Общество
РБКТри человека погибли в Чили в ходе протестов против подорожания метро
В Чили три человека погибли в ходе протестных мероприятий, поводом для которых стало повышение цен на проезд в метро. Об этом сообщила губернатор Сантьяго (столица Чили) Карла Рубилар в Twitter.
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Сантьяго в огне. Молодежь столицы Чили устроила погромы из-за новых цен на метро
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Правительство может обязать банки верифицировать паспортные данные клиентов, а также проверять, на них ли оформлен номер мобильного телефона, как часто они им пользуются и когда меняли сам телефон.
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