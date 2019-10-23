Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВо Владивостоке два человека погибли при пожаре на кладбище

Два человека погибли при пожаре в бытовом помещении на территории "Морского кладбища" во Владивостоке, еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Аврора Римская.
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Жертвами пожара на кладбище во Владивостоке стали два человека, уточнили в СК

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Названа вероятная причина пожара на кладбище во Владивостоке

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Следователи устанавливают обстоятельства пожара на Морском кладбище во Владивостоке

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Три человека погибли в результате пожара на кладбище во Владивостоке

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Двое человек погибли в пожаре на кладбище во Владивостоке

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Три человека погибли при пожаре на кладбище во Владивостоке

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