Происшествия

ТАССТАССТри человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Орловской области

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины аварии. Как уточнили ТАСС в управления МВД по Орловской области, среди пострадавших есть 17-летний подросток, вместе с остальными его доставили в Кромскую центральную районную больницу.
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с чего всё началось

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Орловской области

Три человека погибли, еще семь получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Орловской области. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.
ТАСС04:44

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Три человека погибли в аварии с автобусом в Орловской области

РБК07:41

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Орловской области

Известия04:56

Автобус с украинцами попал в ДТП в Орловской области, есть погибшие

Газета.Ru05:01

Пассажирский автобус с украинцами попал в ДТП под Орлом. Погибли три человека

Телеканал 360°05:12

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Орловской области

ТАСС04:44

В автобусе, попавшем в ДТП в Орловской области, находились украинцы

РИА Новости05:15

Кадры с места смертельного ДТП с микроавтобусом под Орлом

РЕН ТВ03:48
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Политика

Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 10:34
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции Юго-западного округа Москвы доставили в отделение двух человек, которых проверяют на причастность к нападению", - рассказал собеседник агентства Ранее депутат Михаил Хананашвили заявил РИА Новости, что на его жену напал неизвестный, нанеся ей колото-резаное ранение, сейчас она в тяжелом состоянии.
РИА Новости 09:32
Происшествия

Притворявшуюся мальчиком британку приговорили за изнасилование девочек

В Лондоне 21-летнюю Джемму Уоттс, которая притворялась юношей и совращала девочек-подростков, приговорили к 8 годам лишения свободы.
НТВ 07:20
Политика

Путин прокомментировал сообщения о российских наемниках в Ливии

Президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о российских наемниках в Ливии, заявил, что если там и есть российские граждане, они не представляют интересы России и денег от нее не получают.
РИА Новости 10:51
Армия и оружие

В Иране рассказали об ошибке, из-за которой был сбит украинский Boeing

Система ПВО Ирана приняла пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» за крылатую ракету, заявил бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
RT на русском 09:43
Кино

Комедия «Холоп» собрала в российском прокате 2 млрд рублей

Ранее при сборах в 1,9 млрд рублей "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
КиноПоиск вчера в 08:08
Игры

Ремейк Resident Evil 3 лишится разветвлений сюжета

Отказались в Capcom и от тех небольших разветвлений сюжета, что были в оригинале.
3DNews вчера в 01:53
Экономика

Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада

Инвестиционный фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД Владимира Якунина, продаст свою долю в производителе шоколада French Kiss, пишет РБК со ссылкой на отчетность люксембургской VIY Growth Fund.
Ведомости 08:20
Происшествия

СК в Омске возбудил дело об издевательствах над четырехлетним ребенком

Следователи СК возбудили уголовное дело по статье об истязании ребенка, выясняется, как четырехлетний мальчик получил синяки и кровоподтеки, сообщил РИА Новости в субботу представитель СК России по региону.
РИА Новости 05:11
Общество

Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен поток морской воды, текущий вверх по горному склону.
Lenta.ru 03:17
Общество

Меган Маркл заключила контракт с Disney на озвучку персонажей

Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл заключила контракт с Disney, сообщает The Times.
Коммерсантъ 10:39
Политика

США назвали причиной крушения украинского Boeing «безрассудство Ирана»

Говорит Москва 09:57
Шоу-бизнес

Первая жена шейха Дубая поведала, что экс-супруг уже 42 года не дает ей видеться с дочерью, превратив ее жизнь в кошмар

Ливанка Ранда аль-Банна дала интервью, в котором поведала о невероятной жестокости экс-супруга.
Woman.ru 09 января в 11:37
Происшествия

Украина расценила крушение Boeing в Иране как умышленное убийство

РБК 10:26
Политика

Появилось видео предполагаемого запуска ракеты по украинскому Boeing

РИА Новости 06:29
Общество

В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly

РИА Новости 10:17
Общество

В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками

Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
РИА Новости 09:32
Политика

Швейцарский суд обязал Россию выплатить Украине $82 млн из-за Крыма

Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, обязывающее Россию выплатить 12 украинским компаниям более $82 млн за потерю активов в Крыму.
Известия вчера в 15:53
Общество

Выигравшая миллиард в лотерею прокомментировала свою победу

В интервью НТВ жительница Московской области Надежда Бартош, которая благодаря призовому лотерейному билету стала обладательницей миллиарда рублей, поделилась своими впечатлениями от случившегося.
Журналистская правда вчера в 06:21
Культура

Стриптизерша собирается отсудить у Дженнифер Лопес 40 млн долларов

Работница стриптиз клуба решила подать судебный иск на актрису и певицу Дженнифер Лопес, обвинив ее в том, что она опорочила ее достоинство.
Discover24 вчера в 02:10
Экономика

Эксперты оценили в $900 млн потери бюджета от «игры кодами» на мазуте

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) недоплатили в бюджет более 55 млрд руб. (около $900 млн) в январе—октябре 2019 года, избегая экспортных пошлин путем «игры кодами» при таможенном декларировании темных нефтепродуктов (мазута).
РБК 01:00
Политика

Офис Зеленского опубликовал фотографии сбитого в Иране самолета

Коммерсантъ 08:30
Политика

Врать дорого. Зачем Тегеран признал уничтожение украинского «боинга»

Кажется, именно этот изменившийся мир заставил иранские власти признать теперь вину в уничтожении украинского «Боинга».
Новая газета 09:49
Футбол

Кристал Пэлас — Арсенал 1:1

«Арсенал» в матче 22-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Кристал Пэлас» — 1:1. Гол у канониров забил Пьер-Эмерик Обамеянг.
Спорт-Экспресс 09:26
Общество

Стоимость молочного кардигана Путина оценили в двести тысяч рублей

Live24 вчера в 06:53
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru вчера в 13:28
Происшествия

Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии

Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
Известия 06:35
Шоу-бизнес

В Instagram начали массово отписываться от Заворотнюк

Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак мозга, начали массово отписываться от ее аккаунта в Instagram.
Lenta.ru вчера в 10:24
Политика

На Украине призвали наказать за сбитый Ираном «Боинг» Россию

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране «Боинг 737-800».
Lenta.ru 07:34
Политика

Борисов потребовал от «Роскосмоса» оздоровить космическую отрасль

Космической отрасли России нужно обеспечить рентабельность и начать серийное производство техники, считает вице-премьер Юрий Борисов.
Коммерсантъ 06:43
Главное