В столкновении двух автомобилей в Рязанской области погибли три человека, еще восемь получили тяжелые травмы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону. Авария с участием Lada Largus и Hyundai Solaris произошла около 02.30 на 386 километре федеральной трассы М-5 "Каспий".

Три человека погибли в ДТП под Рязанью

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