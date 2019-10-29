Происшествия
ИзвестияТри человека смертельно отравились на вечеринке в Москве
Три человека скончались после вечеринки в Москве. Как сообщает 29 октября агентство городских новостей «Москва», погибшие отравились неким веществом, значительно превысив допустимую дозу.
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с чего всё началось
Три человека погибли и один госпитализирован после передозировки опиатами в квартире в центре Москвы
Сотрудники полиции нашли тела трех человек - двух мужчин и женщины. Еще одну женщину из квартиры пришлось госпитализировать. По предварительным данным, все они употребляли опиаты и превысили дозу.Агентство Москва02:20
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Здоровье
Минздрав Украины сообщил о масштабах вспышки дифтерии
По всей Украине уже зафиксировано 20 случаев дифтерии, 18 из которых пришлись на октябрь.
Общество
Украинские политологи подрались в студии у Соловьева
Политика
В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей
Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.
Политика
Кремль назвал условие для договоренностей с Украиной по газу
Песков напомнил, что позиция Москвы по этому вопросу была изложена накануне в ходе трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины.
Общество
Поперечный заявил, что его слова вырезали из «Вечернего Урганта»
Комик Данила Поперечный пришел на шоу "Вечерний Ургант", где рассказал о том, как появление на Первом канале спасает его от проблем с Центром Э. Эти слова были вырезаны из программы, сообщает сам комик в Twitter.
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Происшествия
Фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина объявили в международный розыск
СК объявил в международный розыск покинувшего Россию Айдара Губайдуллина - фигуранта "дела 27 июля", сообщили в пресс-службе Басманного суда, куда накануне поступило ходатайство о его аресте.
Армия и оружие
Колонна военной полиции РФ попала под обстрел в Сирии
Шесть человек получили ранения в результате артобстрела погранперехода Дарбасийя на северо-западе Сирии в момент прохода там колонны российской военной полиции.
Происшествия
В Петербурге пришли с обысками из-за строительства «Газпром Арены»
В Санкт-Петербурге начались обыски из-за уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве стадиона на Крестовском острове («Газпром Арена»).
Политика
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
Общество
Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей
Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.
Общество
Маткапитал предложили разрешить тратить на покупку автомобиля
Материнский капитал предлагается разрешить тратить на новую цель - покупку отечественного автомобиля стоимостью до 1 миллиона рублей.
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Здоровье
Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
Группа ученых из Университета Оксфорда (Великобритания) и Миннесота (США) проанализировали влияние 15 различных групп продуктов питания на здоровье людей и окружающую среду.
Технологии
В России создали биоразлагаемый пластик из крахмала
Российские ученые создали пластик, который полностью разлагается в природе после использования.
Здоровье
Врач назвала первые признаки инсульта
Главный детский невролог Москвы Татьяна Батышева рассказала, кто предрасположен к инсультам и как распознать его первые признаки у взрослых и детей.
Авто
СМИ: За год для свердловского губернатора и его подчиненных купили машин более чем на 70 млн рублей
По статье «Транспорт» было потрачено 82 млн рублей, из которых более 70 млн — на покупку автомобилей для чиновников.
Экономика
ЦБ и Минфин представили систему добровольных пенсионных накоплений
Банк России и Минфин разработали систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП), сообщили замминистр финансов РФ Алексей Моисеев и первый зампред ЦБ Сергей Швецов, представившие соответствующий законопроект.
Футбол
Ибрагимович объявил, что возвращается в Испанию
Политика
Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве
Сегодня, 29 октября, в Москве в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
Политика
Оппозиция поддержала проведение досрочных выборов в Великобритании
Лейбористская партия Великобритании поддержит законопроект премьер-министра Бориса Джонсона о досрочных выборах в парламент в декабре, заявил лидер оппозиции Джереми Корбин.
Политика
В конгрессе США предложили новые санкции против «Северного потока-2»
Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Барр подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова прокомментировала свой уход из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова прокомментировала свой уход из популярного юмористического коллектива «Уральские пельмени».
Шоу-бизнес
48-летняя Марина Федункив стала блондинкой
Армия и оружие
Франция похвалила эстонских солдат за оказываемую помощь в Мали
Космос
Curiosity сделал новое селфи на Марсе
Марсоход Curiosity прислал новое селфи с поверхности Красной планеты.