с чего всё началось

На танкере «Залив Америка» в Находке произошел взрыв, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на морской спасательно-координационный центр Владивостока.

Три человека погибли в результате взрыва танкера в Находке

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