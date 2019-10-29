Происшествия

ИзвестияИзвестияТри человека смертельно отравились на вечеринке в Москве

Три человека скончались после вечеринки в Москве. Как сообщает 29 октября агентство городских новостей «Москва», погибшие отравились неким веществом, значительно превысив допустимую дозу.
Читать в источнике
Комментировать42
с чего всё началось

Три человека погибли и один госпитализирован после передозировки опиатами в квартире в центре Москвы

Сотрудники полиции нашли тела трех человек - двух мужчин и женщины. Еще одну женщину из квартиры пришлось госпитализировать. По предварительным данным, все они употребляли опиаты и превысили дозу.
Агентство Москва02:20

Подробнее о событии

В Москве три человека погибли от передозировки наркотиков

РИА Новости07:13

Три человека погибли из-за передозировки наркотиками в московской квартире

Вечерняя Москва03:15

Три человека погибли от передозировки наркотиков в Москве

Москва 2402:39

Три человека погибли и один госпитализирован после передозировки опиатами в квартире в центре Москвы

Агентство Москва02:20

В Москве на вечеринке три человека отравились насмерть

Взгляд.ру02:20

Фото из квартиры в Москве, где три человека скончались после вечеринки

РЕН ТВ03:10

На вечеринке в центре Москвы от отравления скончались три человека

Московский Комсомолец01:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 09:13, Ашберн
Армия и оружие

Украина анонсировала учения с ракетными стрельбами вблизи Крыма

RT на русском 08:17
Здоровье

Минздрав Украины сообщил о масштабах вспышки дифтерии

По всей Украине уже зафиксировано 20 случаев дифтерии, 18 из которых пришлись на октябрь.
ИА Новороссия 06:12
Политика

Шведская Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы

РИА Новости 05:22
Общество

Украинские политологи подрались в студии у Соловьева

Российская газета 07:53
Политика

В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей

Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.
Gazeta.SPb 09:01
Политика

Кремль назвал условие для договоренностей с Украиной по газу

Песков напомнил, что позиция Москвы по этому вопросу была изложена накануне в ходе трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины.
Lenta.ru 06:50
Общество

Поперечный заявил, что его слова вырезали из «Вечернего Урганта»

Комик Данила Поперечный пришел на шоу "Вечерний Ургант", где рассказал о том, как появление на Первом канале спасает его от проблем с Центром Э. Эти слова были вырезаны из программы, сообщает сам комик в Twitter.
Газета.Ru 06:52
Политика

Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста

Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
РИА Новости 07:44
Шоу-бизнес

Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным

Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер вчера в 11:36
Происшествия

Фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина объявили в международный розыск

СК объявил в международный розыск покинувшего Россию Айдара Губайдуллина - фигуранта "дела 27 июля", сообщили в пресс-службе Басманного суда, куда накануне поступило ходатайство о его аресте.
РЕН ТВ 09:04
Армия и оружие

Колонна военной полиции РФ попала под обстрел в Сирии

Шесть человек получили ранения в результате артобстрела погранперехода Дарбасийя на северо-западе Сирии в момент прохода там колонны российской военной полиции.
BFM.ru 08:37
Происшествия

В Петербурге пришли с обысками из-за строительства «Газпром Арены»

В Санкт-Петербурге начались обыски из-за уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве стадиона на Крестовском острове («Газпром Арена»).
РБК 09:01
Политика

Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого

РИА Новости 06:41
Общество

Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей

Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.
RT на русском 08:01
Общество

Маткапитал предложили разрешить тратить на покупку автомобиля

Материнский капитал предлагается разрешить тратить на новую цель - покупку отечественного автомобиля стоимостью до 1 миллиона рублей.
Российская газета 08:31
Кино

Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана

В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Lenta.ru 27 октября в 17:01
Здоровье

Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека

Группа ученых из Университета Оксфорда (Великобритания) и Миннесота (США) проанализировали влияние 15 различных групп продуктов питания на здоровье людей и окружающую среду.
РИА Новости 08:38
Технологии

В России создали биоразлагаемый пластик из крахмала

Российские ученые создали пластик, который полностью разлагается в природе после использования.
МИР 24 вчера в 05:45
Здоровье

Врач назвала первые признаки инсульта

Главный детский невролог Москвы Татьяна Батышева рассказала, кто предрасположен к инсультам и как распознать его первые признаки у взрослых и детей.
РИА Новости 08:26
Авто

СМИ: За год для свердловского губернатора и его подчиненных купили машин более чем на 70 млн рублей

По статье «Транспорт» было потрачено 82 млн рублей, из которых более 70 млн — на покупку автомобилей для чиновников.
Росбалт 08:25
Экономика

ЦБ и Минфин представили систему добровольных пенсионных накоплений

Банк России и Минфин разработали систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП), сообщили замминистр финансов РФ Алексей Моисеев и первый зампред ЦБ Сергей Швецов, представившие соответствующий законопроект.
Коммерсантъ 05:53
Футбол

Ибрагимович объявил, что возвращается в Испанию

Чемпионат 07:59
Политика

Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве

Сегодня, 29 октября, в Москве в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
REGNUM 08:23
Политика

Оппозиция поддержала проведение досрочных выборов в Великобритании

Лейбористская партия Великобритании поддержит законопроект премьер-министра Бориса Джонсона о досрочных выборах в парламент в декабре, заявил лидер оппозиции Джереми Корбин.
Forbes 08:13
Общество

Sony зарегистрировала торговые марки PS6, PS7, PS8, PS9 и PS10

Sportbox.RU 03:52
Политика

В конгрессе США предложили новые санкции против «Северного потока-2»

Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Барр подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
РБК 08:09
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова прокомментировала свой уход из «Уральских пельменей»

Юлия Михалкова прокомментировала свой уход из популярного юмористического коллектива «Уральские пельмени».
OAnews 07:38
Шоу-бизнес

48-летняя Марина Федункив стала блондинкой

Wday.ru 08:07
Армия и оружие

Франция похвалила эстонских солдат за оказываемую помощь в Мали

Военное обозрение вчера в 07:31
Космос

Curiosity сделал новое селфи на Марсе

Марсоход Curiosity прислал новое селфи с поверхности Красной планеты.
МИР 24 вчера в 07:25
Главное