сама Денисова работала непосредственно с Ермаком.
РБК вчера в 23:30
Политика
Трамп ответил критикам своих волос
Известия вчера в 21:23
Политика
Россиянам дадут больше выходных и праздников
2. Пасхальный понедельник предложили сделать выходным Ожидается, что Госдума рассмотрит соответствующую инициативу во вторник, 10 сентября.
Lenta.ru вчера в 17:04
Общество
Появилась информация о массовых увольнениях из онкоцентра им. Блохина
«С появлением новых технологий время пребывания на койке существенно сократилось, поэтому в данный момент более 700 ставок, сформированных в НМИЦ онкологии двумя десятилетиями ранее, не заняты», — прокомментировали в онкоцентре.
REGNUM вчера в 06:31
Происшествия
Источник сообщил, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Политика
Известный биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную Думу
Наш земляк, биатлонист Антон Шипулин с большим отрывом от соперников был избран депутатом Госдумы. Он набрал 41% голосов, сообщает Вести.
Вестник вчера в 11:25
Космос
Зловещая Нибиру репетирует Судный день – ученые
Южный Федеральный вчера в 02:59
Происшествия
Приморские моряки спасли дрейфующего на пенопласте рыбака из КНДР
RT на русском вчера в 21:21