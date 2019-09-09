Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию. Инцидент произошел в городе Дордрехт (Dordrecht). Один из кварталов города оцеплен.

Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах

Происшествия В Сочи спасатели эвакуировали 20 человек из горящего дома Спасатели потушили пожар в частном доме в Сочи, из которого эвакуировали 20 человек, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Гаджеты 10 сентября Apple покажет новый iPhone 10 сентября состоится презентация новых продуктов Apple.

Происшествия Мужчина в Югре оставил спутницу медведю и убежал Как говорится в оперативной сводке казенного учреждения «Центроспас-Югория», мужчине удалось убежать и вызвать спасателей, а 55-летняя женщина осталась наедине с животным.

Экономика В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.

Политика Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.

Общество Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.

Авто Lada Vesta Cross замечена в новом голубом цвете Седан LADA Vesta Cross, официальная цветовая гамма которого состоит из десяти цветов, могла пополниться новым цветом.

Авто В России опубликовали спецификации нового Toyota RAV4 Недавно в базе Росстандарта появилось новое ОТТС, оформленное японской компанией, благодаря которому стали известны спецификации нового Toyota RAV4.

Гаджеты Последнее обновление Windows 10 «ломает» цветопередачу экрана В последнее время обновления для Windows 10 получаются у Microsoft очень сырыми.

Политика Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.

Шоу-бизнес Ксения Собчак отреагировала на слухи о беременности Телеведущая Ксения Собчак опровергла на слухи о беременности. Ее слова приводит телеграм-канал журнала Tatler.

Финансы Чистый государственный долг России стал отрицательным У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Британский парламент обсуждает вопрос о проведении досрочных выборов Депутаты Палаты общин в понедельник вечером приступили к обсуждению вопроса о необходимости проведения досрочных выборов в британский парламент.

Футбол Роналд Куман: «Эстония была хуже, чем в прошлом матче» Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман прокомментировал разгромную победу над Эстонией (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020.

Политика Россиянам дадут больше выходных и праздников 2. Пасхальный понедельник предложили сделать выходным Ожидается, что Госдума рассмотрит соответствующую инициативу во вторник, 10 сентября.

Общество Появилась информация о массовых увольнениях из онкоцентра им. Блохина «С появлением новых технологий время пребывания на койке существенно сократилось, поэтому в данный момент более 700 ставок, сформированных в НМИЦ онкологии двумя десятилетиями ранее, не заняты», — прокомментировали в онкоцентре.