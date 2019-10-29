Сотрудники полиции нашли тела трех человек - двух мужчин и женщины. Еще одну женщину из квартиры пришлось госпитализировать. По предварительным данным, все они употребляли опиаты и превысили дозу.

с чего всё началось

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Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве

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