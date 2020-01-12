Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаТри человека погибли в ДТП под Рязанью

В столкновении двух автомобилей в Рязанской области погибли три человека, еще восемь получили тяжелые травмы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону. Авария с участием Lada Largus и Hyundai Solaris произошла около 02.30 на 386 километре федеральной трассы М-5 "Каспий".
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За жизнь пяти пострадавших в аварии в Шацком районе борются врачи

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В Рязанской области три человека погибли в ДТП

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Политика

На Украине предлагают отпраздновать 450-летие сожжения Москвы татарами

Бывший депутат Верховной рады Украины и глава экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».
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Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в «Милан»

Шведский нападающий боснийско-хорватского происхождения Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в итальянский «Милан».
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Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru вчера в 17:34
Футбол

Слуцкий исключил появление Хонды в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что не планирует приглашать в казанскую команду 33-летнего полузащитника Кейсуке Хонду.
Sport24.ru 03:51
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Российский корабль нагнал эсминец США в Аравийском море

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Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
РИА Новости вчера в 23:30
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Один из лучших ассистентов чемпионата Франции хочет покинуть «Монако»

Нападающий «Монако» Ислам Слимани может покинуть команду.
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Ковальчук принес «Монреалю» долгожданную победу в НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук принес победу своей команде, забросив шайбу в овертайме матча против "Оттавы Сенаторз".
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Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
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Общество

Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год

РИА Новости вчера в 21:44
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Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби

Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
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Трамп поддержал протестующих в Иране твитами на фарси

В Twitter американский лидер обратился к протестующим на персидском языке (фарси), опубликовав английский перевод обращений.
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Политика

Правительственная делегация Сирии проведет переговоры в Тегеране

Высокопоставленная правительственная делегация Сирии в воскресенье начинает визит в Тегеран, где обсудит двусторонние отношения и события в регионе, в том числе убийство иранского генерала Касема Сулеймани, сообщила проправительственная газета al-Watan со ссылкой на дипломатические источники.
РИА Новости 02:57
Экономика

Черный хлеб в России может подорожать

Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
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Общество

Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

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Дик Адвокат: Смолов хотел перейти в «Фейеноорд», но его не отпустили

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат рассказал о желании нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова вернуться в чемпионат Голландии.
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Общество

Год свинины: глобальная эпидемия оставит мир без мяса

Крупнейшая в истории эпидемия африканской чумы уничтожила четверть свиного поголовья в мире, а некоторые страны за год потеряли больше половины животных и уже столкнулись с острым дефицитом мяса.
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Общество

Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера

Роспотребнадзор 12 января дал рекомендации по профилактике болезни Альцгеймера.
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Политика

ЦИК Абхазии в понедельник назовет новую дату президентских выборов

Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии накануне признала незаконным решение ЦИК о победе Рауля Хаджимбы во втором туре президентских выборов, прошедших в прошлом году.
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Продюсер «Вторжения» снимет ремейк «Гостьи из будущего»

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Армия и оружие

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Система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету, заявил на пресс-конференции командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде.
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Михалкова после переезда в Москву кардинально сменила имидж

Новый имидж звезды "Уральских пельменей" Юлии Михалковой не понравился её поклонникам.
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Кофе из автоматов может спровоцировать онкологические заболевания

Кофе из автоматов может спровоцировать в организме человека различные онкологические заболевания.
Evo-rus.com 03:43
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