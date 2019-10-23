Происшествия
РИА НовостиВо Владивостоке два человека погибли при пожаре на кладбище
Два человека погибли при пожаре в бытовом помещении на территории "Морского кладбища" во Владивостоке, еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Аврора Римская.
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Следователи устанавливают обстоятельства пожара на Морском кладбище во Владивостоке
Интерфакс - Россия21:35
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Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Экономика
В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
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ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim
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В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России
Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
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Бразильский боец смешанных единоборств Джуниор дос Сантос снялся с боя против российского спортсмена Александра Волкова.
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Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.