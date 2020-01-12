Происшествия
Российская газетаТри человека погибли в ДТП под Рязанью
В столкновении двух автомобилей в Рязанской области погибли три человека, еще восемь получили тяжелые травмы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону. Авария с участием Lada Largus и Hyundai Solaris произошла около 02.30 на 386 километре федеральной трассы М-5 "Каспий".
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Политика
На Украине предлагают отпраздновать 450-летие сожжения Москвы татарами
Бывший депутат Верховной рады Украины и глава экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».
Футбол
Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в «Милан»
Шведский нападающий боснийско-хорватского происхождения Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в итальянский «Милан».
Экономика
В ЦБ сообщили о новых вариантах пенсионных выплат
Первый зампред Банка России Сергей Швецов рассказал, что в новой пенсионной схеме по завершении накопительной фазы у человека будет выбор - получить сразу все накопления, заплатив подоходный налог, или приобрести пожизненный пенсионный план.
Общество
Горбачев призвал отменить длинные выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
Политика
Политологи: Лукашенко нужно быть осторожнее с выпадами в сторону России. До добра это не доведет
В последнее время президент Белоруссии Александр Лукашенко разошелся на резкие заявления в адрес России.
Экономика
«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах
Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
Единоборства
Макгрегор заработает $5 млн за бой с Серроне
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Футбол
Слуцкий исключил появление Хонды в «Рубине»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что не планирует приглашать в казанскую команду 33-летнего полузащитника Кейсуке Хонду.
Армия и оружие
Российский корабль нагнал эсминец США в Аравийском море
Российский военный корабль опасно сблизился с американским эсминцем «Фаррагут» (USS Farragut) в Аравийском море.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
Футбол
Один из лучших ассистентов чемпионата Франции хочет покинуть «Монако»
Нападающий «Монако» Ислам Слимани может покинуть команду.
Хоккей
Ковальчук принес «Монреалю» долгожданную победу в НХЛ
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук принес победу своей команде, забросив шайбу в овертайме матча против "Оттавы Сенаторз".
Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Общество
Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год
Кино
Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Политика
Трамп поддержал протестующих в Иране твитами на фарси
В Twitter американский лидер обратился к протестующим на персидском языке (фарси), опубликовав английский перевод обращений.
Политика
Правительственная делегация Сирии проведет переговоры в Тегеране
Высокопоставленная правительственная делегация Сирии в воскресенье начинает визит в Тегеран, где обсудит двусторонние отношения и события в регионе, в том числе убийство иранского генерала Касема Сулеймани, сообщила проправительственная газета al-Watan со ссылкой на дипломатические источники.
Экономика
Черный хлеб в России может подорожать
Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
Футбол
Дик Адвокат: Смолов хотел перейти в «Фейеноорд», но его не отпустили
Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат рассказал о желании нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова вернуться в чемпионат Голландии.
Общество
Год свинины: глобальная эпидемия оставит мир без мяса
Крупнейшая в истории эпидемия африканской чумы уничтожила четверть свиного поголовья в мире, а некоторые страны за год потеряли больше половины животных и уже столкнулись с острым дефицитом мяса.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
Роспотребнадзор 12 января дал рекомендации по профилактике болезни Альцгеймера.
Политика
ЦИК Абхазии в понедельник назовет новую дату президентских выборов
Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии накануне признала незаконным решение ЦИК о победе Рауля Хаджимбы во втором туре президентских выборов, прошедших в прошлом году.
Кино
Продюсер «Вторжения» снимет ремейк «Гостьи из будущего»
Продюсер фильма "Вторжение" Михаил Врубель в интервью изданию Filmz рассказал о съемках ремейка фильма "Гостья из будущего".
Армия и оружие
Министр обороны Британии допустил уход США от «лидерства в мире»
Британии следует меньше полагаться на США в военной сфере, заявил в интервью The Sunday Times министр обороны страны Бен Уоллес.
Кино
Появились кадры из нового «Аватара»
Создатели второй части «Аватара» опубликовали кадры, где показаны новые виды фантастического мира Пандоры, которые зрители не видели в предыдущем фильме.
Армия и оружие
Система ПВО Ирана приняла украинский Boeing за крылатую ракету
Система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету, заявил на пресс-конференции командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде.
Шоу-бизнес
Михалкова после переезда в Москву кардинально сменила имидж
Новый имидж звезды "Уральских пельменей" Юлии Михалковой не понравился её поклонникам.
Здоровье
Кофе из автоматов может спровоцировать онкологические заболевания
Кофе из автоматов может спровоцировать в организме человека различные онкологические заболевания.