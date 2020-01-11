Происшествия
ТАССТри человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Орловской области
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины аварии. Как уточнили ТАСС в управления МВД по Орловской области, среди пострадавших есть 17-летний подросток, вместе с остальными его доставили в Кромскую центральную районную больницу.
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Три человека погибли, еще семь получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Орловской области. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.ТАСС04:44
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